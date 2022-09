Ryno Spence, un bijoutier-joaillier sud-africain inspiré par le Vietnam

17/09/2022

Ryno Spence a traversé le monde, de l'Afrique du Sud à Hanoï, pour ouvrir Aurient Gold qui est un studio de design et une marque de bijoux faits à la main inspirés de la culture vietnamienne.

Ryno Spence concentré sur son travail. Photo: Viêt Cuong

Ryno a étudié la conception et la production de bijoux à la Cape Peninsula University of Technology en Afrique du Sud. Il est extraverti et toujours désireux d'apprendre. Après avoir obtenu son diplôme, Ryno a passé un an à voyager pour étudier les cultures de divers pays, en se concentrant dans la conception de bijoux. Son premier arrêt a été la Chine, puis le Vietnam.

Au Vietnam, il a reconnu qu'il y avait très peu de personnes travaillant dans l'industrie de la bijouterie artisanale. Il y a donc vu une opportunité pour concrétiser son rêve de start-up. Après avoir décidé de vivre à Hanoï en 2017, Ryno a d'abord travaillé comme professeur d'anglais, puis en 2018, il a loué un petit atelier pour concevoir et fabriquer des bijoux. Il a également passé deux ans à travailler de manière indépendante et à ne vendre que des bijoux en ligne en raison de la pandémie du Covid-19.

Le destin a donné à Ryno un ami vietnamien proche, l'architecte Bùi Trân Hiêp. Ensemble, ils ont ouvert un atelier de bijouterie-joaillerie plus grand et plus raffiné à Hanoï, ainsi qu'une salle d'exposition dénommée Aurient Gold.

La qualité remarquable des bijoux de Ryno est qu'ils sont entièrement fabriqués à partir de matériaux collectés au Vietnam. La qualité artisanale permet de voir l'élaboration, le détail et la personnalité de chaque produit. Bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers et colliers de perles, sont tous inspirés de la culture vietnamienne. Il peut s'agir d'inspirations telles que la saison des fleurs de lotus, qu'il a représentées sur des boucles d'oreilles et des bagues, ou l'image des pagodes et des temples de Hanoï et des objets vietnamiens traditionnels tels que les peintures folkloriques et les beaux-arts indochinois.

Il ne s'agit pas simplement de concevoir et de créer des bijoux mais aussi de faire de l'art à partir de bijoux. Ses produits tels que bagues, bracelets en argent, boucles d'oreilles et colliers dépeignent la beauté traditionnelle du peuple vietnamien dans sa vie quotidienne. Via ces bijoux, il présente la culture vietnamienne auprès des amis internationaux. Un exemple est l'ancienne collection de timbres du docteur Pham Minh (grand-père de l'architecte Hiêp), qui contient près de 2 000 timbres sur le Vietnam à travers les périodes historiques. Ryno a choisi certaines des images pour confectionner sa collection de colliers. Cet ensemble de bijoux a une signification particulière pour célébrer les moments historiques du peuple vietnamien.

Bijoux fabriqués par Ryno Spence. Photo: Viêt Cuong

Parallèlement à la conception et à la production de bijoux, Ryno a également mis en œuvre un projet sur les bijoux artisanaux vietnamiens. Ce projet est divisé en trois parties dénommées "Environnement", "Dame Nature" et "Océan". Le projet intitulé « Irradiate » a remporté un prix prestigieux en Afrique du Sud pour le saluer en tant que travail d’une grande importance culturelle dans l'industrie de la bijouterie-joaillerie. Les expatriés et les Vietnamiens aiment les créations de Ryno Spence dans lesquelles il exprime sa personnalité et son style.



Bijoux conçus par Ryno Spence. Photo : Ryno Spence . Actuellement, Ryno recherche des jeunes passionnés par la création de bijoux. Il avait l'habitude d'aller dans les universités pour recruter des étudiants et répandre le charme de la conception de bijoux faits à la main. Pour lui, trouver quelqu'un qui aime cette industrie est un voyage qu'il continuera à entreprendre au Vietnam. « Ma joie simple quand je vis et travaille au Vietnam est de sourire et d'être satisfait de ce que je fais », a avoué Ryno./.

Texte : Bich Vân-Photos : Viêt Cuong et Archives-Traduction : Hà Vu