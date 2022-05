RCEP : nouvel élan pour la croissance des exportations de l'ASEAN

L'accord de partenariat économique régional global (ou RCEP : Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement), entré en vigueur début 2022, devrait créer un nouvel élan, contribuant à promouvoir les échanges commerciaux et d'investissement du Vietnam avec l'ASEAN et cinq autres partenaires du bloc (Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, Chine et République de Corée), et ouvrant aux entreprises vietnamiennes de nouvelles opportunités d'exportation et une dynamique de reprise économique.

Après avoir pris pleinement effet pour tous les signataires, l'accord RCEP a créé un marché d'une taille de 2,2 milliards de consommateurs, représentant environ 30% de la population mondiale, et un PIB d'environ 26,2 billions de dollars, soit environ 30% de PIB mondial, ce qui en fait la plus grande zone de libre-échange au monde en termes de taille de la population. Par conséquent, l'accord RCEP devrait contribuer à créer un marché d'exportation stable et à long terme pour les pays de l'ASEAN en général et le Vietnam en particulier, à promouvoir la mise en œuvre de la politique de construction d'une économie axée sur la production des exportations du Vietnam.

Lors du 4e sommet régional de partenariat économique global (RCEP), le 15 novembre 2020, les ministres de 15 pays de la région Asie-Pacifique ont signé l'Accord de partenariat économique régional global après huit ans de négociations. Ce pacte commercial implique 10 pays membres de l'ASEAN et les partenaires du bloc (Australie, Chine, Japon, République de Corée et Nouvelle-Zélande). Le RCEP est entré officiellement en vigueur le 1er janvier 2022.

Le 15 novembre 2020, les ministres de 15 pays de la région Asie-Pacifique ont signé l'Accord de partenariat économique régional global après huit ans de négociations. Il ne s'agit pas d'un simple accord de libre-échange, mais bien d'un accord global. Le RCEP repose sur un « trépied » comprenant échanges de biens, échanges de services et commerce électronique, qui est précisé dans un document de plus de 14 000 pages avec 20 chapitres, assortis d'annexes et d’une feuille de route.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de sa visite de la société Nissei Electric Vietnam (dans la zone franche Linh Trung). Photo : Thành Chung/AVI

Le RCEP s'orientera vers l'élimination d'au moins 92% des lignes tarifaires d'importation entre les signataires d'ici 20 ans, établira des règles communes pour le commerce électronique, le commerce et les droits de propriété intellectuelle. Le RCEP est conçu pour réduire les coûts et le temps des commerçants en leur permettant d'exporter des marchandises vers l'un des pays signataires de l'accord sans avoir à répondre aux exigences spécifiques à chaque pays.

Sur le plan économique, la signature du RCEP contribuera à optimiser l'allocation des ressources dans la région, à faciliter les échanges et la libéralisation des investissements, et à améliorer le niveau d'intégration économique. Le RCEP favorisera également la reprise économique, ainsi que la prospérité à long terme de la région. Le RCEP créera un vaste marché avec environ 30% de la population mondiale, générant 209 milliards de dollars supplémentaires de revenus mondiaux par an et 500 milliards de dollars de commerce mondial d'ici 2030.

Le Vietnam est considéré comme une destination sûre et attrayante. L'opportunité d'accélérer l'attraction des investissements des pays membres du RCEP sera plus grande, en particulier dans le contexte où le pays essaie de mettre en place de nombreux mécanismes et politiques exceptionnels pour attirer la délocalisation des capitaux d'investissement. En outre, la mise en œuvre du RCEP a créé également un cadre juridique contraignant dans la région sur le commerce, l'investissement, la propriété intellectuelle, les politiques de commerce électronique,... générant des conditions de concurrence équitables dans la région. Grâce à l'harmonisation des règles d'origine au sein du bloc RCEP, les exportateurs du Vietnam pourront accroître leur capacité à remplir les conditions pour bénéficier de tarifs préférentiels, augmentant ainsi les exportations dans la région, en particulier sur des marchés tels que le Japon, la Corée, l'Australie, la Nouvelle-Zélande.../.

Selon les estimations de l’Institut économique international Peterson (Etats-Unis), le RCEP pourrait augmenter le revenu mondial de 186 milliards USD par an, d'ici 2030 et accroître de 0,2% le PIB des États membres.