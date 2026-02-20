Quang Phu Cau, le village qui préserve l’âme du Têt traditionnel vietnamien

Producteur de bâtonnets d’encens aux couleurs vibrantes, allumés sur les autels des ancêtres pendant le Têt, le village artisanal de Quang Phu Cau (commune d’Ung Thiên, Hanoï) préserve encore aujourd’hui un espace culturel vivant où se transmettent, de génération en génération, les souvenirs, les croyances et le mode de vie des Vietnamiens.

À l’approche du Têt Binh Ngo (Têt traditionnel de l’Année du Cheval), alors que le printemps s’installe doucement dans les villages du Nord du Vietnam, Quang Phu Cau connaît son pic d’activité. Dès leur arrivée, les visiteurs sont enveloppés par les doux arômes du bois d’agar, de la cannelle et de l’anis étoilé, un parfum familier, indissociable de la spiritualité vietnamienne à chaque Têt et à chaque printemps.

La fabrication artisanale de l’encens à Quang Phu Cau remonte à plus d’un siècle et demeure profondément ancrée dans la vie des habitants. Autrefois, chaque étape du processus était réalisée entièrement à la main, du façonnage des bâtonnets à leur teinture, en passant par le roulage et le séchage de l’encens, un travail exigeant en temps et en effort. Malgré l’évolution des modes de vie, cette activité reste une source de revenus essentielle. Selon les autorités locales, près de 70 % des foyers du village participent aujourd’hui à la production de bâtonnets d’encens, générant des emplois et des revenus stables pour des milliers de personnes.

Dans l’atmosphère animée du Têt (Nouvel An lunaire), les récits des fabricants d’encens prennent une dimension particulièrement émouvante. Mme Mai, artisane de quatrième génération, partage avec fierté, non sans une pointe d’inquiétude, son attachement à ce métier ancestral : « Pour créer un encens de qualité, l’artisan s’appuie sur le dévouement et l’expérience transmis de génération en génération, notamment dans le choix des ingrédients tels que le bois d’agar, la cannelle et l’anis étoilé, afin de préserver leur parfum naturel et d’en garantir l’innocuité. Les machines modernes permettent de réduire la pénibilité du travail, d’améliorer la productivité et d’obtenir des produits plus réguliers et plus esthétiques, mais l’âme de cet artisanat réside toujours dans le savoir-faire et la finesse des artisans. »

Grâce à cet artisanat, des milliers de travailleurs locaux bénéficient d’emplois stables. Photo : Nguyen Huu Thong

Des fagots de bâtonnets d’encens aux couleurs éclatantes disposés spécialement à l’attention des visiteurs. Photo : Nguyen Huu Thong

Ces dernières années, Quang Phu Cau séduit également un nombre croissant de touristes par son charme singulier. Au-delà de la qualité de ses encens naturels, sûrs et à base de plantes, les allées et les cours de séchage du village se sont transformées en de véritables tableaux vivants. Des fagots de bâtonnets d’encens rouges, jaunes et verts sont disposés avec soin pour former la carte du Vietnam, le drapeau national ou d’autres compositions visuelles dynamiques, créant un espace à la fois traditionnel et résolument contemporain.

M. Hung, artisan chevronné, raconte avec enthousiasme qu’autrefois les bâtonnets d’encens séchaient simplement dans les champs, tandis qu’aujourd’hui leurs couleurs éclatantes apportent une nouvelle vitalité au village. Le nombre de visiteurs ne cesse d’augmenter : ils viennent non seulement acheter de l’encens et prendre des photos pour leurs « check-ins », mais aussi découvrir le processus de fabrication et participer à certaines étapes. L’ouverture du village à l’activité touristique constitue ainsi un moyen pour les habitants de promouvoir l’essence de leur artisanat traditionnel à l’ère moderne.

À l’époque contemporaine, le village artisanal de Quang Phu Cau illustre parfaitement la préservation des valeurs traditionnelles parallèlement au développement économique. Son inscription sur la liste des destinations artisanales clés de Hanoï ouvre de nouvelles perspectives à la région et contribue à perpétuer, dans le cœur des Vietnamiens, les souvenirs du Têt et du printemps.

Les produits d'encens de Quang Phu Cau sont actuellement exportés vers la Chine, l'Inde, la Malaisie et le Royaume-Uni. Parallèlement, le tourisme dans ce village artisanal apporte un double avantage à la région : il contribue au développement économique et à la préservation du patrimoine culturel traditionnel.

Séchage des bâtonnets d’encens. Photo : Nguyen Huu Thong