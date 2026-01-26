Pruniers, pêchers et colza : Le spectacle grandiose du printemps à Moc Chau

26/01/2026

Au printemps, Moc Chau ressemble à une muse tranquille, drapée des couleurs les plus pures et les plus lumineuses. Les fleurs blanches des pruniers couvrent les flancs des collines et les vallées, comme des nuages cotonneux qui recouvrent la terre. À leurs côtés se mêlent les teintes délicates des fleurs de pêcher sauvage, apportant une poésie supplémentaire au paysage. Et bien entendu, les vastes champs de colza, en jaune et blanc, s’étendent à perte de vue, créant un panorama naturel à la fois majestueux et poétique.

Au printemps, les vallées de pruniers de Moc Chau se parent de fleurs blanches.

Touristes se promenant sur les sentiers fleuris.

Enfants Hmong jouant sous la canopée des pruniers en fleurs.

Saison des kakis à Moc Chau.

Chaque année, Mai Hoa, une habitante de Hanoï, quitte l'agitation urbaine avec ses amies pour rejoindre ce plateau. Pour elle, ce voyage est bien plus qu’une simple escapade de week-end : c’est un véritable pèlerinage au cœur d’une nature luxuriante, une immersion totale dans une palette florale vivante et une occasion de redécouvrir les produits authentiques du terroir local.

Les Hmong de Moc Chau ont pour coutume de planter des pruniers autour de leurs maisons.

Au printemps, les champs de colza blanc sont également en pleine floraison.

Nous avons eu le plaisir d’échanger avec Lo Thi Mai, une femme thaï résidant au village d’Ang, à Moc Chau, qui a passé sa vie sur ces terres. Le regard empreint de fierté, Mai nous a confié : « En voyant les pruniers fleurir, je sens l’appel d’une nouvelle saison. C’est le moment où notre communauté se prépare pour la nouvelle année, portée par l'espoir d'une récolte généreuse. »

Au-delà de l'esthétique, la floraison printanière à Moc Chau occupe une place centrale dans la vie culturelle et spirituelle des habitants. Nguyen Van Tung, touriste hanoïen, a partagé ses impressions après son voyage : « Ce qui m'a marqué, au-delà de la beauté époustouflante des pruniers et des pêchers, c’est la ferveur avec laquelle les habitants préservent ce patrimoine. Ils plantent des fleurs dans chaque jardin, sur chaque porche ; au printemps, c'est tout le village qui s'illumine. »

Les vergers de pruniers de Long Luong sont recouverts de fleurs blanches.

M. Tung a aussi évoqué l’histoire des fleurs de pêcher sauvage. Selon les habitants, elles symbolisent la fertilité et la prospérité, apportant chance et abondance à chaque famille pour la nouvelle année.

En 2025, la zone touristique nationale de Moc Chau a une nouvelle fois été honorée aux World Tourism Awards (WTA), décrochant pour la troisième fois le titre de «Meilleure destination nature au monde 2025 » et, simultanément, pour la quatrième fois celui de « Meilleure destination nature d’Asie 2025 ». Cette double distinction confirme l’attrait durable et la valeur exceptionnelle des paysages naturels du plateau de Moc Chau, ainsi que la capacité de la destination à séduire un public international tout en affirmant son identité écologique et culturelle.

Dans les vallées de Moc Chau, les touristes pourront admirer contempler avec émerveillement les écharpes de brume qui serpentent avec grâce entre les cimes montagneuses.

Chaque fleur à Moc Chau au printemps porte sa propre histoire, un message de vie, d’amour et d’espoir. Les pruniers, avec leurs fleurs d’un blanc pur, symbolisent un nouveau départ ; les fleurs des pêchers roses transmettent un message d’amour, de partage et de chaleur familiale ; les champs de colza, d’un jaune éclatant, évoquent l’abondance et la récolte.

Enfants Hmong jouant sous les pruniers.

En conclusion, comme le souligne si bien Mai Hoa : « Pour nous, le printemps n'est pas seulement la saison des floraisons, c’est aussi celle des histoires. Nous aimons croire que chaque pétale qui s'envole porte avec lui un vœu de bonheur pour l'année à venir. »./.

Texte: Vân Trân - Photos: Tât Son/VI - Traduction: Hà Vu

