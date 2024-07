Rouleaux de printemps végétariens

03/07/2024

Les rouleaux de printemps végétariens sont faits à partir d'ingrédients frais et diversifiés comme vermicelles de riz, tofu, carottes, champignons shiitake, poivrons, ananas, ainsi que des herbes comme menthe, coriandre, basilic et ciboulette soigneusement sélectionnées. Ce plat est non seulement beau mais aussi très nutritif.



Pour préparer les rouleaux de printemps végétariens, il faut tout d’abord trancher finement des champignons shiitake puis faire sauter avec une touche d'épices. Le tofu est frit jusqu'à ce qu'il soit doré, puis coupé en lamelle avant de faire sauter avec des carottes râpées et des poivrons coupés en morceaux.

Au moment de déguster ce plat, étalez la galette de riz bien humide sur une assiette, mettez tous les ingrédients préparés et des herbes aromatiques. Roulez la feuille pour former un rouleau, puis tremper-le dans une sauce.

La sauce est composée d'ananas, de piment, de purée de cacahuètes, assaisonnée de sauce de poisson végétarienne, de sel et de poivre au goût, créant une saveur grasse délicieuse.

Les rouleaux de printemps végétariens sont aussi un régal pour les yeux. Leurs couleurs vibrantes créent une symphonie époustouflante : les verts verdoyants des légumes, les touches de rouge des piments, le blanc neigeux des vermicelles et les champignons bruns. Chaque bouchée est une explosion de saveurs et de textures. La douceur rafraîchissante des légumes se mêle à la mastication satisfaisante des vermicelles, et la riche onctuosité de la sauce est rythmée par la chaleur subtile du piment, créant une délicieuse harmonie. /.

Des rouleaux de printemps végétariens.

Texte et Photos: Trân Thanh Giang/Revue Vietnam Illustré - Traduction: Hà Vu