Revenir à Pac Bo, c’est revenir aux sources de la révolution

29/01/2026

Pac Bo, commune de Truong Hà, province de Cao Bang (Nord), est située tout près de la frontière sino-vietnamienne, à 40 km de la ville de Cao Bang. C’est là qu’il y a 85 ans, le 28 janvier 1941, Nguyên Ai Quôc – qui deviendra Hô Chi Minh – revint au pays après trente années passées à parcourir le monde en quête de la voie du salut national.



À son retour, le Président Hô Chi Minh choisit Pac Bo comme base pour ses activités révolutionnaires et pour organiser la résistance contre le colonialisme français. Ce site présente un relief montagneux accidenté, avec de hautes montagnes et des cours d’eau profonds – appelés en langue Nung « Côc Bô » (sources). C’est dans cette vaste et profonde grotte de Pac Bo que le Président, alors connu sous le nom de Gia Thu (Vieux Thu), décida de vivre et de travailler.

Le secrétaire général du PCV Tô Lâm signe le livre d'or du temple commémoratif Hô Chi Minh, situé sur le site historique national spécial de Pac Bo. Photo : Thông Nhât - VNA

Au cœur des montagnes et des forêts de Pac Bo, il dirigea le mouvement et prit des décisions cruciales pour la voie révolutionnaire de la nation. Parmi elles figure la directive fondamentale relative à la création de l’Armée de propagande et de libération du Vietnam, qu’il transmit à son camarade Võ Nguyên Giap.

Le 22 décembre 1944, dans la forêt de Sam Cao (forêt dite de "Trân Hung Dao"), district de Nguyên Binh, naquit l’Armée de propagande et de libération du Vietnam, forte de 34 soldats sous le commandement de Vo Nguyên Giap. Autour d’une simple table de pierre, au bord du ruisseau Lénine et au pied d’une montagne portant les noms de Karl Marx, le Président Hô Chi Minh consacra du temps à traduire en vietnamien l’Histoire du Parti communiste russe, ouvrage destiné à former les membres du Parti.

Les montagnes, les forêts, les villages et les sites historiques de Pac Bo portent l’empreinte indélébile du « Père de la nation », le Président Hô Chi Minh bien-aimé.

La maison d’exposition du site historique national spécial de Pac Bo, située dans la commune de Truong Ha, est bâtie sur un vaste terrain plat, coiffée d’un toit de tuiles rouges et dominée par une montagne couverte d’une végétation luxuriante. Ce lieu conserve des images et documents historiques précieux sur le Président Hô Chi Minh et les événements révolutionnaires du début de la période qui suivit son retour au pays.

D’autres sites, principalement liés à la beauté naturelle de Pac Bo, méritent la visite : la grotte de Lung Lan, où Hô Chi Minh séjourna et travailla fin mars 1941 ; la grotte de Nguom Vai ; la cabane de Khuoi Nam, où le Président passa le plus de temps. Construite sur pilotis, cette cabane était stratégiquement située pour assurer sécurité et discrétion. On y trouve également les grottes de Sli Dieng et de Diem Tieu.

Durant ses activités révolutionnaires à Pac Bo, l’Oncle Hô baptisa le ruisseau Lénine et la montagne Karl Marx. Au bord de ce ruisseau, il choisit des pierres plates pour s’en faire une table où il prenait des notes. Le murmure du ruisseau, descendant des montagnes, résonne encore comme un écho de l’esprit révolutionnaire de l’époque pré-insurrectionnelle. Le ruisseau Khuoi Nam murmure autour des villages paisibles.

Revenir à Pac Bo, c’est revenir aux sources de la révolution : chaque grotte, chaque cours d’eau, chaque bosquet et chaque maison porte l’empreinte indélébile de l’Oncle Hô.

Le 28 janvier 2026, à l’occasion du 85ᵉ anniversaire du retour du Président Hô Chi Minh au pays pour diriger directement la révolution vietnamienne (28 janvier 1941 – 28 janvier 2026), le Secrétaire général du PCV Tô Lâm a assisté au programme télévisé en direct à l’échelle nationale intitulé « Deux mains pour bâtir une patrie ». Diffusé dans la soirée du 28 janvier, ce programme politico-artistique de grande envergure – organisé conjointement par les autorités locales et la Télévision vietnamienne – a relié quatre hauts lieux historiques : Cao Bang, Hanoï, Nghê An et Hô Chi Minh-Ville. Il a réuni plus de 800 artistes professionnels et amateurs./.





