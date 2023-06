Retrouvailles au Vietnam du photographe Thomas Billhardt

16/06/2023

Une exposition intitulée « La vie à travers les photos » du photographe allemand Thomas Billhardt s'est ouverte le 12 mars 2023, à l’Institut Goethe Hanoï. Dans cette présentation de sa collection, il a choisi ses photos prises à l’étranger les plus importantes, dont celles du Vietnam 1967 à 2020.

Thomas Billhardt à l’exposition de photos “Retrouvailles au Vietnam” tenue récemment à Hô Chi Minh-Ville. Photo: Archives

Né en 1937, à Chemnitz, Thomas Billhardt a été l’un des photographes les plus renommés de l’ex-République démocratique allemande. Ses clichés de la guerre au Vietnam entre 1967-1975 lui ont valu une renommée internationale. Thomas Billhardt s’est rendu au Vietnam six fois alors que la guerre de résistance contre les Américains faisait rage (1967-1975). Les photos prises lors de ces reportages ont été publiées dans plusieurs livres : Pilotes en pyjama (1968), Aspirations pour la paix : Vietnam (1973), Hanoï - Les jours avant la paix (1973), Visages du Vietnam (1978), et Hanoï 1967-1975 (2020).

Les photos de Billhardt sont des moments qui ne peuvent pas être reproduits, des images authentiques et sincères, comme un beau visage dans un monde gris, un sourire innocent dans un contexte dur et une scène quotidienne poétique. Elles nous font oublier la peur et la guerre, et nous donnent l’espoir en la paix. Parmi les œuvres sur Hanoï, on voit la joie d’accueillir un nouveau-né en temps de guerre, un vélo sous la pluie, un cours de dessin en plein air, des visages d’enfants heureux, des abris anti-bombes dans les rues, des enfants jouant, le tramway hanoïen… L’exposition apporte aux visiteurs un Hanoï authentique, simple et émouvant à travers la vie quotidienne de sa population, en pleine période de guerre.

Pour son retour au Vietnam en 2023, Thomas Billhardt, malgré son âge, est toujours plein d'énergie en parlant de ses photos. Bien que la guerre soit terminée depuis près de 50 ans, ses sentiments pour Hanoï et les Hanoïens sont toujours intacts. “Ce qui me plaît, c'est la convivialité, l'ouverture, la confiance en soi et les changements dans la façon dont les Vietnamiens communiquent et pensent. Dans le passé, lorsque je les rencontrais, il semblait qu'ils étaient moins enclins à me regarder droit dans les yeux, mais maintenant ils sont plus confiants en eux-mêmes”, a-t-il confié.

Des photos tirées du livre "Hà Nôi 1967-1975" du photographe allemand Thomas Billhardt. Photo: Archives

Avant la présentation de sa collection à Hanoï, Thomas Billhardt avait également organisé, du 3 au 29 mars 2023, une exposition de photos intitulée “Retrouvailles au Vietnam” à Hô Chi Minh-Ville, comprenant de nombreux clichés pris au Vietnam entre 1962 et 1999. Il est prévu qu'une exposition se tienne aussi à Hué./.

En 2020, le livre de photos Hà Nôi 1967-1975, publié par l’Institut Goethe et la Maison d’édition Nha Nam, a été présenté. Pour cet ouvrage, le photographe allemand a reçu le Prix "Bùi Xuân Phái - Pour l’amour de Hanoï" 2021, une belle reconnaissance du Vietnam pour cet artiste qui est revenu de nombreuses fois dans le pays depuis la fin du conflit.

Texte: Bich Vân - Photos: Khanh Long, Archives – Traduction: Hà Vu