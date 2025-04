Rationalisation de l’appareil politique : nouvelle dynamique pour le développement

18/04/2025

Alors que le pays entre dans une nouvelle ère, le Vietnam est résolument engagé dans la réorganisation de son appareil politique afin de le rationaliser et d’en accroître l’efficacité et l’efficience. L’objectif est de générer de nouvelles forces motrices pour le développement socio-économique et d’améliorer la vie matérielle et spirituelle de la population.

L’Assemblée nationale adopte la Loi modifiant et complétant certains articles de la loi de l’organisation de l'Assemblée nationale. Photo : Doan Tan/AVI

Dans son article consacré à la construction d’un appareil politique rationalisé, raffiné et fonctionnant de manière puissante, efficace et efficiente, le Secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, souligne que le Parti et l’État ont toujours accordé, à toutes les étapes de la révolution, une importance particulière au renforcement des capacités de direction, de gouvernance et de combat du Parti, ainsi qu’à l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience du système politique.

Face aux profondes mutations du pays après 40 ans de Đổi Mới (renouveau), à l’édification de l’État de droit socialiste et aux avancées scientifiques et technologiques, l’organisation du système politique a été innovée dans certains domaines. Cependant, elle repose encore fondamentalement sur un modèle conçu il y a plusieurs décennies. De nombreux règlements ne sont plus adaptés aux nouvelles réalités, ce qui va à l’encontre des lois naturelles du développement, créant un décalage entre les discours et les actions.

La salle de contrôle centrale est dotée de machines et d'équipements datant des années 1960 et 1970. Photo : Huy Hung/AVI

Après six mois de mise en œuvre, l’ensemble du système politique a enregistré des avancées significatives, fonctionnant avec un nouvel esprit et une nouvelle dynamique, contribuant à créer de nouvelles forces pour le développement socio-économique du pays et à améliorer le bien-être du peuple. Le Bureau politique et le Secrétariat ont travaillé d’arrache-pied. L’Assemblée nationale, le Gouvernement, et le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam ont œuvré en coordination étroite et harmonieuse pour lever les obstacles entravant le développement socio-économique et affectant la vie quotidienne des citoyens. Conformément à la résolution n°18-NQ/TW du Comité central du Parti (12ᵉ mandat), portant sur « Quelques questions concernant la poursuite du renouvellement et de la réorganisation de l'appareil du système politique pour le rationaliser et le rendre efficace et efficient », l’appareil du Parti a été restructuré.

Le nombre de commissions centrales du Parti a été réduit à six, à savoir : la Commission centrale d’organisation, la Commission des affaires intérieures, la Commission de propagande et de mobilisation de masse, la Commission de contrôle, le Bureau du Comité central du Parti, et la Commission des politiques et des stratégies du Parti. Lors de la 9ᵉ session extraordinaire de l’Assemblée nationale, plusieurs lois ont été amendées, notamment : la Loi sur l’organisation du gouvernement, la Loi sur l’organisation des collectivités locales, la Loi modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi sur l’organisation de l’Assemblée nationale, et la Loi sur la promulgation des documents juridiques.

Récolte précoce du riz de la campagne hiver-printemps dans la commune de Long Duc (district de Long Phu, province de Soc Trang). Photo : Tuân Phi/AVI

Après rationalisation, le nombre d’organes de l’Assemblée nationale est passé de 14 à 5, soit une réduction de 37,5 %. Parallèlement, l’appareil gouvernemental pour le mandat 2021–2026 a été réorganisé. Il compte désormais 14 ministères et 3 organes au niveau ministériel, soit une suppression de 5 entités (réduction de 22,7 %). Les ministères maintenus ou constitués sont : Défense, Police, Justice, Commerce et Industrie, Culture, Sport et Tourisme, Affaires étrangères, Éducation et Formation, Santé, Finances, Construction, Agriculture et Environnement, Sciences et Technologies, Affaires intérieures, Affaires ethniques et religieuses.

Les organes gouvernementaux incluent le Bureau gouvernemental, l’Inspection gouvernementale, et la Banque d’État. En outre, cinq organes rattachés au gouvernement ont été maintenus, soit une réduction de trois (37,5 %).

La société B'LaoFood (ville de Bao Lôc, province de Lâm Dong), spécialisée dans la fabrication de produits agricoles pour l'exportation, emploie plus de 200 personnes. Photo : Vu Sinh/AVI

Texte : Revue Vietnam Illustré Photos : AVI Traduction : Diêu Vân Graphisme: Huong Thao