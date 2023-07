"Bit tet" ou steak cuit sur une poêle en fonte

Lê Thi Hông Hoa, une femme de Huê, a passé plus de 40 ans à perfectionner sa recette du steak cuit sur une poêle en fonte. Elle a ouvert son propre restaurant à Hanoï, où elle sert ce délicieux plat. Une portion complète comprend du bœuf, des frites, des omelettes, des boulettes de viande, du pain, des tomates et des oignons verts.

Pour faire un steak vietnamien, il faut préparer des ingrédients principaux que sont bœuf, œufs, pommes de terre, tomate, oignon vert… Choisir le bœuf le plus frais et l'assaisonner avec des ingrédients traditionnels. Ce plat est servi avec une salade de concombre et du pain.

Le steak est présenté devant les convives dans la poêle et les convives peuvent entendre le grésillement de la viande. Les frites dorées, les tomates rouges et les oignons verts sont magnifiquement disposés dans la poêle en fonte et créent un joli agencement de couleurs.

Steak vietnamien sur une poêle en fonte.

Lors de la dégustation, les convives utilisent des couteaux et des fourchettes pour couper le bœuf. Le goût frais du bœuf, le goût gras des pommes de terre, la fraîcheur des oignons, des tomates, de la salade de concombre et du pain se mélangent pour créer une délicate et moelleuse harmonie. Selon les préférences des convives, le chef adoptera un niveau de cuisson adapté, de saignant à bien cuit. Ce plat délicieux ravira tous les amateurs de steak./.