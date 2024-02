Renforcement de la connexion dans le tourisme entre les pays l’ASEAN

29/02/2024

Afin d’améliorer la qualité de services touristiques, d'impulser, de connecter les destinations et d’orienter le développement touristique durable de la région, le forum touristique ASEN (ATF 2024), place sous le thème « Tourisme de qualité et responsable – Pour l’avenir durable de l’ASEAN », a avancé plusieurs initiatives pour impulser le tourisme au sein de l'ASEAN et entre l’ASEAN et ses partenaires de façon plus efficace.

L’ASEAN compte devenir en 2025 une destination touristique de qualité, fait de son mieux pour impulser largement le tourisme durable et responsable, inclusif et équilibré, contribue de façon importante au biên-être économique des habitants de l’Asie du Sud-Est. Le projet « Développement du tourisme de fêtes de l’ASEAN » vise à diversifier les produits touristiques de la région, renforcer la connexion entre les destinations au sein du bloc de l’ASEAN.

L’ASEAN est considérée comme une région de fêtes qui ont lieu le long de l’année, aux caractéristiques différentes. Les fêtes reflètent la croyance au culte du riz, à l’eau, au soleil, aux ancêtres, à la culture de la fécondité …

La fête de la pagode Huong (pagode des Parfums) de l’année du Chat 2023, dans le district de My Duc (Hanoï). Photo : AVI

Les fêtes traditionnelles de l’Asie du Sud Est sont des fêtes agricoles, religieuses, qui vénèrent des héros nationaux, des génies titulaires de village, des pères de métier, permettent aux touristes de découvrir la culture locale, la gastronomie traditionnelle et particulièrement d’expérimenter des activités de loisir originales.

Plusieurs fêtes ont une renommée mondiale à l'image de fête des lanternes de Loy Krathong, la fête de l’eau de Songkranen Thaïlande, la fête du Nouvel An ChnamThmei au Cambodge, la fête des pirogues Loy Krathong au Laos, le festival annuel des arts de Bali (Indonésie), le festival de MassKara (Philippines), le festival de Huê, la fête de la mi-automne (Vietnam)…

Course des éléphants du village de Buôn Dôn 2023 dans la commune de Krong Na, province de Dak Lak (Hauts plateaux du Centre). Photo : AVI

En outre, via la diversification des formes touristiques telles que l’écotourisme, le tourisme religieux, le tourisme médical… le secteur a créé plus d’emplois aux habitants mais aussi accorde plus de choix aux clients.

L’ensemble de sites bouddhiques de Borobudur dans la ville de Yogyakarta, au centre de l’île de Java (Indonésie). Photo : AFP/AVI

En tant que président du Comité des ressources, de la supervision et de l’estimation du tourisme de l’ASEAN, coordinateur principal du projet « Édification du produit touristique et de fêtes de l’ASEAN », le Vietnam soutient le Laos dans l’édification de normes de l’écotourisme de l’ASEAN, les considérant comme une priorité de son année de la Présidence de l’ASEAN.



Thaïlandais et touristes s’amusent lors de la fête Songkran en 2023. Photo : AVI

Le Vietnam a demandé à l’ASEAN d’examiner de nouveaux critères dans les années à venir, en tenant compte des nouvelles tendances de la région telles que le tourisme golfique, un produit attrayant et un avantage que possèdent plusieurs nations membres.

Selon les estimations des experts, le secteur du tourisme mondial devrait reprendre son élan à partir de 2024. En qualité de président de l’ASEAN en 2024, le Laos et les pays membres renforcent la connexion et le développement durable des destinations touristiques de l’ASEAN./.