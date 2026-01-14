Rassemblement des troupes sur la rivière Luc Dau : une reconstitution historique au festival Con Son – Kiep Bac

Le spectacle se décline en trois segments, chacun articulé autour d’un thème central et illustré par des activités à la fois sur les rives et sur l’eau. Le premier segment, intitulé « Hao khi Dong A » ("L’esprit héroïque Dong A"), recrée l’atmosphère de la préparation à la résistance, mettant en valeur la puissance conjointe de l’armée et du peuple sous la dynastie des Trân. Sur la rivière, des embarcations richement décorées transportent des marins en costumes d’époque ; sur les berges, danses du lion et du dragon alternent avec des démonstrations d’arts martiaux exécutées par des étudiants, évoquant l’entraînement rigoureux et la détermination à défendre la patrie.

Le deuxième segment, « Hung khi Luc Dau giang » ("La puissance de la rivière Luc Dau"), fait revivre les campagnes navales et les victoires remportées contre l’armée mongole des Yuan. Le croisement des bateaux sur le fleuve principal, rythmé par les battements de tambours, crée une tension dramatique et une atmosphère héroïque particulièrement saisissante.

Un bateau décoré de drapeaux et de fleurs défile majestueusement sur la rivière.

La foule chante au rythme des tambours, recréant l’esprit de la bataille.

Le troisième segment, « Ca khúc khải hoàn » ("Chant du triomphe"), rend hommage au commandant en chef Hung Dao Dai Vuong Tran Quoc Tuan, considéré comme le fondateur de la marine vietnamienne. Le spectacle s’achève dans une ambiance de liesse, célébrant la grande victoire et ravivant les exploits du passé, tout en insufflant un esprit de reconstruction et de défense nationale adapté à l’époque contemporaine.

D’importants investissements ont été consentis afin de garantir la solennité de la cérémonie et la fidélité historique de la reconstitution. Depuis 2006, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme coordonne la restauration et la valorisation de ce rituel, en s’appuyant sur des textes anciens et des documents locaux pour en recréer le cadre authentique. Plus de cinquante bateaux de procession sont magnifiquement ornés de drapeaux, de fleurs, de lumières et de bannières colorées. Deux grands groupes arborent les symboles de Thanh Long et de Bach Ho. Environ 400 élèves de l’école d’arts martiaux de Nhat Nam et une centaine de gardes d’honneur du quartier de Trân Hung Dao participent aux démonstrations martiales et aux cérémonies militaires.

Un bateau passe devant l’estrade lors de la cérémonie solennelle.

Une femme à bord exprime avec élégance la joie de la victoire.