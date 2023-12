Renaissance de la poterie de Phuoc Tich, une marque de céramique royale de Hué

28/12/2023

Situé près du fleuve O Lau, commune de Phong Hoa, district de Phong Dien, province de Thua Thien-Hue, l’ancien village de Phuoc Tich est célèbre pour sa poterie. Le village a été créé il y a plus de 500 ans et était célèbre dans toute la région Centre. Phuoc Tich produisait alors non seulement toutes sortes de céramiques ménagères telles que casseroles, marmites, braisières, bouilloires, pots à chaux, pots, jarres, ... mais également de nombreux produits hautement artistiques réservés à la cour de la dynastie des Nguyen.

Selon les annales, sous la dynastie des Nguyen, les villageois de Phuoc Tich devaient apporter chaque année au palais environ 400 pots en argile pour cuire le riz. Les villageois prenaient des bateaux deux fois par an pour apporter des pots en argile au palais. Le voyage commençait le long de la rivière O Lau, jusqu'à la lagune de Tam Giang, puis remontait la rivière des Parfums jusqu'à la Citadelle Impériale. La cour royale stipula également que personne dans le village ne pouvait conserver des pots ayant la même forme que celui du roi.

Après avoir longtemps été oubliée, la poterie de Phuoc Tich renaît et se développe. Photo : Thanh Hoà/VI

Le « om », également connu sous le nom de pot en argile, est un objet courant, utilisé pour cuire le riz, braiser la viande, mijoter du poisson… Les pots en argile de Phuoc Tich sont spéciaux car leurs parois sont épaisses, brun foncé, et leurs formes ressemblent à une gourde. Comme il était réservé au roi, le pot en argile de Phuoc Tich a reçu le très beau nom de « Ngoc oa ngu dung », signifiant « pot en argile utilisé par le roi ».

Le village est situé sur les rives de la rivière O Lau, à environ 40 km au nord du centre-ville de Hué. Anciennement connu sous le nom de village de Ke Doc, Phuoc Tich existe depuis plus de 500 ans. Sous la dynastie des Nguyen, Phuoc Tich était un centre majeur de production de céramiques, qui étaient présentes dans toutes les provinces du Centre.

Le village de poterie de Phuoc Tich existe depuis plus de 500 ans. Photo: Thanh Hòa/VI

Les anciens du village disaient que ce n'est pas qu'à l'époque de la dynastie des Nguyen mais bien du XVIIe au XVIIIe siècles que la poterie Phuoc Tich se développa fortement. À cette époque, le village comptait plus d'une douzaine de fours le long de la rivière O Lau. Les fours brûlaient toute la journée, les commerçants de partout venaient acheter, apportant richesse et renommée aux villageois. Le village conserve ainsi de nombreuses grandes et majestueuses « nhà rường » (type de maisons traditionnelles, typiques du Centre).

Alors qu'ailleurs les céramiques sont souvent cuites à l'aide d'un four vertical, à Phuoc Tich, les gens utilisent un four plat, souvent appelé « lò cóc » (ou four à crapaud) en raison de sa forme. Le four est solidement fait de terre, d'environ 30 m de long, avec un toit de chaume.

Les techniques de fabrication de la céramique sont encore presque conformes à l'ancienne méthode traditionnelle. Photo : Thanh Hoà/VI

La poterie de Phuoc Tich est fabriquée à partir d'argile provenant de la rivière O Lau et cuite très soigneusement selon des méthodes traditionnelles. Le four est solidement construit, a une chaleur élevée et brûle constamment, ce qui permet aux produits d'être ni fissurés ni fragilisés. En plus d'être beaux, les produits de Phuoc Tich sont aussi épais et solides. L'extérieur n'est pas émaillé mais la couleur naturelle de la céramique est un brun foncé qui semble recouverte d'émail.

La poterie de Phuoc Tich a connu à une certaine période le creux de la vague. Mais, ces dernières années, grâce à la politique de restauration, de préservation et de développement de l'artisanat traditionnel de la province de Thua Thien Hue, l’organisation annuelle des Festivals de Hue et des Festivals de l’artisanat de Hue, le métier a retrouvé de l'allant.

Beauté des céramiques du village de Phuoc Tich. Photo: Thanh Hòa/VI

Aujourd'hui, en plus de découvrir la beauté de l'un des anciens villages les plus célèbres du Vietnam, les visiteurs ont également l'occasion d'apprendre et d'expérimenter de nombreuses choses intéressantes sur l'histoire et les anciennes techniques de fabrication des poteries.

L'artisan Luong Thanh Hien, étroitement impliqué dans le travail de préservation et de développement du métier de potier du village et qui possède actuellement le plus grand atelier du village de Phuoc Tich, partage du fond du cœur : « Bien que ce métier ne m’aide pas beaucoup à gagner ma vie: je continue car c’est un métier traditionnel du village et c’est aussi ma passion. Je souhaite à la fois le développer et aider les jeunes du village à l’apprendre »./.

Exposition des produits du village de Phuoc Tich au Festival de l'artisanat traditionnel de Hue 2023. Photo : Thanh Hoà/VI

Réalisé par: Thanh Hòa/VI - Traduction: Hà Vu