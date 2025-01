Renforcer les valeurs des villes touristiques propres de l’ASEAN

25/01/2025

Le prix de « Ville touristique propre de l’ASEAN » est une reconnaissance majeure parmi les ASEAN Tourism Awards, attribuée tous les deux ans. Pour mériter ce titre prestigieux, les villes doivent répondre à 108 critères répartis en sept catégories, notamment : la gestion environnementale, le niveau de propreté, la gestion des déchets, la sensibilisation à la protection de l’environnement, l’aménagement d’espaces verts, la sûreté et la sécurité urbaines, ainsi que les infrastructures et équipements touristiques conformes aux standards. Parmi ces critères, la gestion environnementale, la propreté et la gestion des déchets représentent un tiers des exigences totales.

La distinction de Hué, Vung Tàu et Quy Nhon en tant que villes touristiques propres de l’ASEAN constitue une opportunité stratégique pour ces destinations d'accroître leur attractivité auprès des touristes nationaux et internationaux.

Deux statues de dragon devant la stèle du Lycée d’élite Quôc Hoc de Hué, disposées dans la position « deux dragons face à la lune », symbolisant le développement du pays et de la province de Thua Thiên Huê. Photo : Minh Quyêt/VNA

Pour Hué, c’est la deuxième fois consécutive que cette ville obtient ce prestigieux titre. Reconnue comme une « ville festivalière typique du Vietnam », « capitale culinaire » et « capitale de l’ao dài », Hué est aujourd’hui perçue comme l’une des villes les plus agréables à vivre au Vietnam.

Lors de sa 8e session, la 15e Assemblée nationale a adopté la Résolution n° 175/2024/QH15, établissant Hué en tant que ville du ressort central, englobant l’ensemble de la zone naturelle et de la population de la province de Thua Thiên-Hué. Cette résolution a pris effet le 1er janvier 2025.

Le 10 avril 2024, ouverture du Festival du temple Huê Nam (également connu sous le nom de temple Hon Chen) 2024. Photo : Mai Trang/VNA

Quy Nhon, quant à elle, séduit par une harmonie entre montagnes, collines, côtes rocheuses, plages de sable doré et mer poétique. Ses destinations touristiques phares incluent la péninsule de Ky Co, le détroit Eo Gio (« détroit venteux »), la baie de Quy Nhon et la lagune de Thi Nai. La ville offre une diversité de services, tels que le tourisme urbain, les sports d’aventure, le tourisme communautaire, la villégiature ou encore le tourisme culinaire. Par ailleurs, Quy Nhon accorde une grande importance à la préservation de ses patrimoines culturels, historiques et naturels, renforçant ainsi son identité culturelle.

L'hôtel Anya Premier Quy Nhon, premier hôtel de Quy Nhon à être reconnu 5 étoiles. Photo : VNA

Depuis 2020, Vung Tàu a remporté ce prix pour la troisième fois consécutive, et est honorée pour la période allant jusqu’en 2026. L’année 2024 revêt une importance particulière pour la ville, qui poursuit ses objectifs de développement socio-économique conformément à la résolution du 13e Congrès national du Parti, à celle du 7e Congrès du Parti de la ville de Vung Tàu, ainsi qu’au Plan de développement socio-économique pour la période 2021-2025. Malgré un contexte marqué par des défis et des opportunités interdépendants, l’ensemble du système politique et les habitants de Vung Tàu s’efforcent de maintenir le titre de Ville touristique propre de l’ASEAN, tout en accomplissant leurs objectifs de développement pour 2024.

La statue monumentale de Jésus-Christ, construite sur le mont Nho (ou Petite montagne) à Vung Tàu. Photo : Vu Sinh/VNA

Le parcours du Strong Vietnam Vung Tau International Marathon 2024, traversant les plus belles routes de la ville de Vung Tau.Photo : Huynh Son/VNA

Ces distinctions témoignent des efforts soutenus de ces villes pour concilier développement touristique et préservation de l’environnement, consolidant leur réputation sur la scène régionale et internationale./.

Texte: Revue Vietnam Illustré - Photos: VNA - Graphique: Thao Nguyên - Traduction: Hà Vu