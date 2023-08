Ragoût de bœuf aux légumes

13/08/2023

Le ragoût de bœuf aux légumes, un plat traditionnel des Huéens (au Centre), est devenu un plat apprécié non seulement des Vietnamiens mais aussi des touristes étrangers.

Du bœuf frais, ingrédient principal du ragoût de bœuf aux légumes.

Les ingrédients principaux sont de la viande de bœuf et des légumes tels que graines de lotus, pommes de terre, oignons, champignons, cacahuètes, anis, citronnelle,...

Dans une cocotte à fond épais, faites revenir dans un peu d’huile des morceaux de bœuf, que vous avez salés et poivrés. Vous les retirez et faites revenir à la place de l’oignon et de l’ail. Vous ajoutez vos légumes et des aromates, vous remettez les morceaux de viande et vous couvrez d’eau. Vous laissez mijoter pendant au moins 1h30, jusqu’à ce que les morceaux de viande soient bien tendres.

Lorsque la sauce devient consistante, mettre le ragoût de bœuf dans un bol, puis ajouter oignons verts et coriandre sur le dessus. Ce plat est servi chaud avec du pain. Les Vietnamiens disent souvent : « Il n'y a pas de plat qui plaira plus aux gens que le ragoût de bœuf servi avec du pain ».

Plat facile à faire, le ragoût de bœuf aux légumes peut être consommé quotidiennement de manière pratique pour chaque famille./.