Red Pine, société avant-gardiste dans la multiplication de la grenadille du Tây Nguyên

25/08/2024

Établissement de multiplication des plantes de reproduction à haute qualité de Red Pine à Gia Lai.

Red Pine est le premier producteur de grenadille à haute qualité de Gia Lai et du Tây Nguyên

Red Pine est une société pionnière dans la multiplication de plants de grenadille de qualité pour le marché du Tây Nguyên (Hauts -Plateaux du Centre) riche en potentialités d’exportation. Malgré une entrée tardive sur le marché, les exportations vietnamiennes de fruits de la passion figurent désormais parmi les premières au monde, derrière le Brésil, le Pérou et l'Équateur. Les principaux marchés sont l'UE, le Japon, la Corée du Sud, la Chine et l'Australie.

La grenadille (Passiflora edulis), fruit de la passion ou maracudja, est une plante grimpante, ligneuse, exubérante, vigoureuse, originaire du Brésil, qui redoute donc le froid et a besoin d'un minimum de 10°C, ce qui explique qu'elle pousse particulièrement bien en climat tropical jusqu'à atteindre 10 à 12 m de haut.

Des ouvriers examinent le développement des plantes maraîchères après l’ensemencement

La superficie nationale de culture de grenadille augmente en continu, particulièrement au Tây Nguyên. Le pays compte 9.500 ha, qui donne une production de près de près de 190.000 tonnes/an et un bénéfice par ha de 350 à 400 millions de dongs. Les zones de culture au Vietnam se trouvent essentiellement dans les provinces du Tây Nguyên d’une superficie estimée à 8.200 ha. La province de Gia Lai est considérée comme le pays de la grenadille, avec 4.500 ha, est la première localité du pays en termes de nombre de sociétés spécialisées dans cette filière - multiplication de plants, transformation et récolte.

La province de Gia Lai, une région au climat tempéré et aux terres fertiles, prévoit pour 2025 et vision jusqu’en 2030 d’élargir la superficie de culture à environ 20.000 ha, soit la superficie la plus grande du pays.

Les étapes de multiplication des plants répondent aux normes de haute technicité

Avec le développement vigoureux des zones de culture, la qualité des plants ne répond pas à la demande se pose, ce qui affecte également la qualité des fruits et le développement de la culture. Face à cette réalité, des sociétés investissent dans la construction des centres de multiplication des grenadilles de haute qualité à Gai Lai, dont Red Pine (société internationale par actions Thông Do). En 2021, Red Pine a construit un centre de plants de haute qualité de plus de 120.000 m² et capable d’en fournir 25 millions par an, située dans la commune Ia Phang, district Chu Puh, province de Gia Lai. Red Pine devient un fournisseur majeur de grenadille violette, la variété préférée des importateurs.

Red Pine est capable de multiplier chaque année 25 millions de pieds de grenadilles de haute qualité, répondant à la demande du Tây Nguyên.

Les plants de Red Pine, multipliés par greffe et culture sous serre, sont en bonne santé, résistent aux maladies, se développent vigoureusement et sont adaptés au climat vietnamien. D’origine bien définie, ils ont été autorisées à être transférées aux agriculteurs par le Département de plantes et de protection végétales du ministère de l’Agriculture et du Développement rural du Vietnam « Société de hautes technologies, Red Pine non seulement crée de bonnes variétés de grenadille mais encore donne plus de 300 emplois locaux en haute saison ", a fait savoir Nguyên Long Khanh, chef de la Chambre de l’Agriculture du district Chư Pưh.

Outre la grenadille, la société développera d’autres variétés potentielles, notamment des plantes fruitières pour exportation, ce pour répondre à la demande croissante de la production au Tây Nguyên : Avec ses investissements homogènes et de bonnes orientations, Red Pine est un fournisseur de plantes de reproduction de qualité fiable pour les agriculteurs de Gia Lai, mais le sera aussi pour toute la région du Tây Nguyên et du pays, contribuant à améliorer la valeur économique des plantes pour exportation majeures./.