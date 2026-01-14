Rassemblement des troupes sur la rivière Luc Dau : une reconstitution historique au festival Con Son – Kiep Bac
Chaque année, dans le cadre du Festival d’automne Con Son – Kiep Bac, la rivière Luc Dau, qui borde le temple Kiep Bac (quartier de Tran Hung Dao, Hai Phong), s’anime au son des tambours et sous les flots de drapeaux colorés. Le spectacle vivant qui s’y déploie reconstitue l’une des grandes batailles au cours desquelles l’armée de la dynastie des Trân triompha des envahisseurs mongols au XIIIᵉ siècle.
Le rituel du « Rassemblement des troupes » dépasse largement le cadre d’une simple cérémonie religieuse. Il s’agit d’une reconstitution historique minutieusement préparée, destinée à nourrir le patriotisme et à transmettre l’identité culturelle nationale. Cette cérémonie figure parmi les plus importantes célébrées au temple Kiep Bac, en mémoire du héros national Hung Dao Dai Vuong Tran Quoc Tuan.
Cette représentation, à la fois saisissante et symbolique, met en scène les rassemblements et les parades militaires de l’époque des Trân, témoignant de la force, de la cohésion et de la volonté indomptable de "l’esprit héroïque Dong A". Cette année encore, l’événement a rassemblé près de 5 000 participants, comprenant des habitants locaux, des populations riveraines des cours d’eau voisins (Van Giang, Dong Trieu, Quang Ninh, Kien An, Hai Phong) ainsi que des artistes professionnels.
Le spectacle se décline en trois segments, chacun articulé autour d’un thème central et illustré par des activités à la fois sur les rives et sur l’eau. Le premier segment, intitulé « Hao khi Dong A » ("L’esprit héroïque Dong A"), recrée l’atmosphère de la préparation à la résistance, mettant en valeur la puissance conjointe de l’armée et du peuple sous la dynastie des Trân. Sur la rivière, des embarcations richement décorées transportent des marins en costumes d’époque ; sur les berges, danses du lion et du dragon alternent avec des démonstrations d’arts martiaux exécutées par des étudiants, évoquant l’entraînement rigoureux et la détermination à défendre la patrie.
Le deuxième segment, « Hung khi Luc Dau giang » ("La puissance de la rivière Luc Dau"), fait revivre les campagnes navales et les victoires remportées contre l’armée mongole des Yuan. Le croisement des bateaux sur le fleuve principal, rythmé par les battements de tambours, crée une tension dramatique et une atmosphère héroïque particulièrement saisissante.
Le troisième segment, « Ca khúc khải hoàn » ("Chant du triomphe"), rend hommage au commandant en chef Hung Dao Dai Vuong Tran Quoc Tuan, considéré comme le fondateur de la marine vietnamienne. Le spectacle s’achève dans une ambiance de liesse, célébrant la grande victoire et ravivant les exploits du passé, tout en insufflant un esprit de reconstruction et de défense nationale adapté à l’époque contemporaine.
D’importants investissements ont été consentis afin de garantir la solennité de la cérémonie et la fidélité historique de la reconstitution. Depuis 2006, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme coordonne la restauration et la valorisation de ce rituel, en s’appuyant sur des textes anciens et des documents locaux pour en recréer le cadre authentique. Plus de cinquante bateaux de procession sont magnifiquement ornés de drapeaux, de fleurs, de lumières et de bannières colorées. Deux grands groupes arborent les symboles de Thanh Long et de Bach Ho. Environ 400 élèves de l’école d’arts martiaux de Nhat Nam et une centaine de gardes d’honneur du quartier de Trân Hung Dao participent aux démonstrations martiales et aux cérémonies militaires.
Le long de la digue, une foule dense de spectateurs et de touristes assiste avec émotion à la reconstitution. De nombreux vétérans confient que la vision du défilé, des exercices martiaux et de la discipline collective ravive en eux l’image héroïque de l’armée et du peuple de la dynastie Tran, tout en renforçant leur attachement à la défense nationale actuelle.
Le « Rassemblement des troupes » ne se limite pas au souvenir d’un passé glorieux. Il rappelle l’esprit de solidarité, de résilience et d’ingéniosité tactique qui animaient les troupes sous le commandement éclairé de Trân Hung Dao. Plus largement, il souligne le rôle essentiel de la culture traditionnelle dans la formation de la conscience nationale et dans les efforts constants de protection et de construction du pays à travers les âges./.
"L’esprit héroïque Dong A" symbolise le courage et la ténacité de la nation sous la dynastie des Trân (1225-1400), lors des trois guerres de résistance contre l’armée mongole des Yuan.
Texte et Photos: Viêt Cuong - Traduction: Hà Vu