Résolution n°71-NQ/TW : Ouvrir la voie à une éducation propulsant le Vietnam vers prospérité et puissance

14/11/2025

Guidé par l’héritage intellectuel du président Hồ Chí Minh – « Un peuple ignorant est un peuple faible » –, le Parti et l’État vietnamiens ont placé l’éducation au cœur de leur programme. Après des décennies de lutte contre l’analphabétisme et, plus récemment, un vaste processus de rénovation, l’éducation est désormais présentée comme le levier principal du développement, de la libération, de la construction et de la défense de la Patrie.

La Résolution n°71-NQ/TW, signée le 22 août 2025 par le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Tô Lâm, marque une étape majeure dans la politique éducative nationale. Elle réaffirme l’éducation comme moteur central du développement national et comme condition essentielle pour réaliser l’aspiration d’un Vietnam prospère et puissant.

Le secrétaire général Tô Lâm et des dirigeants du Parti et de l’État visitent l’exposition « Réalisations exceptionnelles dans les secteurs de la santé et de l’éducation ». Photo : Thông Nhât – VNA

Le 16 septembre 2025, lors d’une conférence en ligne consacrée à la mise en œuvre de quatre résolutions importantes du Bureau politique, le secrétaire général Tô Lâm a déclaré : « Penser à l’éducation, c’est penser au développement et au renforcement de l’esprit national ; c’est penser à l’avenir de la nation. » Il a souligné que l’éducation et la formation doivent être placées au cœur de la stratégie nationale, selon la devise : « La qualité comme axe, les enseignants comme clé, la technologie comme levier. »

Le secrétaire général Tô Lâm et les délégués posent la première pierre de l’école publique à internat de Na Ngoi, dans la commune de Na Ngoi, province de Nghê An. Photo : Trinh Duy Hung - VNA

Le 22 août 2025, le secrétaire général Tô Lâm a présidé une réunion sur la mise en œuvre de la résolution n°71-NQ/TW, relative aux avancées majeures dans le développement de l’éducation et de la formation. Photo : Thông Nhât - VNA

La Résolution 71 fixe pour objectif que, d’ici 2045, le Vietnam dispose d’un système éducatif national moderne, équitable et de haute qualité, capable de se classer parmi les 20 meilleurs au monde. Pour atteindre ce cap, elle appelle à accélérer l’innovation institutionnelle et à mettre en place des mécanismes et politiques spécifiques, accompagnés de ressources d’investissement substantielles. La résolution précise que l’État consacrera au moins 20 % de son budget à l’éducation et à la formation, dont 5 % minimum pour les dépenses d’investissement et 3 % pour l’enseignement supérieur. Cet engagement vise à établir une base financière solide et à créer un dispositif permettant à l’ensemble de la société de participer activement à la formation des citoyens.

Selon Nguyên Kim Son, ministre de l’Éducation et de la Formation, cette résolution constitue une opportunité unique pour faire franchir à l’éducation vietnamienne une étape décisive. L’éducation est désormais un axe prioritaire de la stratégie nationale de développement.

Des visiteurs découvrent des robots au stand du ministère de l’Éducation et de la Formation lors de l’Exposition des réalisations nationales célébrant les 80 ans d’indépendance, de liberté et de bonheur du pays. Photo : Hoàng Hiêu – VNA



Dès la rentrée 2025-2026, l’État déploiera plusieurs mesures ciblées : construction de 248 internats pour les écoles primaires et secondaires dans les communes frontalières ; financement des repas scolaires pour les élèves du primaire et du secondaire issus de zones défavorisées, avec une priorité pour les communes montagneuses frontalières. À Hanoï, environ 768 000 élèves du primaire, dans des établissements publics et privés, bénéficieront de ces mesures.

La Résolution prévoit également une revalorisation du personnel éducatif : 70 % de l’allocation professionnelle minimale pour les enseignants du préscolaire et du primaire ; au moins 30 % pour le personnel administratif ; 100 % pour les enseignants exerçant dans les zones particulièrement difficiles (zones frontalières, îles et zones à forte concentration de minorités ethniques). Ces dispositions traduisent la considération et le respect accordés à celles et ceux qui forment les générations futures.

La résolution 71 définit une série de mesures novatrices, notamment l’augmentation des indemnités préférentielles pour le personnel et les enseignants des écoles maternelles et primaires dans les zones extrêmement défavorisées, les zones frontalières, les îles et les zones à forte population ethnique. Photo : Quôc Khanh – VNA

À partir de l’année scolaire 2025-2026, l’État prendra en charge les repas des élèves du primaire et du secondaire dans les zones défavorisées, en priorité dans les communes montagneuses frontalières. Sur la photo : un repas chaud pour les élèves de l’internat de Xin Chai, province de Tuyên Quang. Photo : Duc Tho – VNA

La résolution encourage également la mobilisation de talents extérieurs au corps enseignant ; l’instauration d’un corps professoral mixte au sein des établissements ; l’encadrement de la recherche scientifique par des experts. L’objectif est de réduire les inégalités d’accès à l’éducation entre les zones favorisées et défavorisées.

L’école maternelle et primaire Chi Xang Bo, située au bord de la rivière Dà, dans la commune de Tiên Phong, province de Phu Tho. Photo : Trong Dat – VNA

Forte d’une vision stratégique et d’un engagement soutenu en ressources, la Résolution n°71-NQ/TW ne se limite pas à un cadre politique : elle constitue une feuille de route pour transformer l’éducation en levier de cohésion sociale et de compétitivité économique, permettant à chaque citoyen d’apprendre, de s’épanouir et de contribuer à l’avenir du Vietnam./.

