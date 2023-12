Retour à la prison de Con Dao, un ancien « enfer sur terre »

04/12/2023

La prison de Con Dao (Condo Poulor), district de Con Dao, province de Ba Ria-Vung Tau (Sud) est considéré depuis longtemps comme « une école communiste », car ce bagne fut aussi lieu qui forgea le caractère des révolutionnaires pendant les deux résistances anti-française et américaine. Ce lieu de mémoire dévoile aujourd’hui aux jeunes générations l'énergie, le patriotisme et la volonté indomptable des anciens révolutionnaires

Des touristes visitent la prison Phu Tho relevant du complexe historique pénitentiaire de Con Dao

Le 1er février 1862, le gouverneur Bonard au Sud signa la décision de créer la prison de Con Dao. L’administration française choisit Con Dao dans le but de rendre impossibles des évacuations car cet archipel est loin du continent.

La prison de Con Dao a été décrite comme “l’enfer sur terre” pour ses conditions de détention désastreuses et les tortures brutales infligées par les gardiens et le personnel de sécurité.

Le régime colonial français et la République du Vietnam ont construit 127 salles de détention, 42 cellules et 504 cages à tigres à Con Dao. Lorsque le pays a été réunifié en 1975, la prison a été fermée et en 1979, le complexe historique national de Con Dao a été classé site national par le ministère de la Culture et de l’Information.

Le bagne de Con Dao à l’époque coloniale française couvrait plus de 12.000 m², avec les bagnes I, bagne II, bagne III, bagne III annexe. L’endroit le plus célèbre du complexe pénitentiaire est la “cage à tigre”, lieu d’isolement le plus dur de la prison.

Ici, les prisonniers étaient confinés dans une pièce large de 5m² avec des conditions d’hygiène et d’alimentation médiocres. Ils étaient enchaînés et devaient s’allonger sur un sol en ciment humide, et étaient souvent torturés.

En une centaine d’année, environ 20.000 nationalistes vietnamiens furent emprisonnés, torturés et sont morts dans cet “ enfer sur terre”. La vérité atroce, une fois dévoilée, a fait choquer tout le monde.

Les autres pièces étaient surnommées les “bains de soleil” car elles n’avaient pas de toit et les prisonniers étaient déshabillés et supportaient des conditions climatiques sévères.

Ce n’est qu’en 1970 que les véritables horreurs de la prison de Con Dao ont été révélées après la parution d’un article dans le magazine Life. En 1975, la prison de Con Dao a fermé définitivement ses portes après plus de 100 ans de carnage.

En dépit des tortures horribles, les révolutionnaires emprisonnés menaient des grèves de la faim, rédigeaient des propositions… pour la réduction des travaux forcés, ne pas être torturés, améliorer le niveau de vie dans la prison… Des rébellions attirant des milliers de prisonniers se produisirent sans cesse et étaient brutalement réprimées.

Ces luttes nourrissaient le courage, la volonté indomptable des révolutionnaires et plusieurs d’entre eux, une fois sauvés de la prison de Con Dao, devinrent des dirigeants de haut rang du Parti communiste et de l’Etat./.

Plusieurs lettrés nationalistes dont Huynh Thuc Khang, Phan Chu Trinh… des révolutionnaires célèbres Tôn Duc Thang, Lê Duân, Le Duc Tho, Pham Hung… furent emprisonnés à Con Dao.

Texte et photos : Thông Hai/ Vietnam Illustré. Traduction : Diêu Vân