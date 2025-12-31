Promouvoir l’intelligence et la résilience du Vietnam dans une ère nouvelle

31/12/2025

- Au seuil de la Nouvelle Année 2026, marquant le début du mandat du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, a accordé une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information.

Monsieur le secrétaire général, au cours du mandat 2020-2025, le pays a dû faire face à de nombreuses difficultés et à des défis sans précédent. Cependant, sous la direction du Parti, avec les efforts conjugués de tout le système politique, de tout le peuple et de toute l’armée, nous avons obtenu de nombreux résultats importants et assez complets dans la mise en œuvre de la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti. Pourriez-vous nous partager les réalisations marquantes de la période écoulée ?

Avant tout, il convient d’affirmer que les résultats accomplis par le pays au cours du mandat écoulé sont la cristallisation de la direction éclairée du Parti, de l’engagement résolu de l’ensemble du système politique et, par-dessus tout, de la solidarité, de la détermination, de la résilience et de la grandeur d’âme de notre peuple dans les épreuves les plus critiques.

Le mandat du XIIIe Congrès national du Parti a coïncidé avec une période d’une complexité exceptionnelle. La pandémie, les catastrophes naturelles, le changement climatique, les turbulences internationales, les crises économiques, les ruptures des chaînes d’approvisionnement, les tensions sur l’emploi ainsi que les pressions financières et bancaires… se sont succédés sans relâche. Ces défis nous ont imposé des équations complexes, exigeant des réponses politiques et stratégiques, ainsi que des mesures d’intervention rapides, précises et décisives. Malgré des obstacles “hauts comme des montagnes”, nous avons su les franchir pour mener le pays à bon port. Il est remarquable que, face à d’innombrables défis, le pays soit parvenu à préserver sa stabilité ; l’ordre social et la confiance publique ont été maintenus, tandis que les “ vaisseaux vitaux” de l’économie - de la production à la circulation des biens - ont été rétabl

Sur le front économique, des efforts colossaux ont été déployés pour assurer la relance post-pandémie tout en garantissant les grands équilibres macroéconomiques, évitant ainsi que l’économie ne vacille sous les chocs extérieurs. De nombreux secteurs, localités et entreprises ont su manœuvrer avec agilité, innover, conquérir de nouveaux marchés, créer des emplois et maintenir la cadence de production. En définitive, notre économie a fait preuve d’une résilience remarquable, d’une endurance exemplaire et d’une volonté inébranlable.

Sur le plan social, nous avons rigoureusement maintenu le cap selon lequel le développement ne se réduit pas à la seule croissance économique, mais doit se traduire par une vie sereine et plus digne pour chaque citoyen. Face à l’adversité, l’élan de solidarité, illustré par la tradition de “la feuille intacte protégeant la feuille déchirée”, ainsi que les sacrifices immenses et silencieux des forces de première ligne - armée, police, personnels de santé, enseignants, ouvriers… - ont témoigné de la force inébranlable de notre unité nationale. Les politiques de protection sociale, de lutte contre la pauvreté et de soutien aux personnes vulnérables ainsi qu’aux régions défavorisées ont été pérennisées, avec un impératif catégorique : ne laisser personne de côté.

Sur le plan des relations extérieures, nous restons indéfectiblement attachés à notre ligne d’indépendance et d’autonomie, tout en agissant en ami, partenaire de confiance et membre responsable de la communauté internationale. Dans un contexte de polarisation mondiale et de concurrence acerbe, le maintien d’un environnement de paix et de stabilité, l’élargissement de la coopération et la mobilisation des ressources au service du développement constituent des acquis précieux. Notre diplomatie ne se contente pas de “multiplier les amis et réduire les ennemis” ; elle vise, plus fondamentalement, à accroître notre espace de développement et à rehausser le prestige du pays, pour une prospérité partagée dans la paix, l’amitié, la coopération et l’égalité.

S’agissant de l’édification du Parti et du système politique, nous restons attachés aux principes fondamentaux : maintien de la discipline, rigueur, intégrité, assainissement des rangs et la consolidation de la confiance populaire. La lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques négatives continue d’être intensifiée, avec la ferme volonté d’aller jusqu’au bout, sans dérobade, sans “zones interdites” ni exceptions. L’objectif n’est pas uniquement de sanctionner les manquements, mais d’alerter, de bâtir et de parfaire les mécanismes institutionnels. Il s’agit de garantir la protection de la droiture, d’encourager les éléments vertueux et de permettre aux cadres d’exercer leurs fonctions avec sérénité, au service exclusif du peuple et de la Patrie.

En somme, pour résumer les accomplissements majeurs de ce mandat, je retiendrai ceci : nous avons triomphé des épreuves par la force de la volonté, l’énergie et la solidarité ; nous avons préservé la stabilité comme socle du développement ; et nous avons persisté dans la rectification et le perfectionnement pour progresser avec plus de célérité et d’assurance. Bien que ces résultats soient considérables et précieux, nous nous devons de rester modestes, lucides et de ne pas “nous endormir sur nos lauriers”. Le chemin à parcourir est encore jalonné de tâches vastes et complexes ; pour aller loin et atteindre nos objectifs, l’essentiel demeure de maintenir la confiance, la discipline, et de placer les intérêts nationaux ainsi que le bonheur du peuple au-dessus de tout.

Quel bilan tirez-vous de la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques négatives au cours du mandat écoulé ? Quelles seront les orientations pour la période à venir afin d’édifier un Parti toujours plus sain et puissant, capable de guider le pays d’un pas assuré vers cette ère nouvelle ?

La prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et la négativité constituent une mission impérieuse. Il y va de la préservation du prestige du Parti, du respect de la discipline, mais aussi et surtout du maintien de la confiance du peuple.

Jetant un regard rétrospectif sur le mandat écoulé, nous pouvons affirmer que le “front contre l’ennemi intérieur” a connu des mutations manifestes, gagnant en profondeur et touchant à l’essence même du problème. Cette lutte est désormais menée de manière plus méthodique, plus drastique et plus rigoureuse, portée par une volonté accrue. Ce n’est plus seulement une question de détermination politique, mais une action systémique et régulière, bénéficiant d’une large adhésion populaire. Parallèlement, nous avons étendu notre champ d’action de la lutte anticorruption à celle contre le gaspillage et la négativité ; car si le gaspillage est parfois silencieux, ses conséquences sont dévastatrices, épuisant les ressources nationales et entravant le rythme du développement.

Il est encourageant de constater qu’à travers ce processus, une vérité s’impose de plus en plus : l’assainissement de l’appareil n’est pas un frein au développement, mais la condition d’une croissance plus saine et durable. Sanctionner les manquements ne fragilise pas le système ; au contraire, cela réaffirme la discipline et le respect des règles, permettant à nos rangs de se renforcer. Ainsi, les personnes intègres retrouvent leur juste place, les serviteurs de l’État agissant avec droiture disposent d’un point d’appui solide, et nous éradiquons les “parasites” qui rongent le système politique.

Toutefois, il nous faut reconnaître avec franchise que la corruption, le gaspillage et la négativité constituent des “vices congénitaux” et des “ennemis de l’intérieur” tapis au cœur du système. Parfois, par manque de lucidité, nous n’avons pas su les identifier dès leur genèse. Des comportements d’esquive, de défausse et la “peur des responsabilités” persistent, tout comme certaines failles structurelles. La gestion des deniers publics, des projets d’investissement, du foncier ou des appels d’offres reste vulnérable : sans un contrôle rigoureux, elle devient un terrain fertile aux dérives. En somme, si les résultats obtenus sont précieux, tout triomphalisme serait préjudiciable. Il est impératif de déployer des “vaccins”, des “antibiotiques”, ainsi qu’une “médecine préventive” et “communautaire” pour anticiper, détecter et neutraliser ces fléaux avec célérité et efficacité.

Le matin du 11 décembre 2025, au siège du Parti, le Comité central de pilotage de la lutte contre la corruption, le gaspillage et les phénomènes négatifs a tenu une conférence nationale, en présentiel et en ligne, afin de dresser le bilan des actions menées en matière de prévention et de lutte contre la corruption, le gaspillage et les phénomènes négatifs durant le 13e Congrès du Parti. Le secrétaire général du parti To Lam, président du Comité préside la conférence. Photo : AVI

Quant aux orientations pour le prochain mandat, je tiens à souligner plusieurs axes majeurs, sous le signe de la détermination et de la persévérance, en agissant avec assurance à chaque étape :

Premièrement, placer l’intérêt national et le bien-être du peuple au-dessus de tout. La lutte doit être résolue, constante et pérenne; la répression doit être rigoureuse tout en faisant preuve de discernement et d’humanisme, selon le principe “ni zones interdites, ni exceptions”. Parallèlement, il est impératif d’instaurer des mécanismes de protection en faveur des cadres audacieux, innovants et dévoués à l’intérêt général, afin que ceux qui agissent avec droiture ne soient pas lésés et que ceux qui font le bien ne se retrouvent pas isolés.

Deuxièmement, opérer un virage décisif vers la prévention en la considérant comme la racine du combat. Si la répression est nécessaire, l’essentiel est d’étouffer le mal dès son apparition. À cet effet, nous devons poursuivre le perfectionnement des institutions, des normes et des processus ; clarifier les responsabilités et les compétences, tout en renforçant les contrôles. L’exigence de transparence et de publicité doit être accrue, particulièrement dans les domaines les plus exposés aux dérives.

Troisièmement, se concentrer sur la consolidation de l’arsenal législatif, combler les failles juridiques et ériger un “cadre normatif” de l’intégrité. Les orientations majeures du Parti doivent être pleinement et harmonieusement institutionnalisées dans le droit positif. La décentralisation et la délégation de pouvoirs doivent impérativement s’accompagner d’un contrôle rigoureux ; l’attribution de prérogatives doit être assortie de responsabilités contraignantes, afin d’empêcher que les “vides juridiques” ne se muent en “zones d’ombre”. Des mesures globales s’imposent pour instaurer un environnement où chaque acteur “ne puisse pas, n’ose pas et n’ait pas envie” de succomber à la corruption ou à la négativité.

Quatrièmement, ériger la lutte contre le gaspillage en un front stratégique. Le gaspillage n’est pas qu’une perte financière ; c’est une déperdition de temps, d’opportunités, de ressources et, in fine, de confiance. Par conséquent, il faut trancher définitivement le sort des projets en souffrance, chronophages et inefficaces. Il s’agit de restaurer la discipline budgétaire et d’élever la qualité de la gouvernance publique, pour que chaque centime, chaque parcelle de terre et chaque bien public concourent réellement au développement national. Si nous priorisons les ressources pour la croissance, nous devons rester vigilants : ce terrain est aussi fertile pour le gaspillage. Une vigilance préventive est donc indispensable pour l’endiguer.

Cinquièmement, valoriser le rôle des cellules de base du Parti et la surveillance de la population. Là où l’organisation est forte et la discipline rigoureuse, là où la population est en mesure de savoir, de débattre et de superviser, la négativité ne peut prospérer. Ce combat ne doit pas être l’apanage des seules autorités; il doit devenir un réflexe, une éthique culturelle irriguant tout le système, où l’exemplarité des dirigeants constitue la clé de voûte.

Je tiens à le réaffirmer : à l’aube de cette nouvelle ère, nous avons besoin d’un appareil intègre pour mériter la confiance, puissant pour agir et humain pour fédérer. Dans cette mission, la lucidité est de mise : une fermeté absolue contre le mal, doublée de la création d’un écosystème où le bien se propage. Sanctionner pour dissuader, tout en parachevant les mécanismes pour que les talents s’épanouissent et que la société progresse dans la transparence et l’ordre.

Lors de sa 10e session (15e législature), l’Assemblée nationale a voté le 10 décembre 2025 pour approbation en séance plénière la loi modifiant et complétant des articles de la loi de prévention et de lutte contre la corruption. Photo : Doan Tân/AVI





À l’approche du XIVe Congrès national du Parti, pourriez-vous nous faire part de la signification majeure, des orientations fondamentales, de la vision stratégique qui le sous-tendent, ainsi que de l’aspiration à bâtir un Vietnam riche, puissant, prospère, civilisé et heureux ?

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm

Chaque Congrès du Parti constitue une étape d’une importance majeure. Toutefois, le XIVe Congrès revêt une signification particulièrement profonde, car il se tient dans un contexte international marqué par des évolutions rapides, de nombreuses incertitudes et une imprévisibilité croissante.

Dans le même temps, après plusieurs décennies de Dôi moi (Renouveau), notre pays dispose désormais de nouveaux acquis, d’un potentiel renforcé et d’une position internationale accrue, tout en étant confronté à des exigences de développement nouvelles, plus élevées et plus pressantes.

C’est un moment où nous devons regarder la réalité en face, identifier avec lucidité les opportunités et les défis, dresser un bilan objectif des acquis, mettre en lumière les difficultés persistantes, et surtout unifier la volonté et l’action afin de poursuivre notre trajectoire de développement de manière solide et durable.

À mon sens, il existe trois axes majeurs, tant en matière de pensée directrice que de vision stratégique, que ce Congrès doit clairement définir et diffuser avec force.

Le premier axe est celui de la solidarité et de la confiance. La solidarité ne saurait se réduire à un simple slogan ou à un appel de principe. Elle doit devenir un mode de conduite de l’ensemble du système politique et de chaque citoyen vietnamien : solidarité au sein du Parti, solidarité au sein du peuple, harmonie entre la volonté du Parti et les aspirations populaires ; la capacité à placer l’intérêt général au-dessus des intérêts particuliers, à savoir mettre de côté le “moi” lorsque l’intérêt commun l’exige.

Indissociable de la solidarité, la confiance : confiance dans la voie que nous avons choisie, confiance dans la force de la nation, et conviction que l’avenir sera porteur de progrès si nous œuvrons avec persévérance, pour le pays et pour le peuple.

Le deuxième concerne la discipline et les percées décisives. Un pays qui veut aller vite a besoin de percées, mais un pays qui veut aller loin doit s’appuyer sur la discipline et l’ordre. C’est dans cet esprit que la ligne d’action du Congrès est clairement définie : “Solidarité - Démocratie - Discipline - Percées - Développement”.

Les percées évoquées ici ne se limitent pas à l’engagement de quelques actions “nouvelles” ; elles impliquent avant tout une réforme profonde des modes de pensée, le courage d’aborder de front les véritables goulots d’étranglement : les institutions, l’appareil administratif, la qualité des ressources humaines, la capacité de gouvernance, ainsi que la discipline de la fonction publique. L’objectif est de permettre au pays de fonctionner de manière plus fluide, plus équitable, plus transparente et plus efficace.

Le troisième est celui d’un développement centré sur l’être humain et fondé sur le savoir. L’aspiration à un Vietnam “riche, puissant, prospère, civilisé et heureux” doit avant tout se mesurer à travers des réalités très concrètes de la vie quotidienne : les citoyens disposent-ils d’emplois de meilleure qualité, de revenus plus stables ? Ont-ils accès à des conditions de logement plus décentes, plus spacieuses et mieux équipées ? Les enfants bénéficient-ils d’un parcours éducatif plus favorable ? Les personnes malades sont-elles mieux prises en charge, les personnes âgées mieux protégées, et les régions en difficulté soutenues de manière plus rapide et plus efficace ?

Pour que chaque aspect de la vie progresse, il est indispensable de faire de la connaissance, de la science et de la technologie, de l’innovation, ainsi que de la transformation numérique, les moteurs clés du nouveau modèle de croissance. Dans le même temps, il convient de mobiliser pleinement l’ensemble des ressources sociales, parmi lesquelles le secteur privé constitue une force motrice importante.

La vision stratégique du Congrès s’articule également autour de jalons clairement définis : l’adoption de décisions majeures afin de réaliser avec succès les objectifs fixés à l’horizon 2030 et de concrétiser la vision à l’horizon 2045. Ce sont autant de repères structurants qui orientent l’action collective, permettant à chaque secteur, chaque localité, chaque institution et à chaque citoyen d’identifier sa contribution spécifique au parcours commun de développement national.

Selon le programme prévu, le XIVe Congrès national des délégués du Parti se tiendra du 19 au 25 janvier 2026 à Hanoï. Il s’agit d’un événement politique majeur pour notre Parti et pour la Nation, d’un jalon historique du pays à l’ère Hô Chi Minh, marquant la convergence de la tradition millénaire de civilisation du peuple vietnamien et son élan vers une nouvelle ère de développement.

Les cadres, les membres du Parti et l’ensemble du peuple suivent cet événement avec une attention particulière, nourrissant de fortes attentes quant à son plein succès. Je suis convaincu que cet événement sera véritablement un lieu de convergence de l’intelligence collective, du courage politique et de l’aspiration au progrès ; un Congrès qui dit la vérité, aborde les questions essentielles et prend les décisions qui s’imposent.

Le soir du 2 septembre, les habitants de Hanoï ont pu admirer un magnifique feu d'artifice pour célébrer le 80e anniversaire de la Révolution d'août (19 août 1945 - 19 août 2025) et la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2025). Photo/AVI

Monsieur le secrétaire général, à l’approche de la Nouvelle Année 2026, quel message aimeriez-vous adresser au peuple vietnamien, ainsi qu’à la communauté internationale ?

À l’aube de l’année 2026, je souhaite transmettre un message simple et sincère.

À l’ensemble du peuple vietnamien, j’exprime ma profonde gratitude pour la confiance accordée, pour les sacrifices silencieux, pour la patience et la solidarité empreintes d’humanité que nos compatriotes ont su manifester les uns envers les autres et envers la Patrie au cours de ces années marquées par de nombreuses turbulences. Je souhaite que chaque famille accueille le Nouvel An dans la sérénité, que chaque citoyen entre dans l’année 2026 avec un objectif modeste mais essentiel : accomplir mieux son travail, améliorer progressivement ses conditions de vie matérielles et spirituelles. Lorsque des millions de ces “mieux” se conjuguent, la nation se renforce de manière solide et durable.

Je souhaite également que l’ensemble des cadres et des membres du Parti, à tous les niveaux, gardent toujours à l’esprit que plus la fonction est élevée, plus la responsabilité est grande ; plus l’autorité est importante, plus il faut se contraindre soi-même par la discipline, la probité et l’exemplarité.

Tout ce qui est bénéfique au peuple doit être fait avec la plus grande détermination ; tout ce qui lui cause des désagréments doit être évité avec la plus grande vigilance ; ce qui est erroné doit être corrigé, et ce qui est juste et bon doit être préservé et défendu.

À l’égard de nos amis et de la communauté internationale, le Vietnam attache une grande importance à la bonne volonté, à la confiance et à la coopération. Nous souhaitons œuvrer, aux côtés des États, des organisations et des peuples du monde entier, à la construction d’un environnement de paix, de stabilité et de coopération pour un développement partagé. Le Vietnam se veut et demeurera un partenaire fiable, un membre responsable de la communauté internationale, prêt à unir ses efforts pour relever les défis communs, tels que le changement climatique, la sécurité non traditionnelle, le développement inclusif, la transformation numérique et l’innovation.

Nous sommes convaincus que les plus belles avancées naissent toujours du respect mutuel, d’un dialogue sincère et de coopérations porteuses de bénéfices concrets pour les peuples et les nations du monde.

Je souhaite à l’ensemble de nos compatriotes, de nos forces armées, ainsi qu’à nos amis internationaux, une année 2026 placée sous le signe de la santé, de la paix, de la coopération et du développement.

Bonne et heureuse année 2026 !. - VNA/VI