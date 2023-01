Promouvoir le partenariat stratégique entre l’ASEAN et l’UE

18/01/2023

Le Sommet célébrant le 45e anniversaire des relations ASEAN-Union Européenne (UE) a eu lieu le 14 décembre 2022 à Bruxelles, en Belgique, en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh et de dirigeants de l'ASEAN et de l’UE.

Pour la première fois, les dirigeants de l’ASEAN ont rencontré tous les dirigeants des États membres de l’UE, réaffirmant l'importance des relations entre les deux principales organisations régionales dans le monde. Cela a montré également que les deux parties attachaient une grande importance et étaient fortement engagées à promouvoir ce partenariat.

Ces 45 dernières années, les relations ASEAN-UE se sont développées positivement et ont abouti à de nombreuses réalisations. En 2021, l’ASEAN était le 3e partenaire commercial hors de l’UE, tandis que l’UE était le 3e partenaire commercial de l’ASEAN avec un commerce bilatéral total de 268,9 milliards de dollars. L’UE est aussi le deuxième investisseur direct étranger en ASEAN avec un capital total de 26,5 milliards de dollars.

Les deux parties ont convenu d’approfondir le partenariat stratégique établi en 2020 sur la base du respect du droit international, d'une coopération égale et des avantages mutuels, et de promouvoir la relance et le développement vert et durable. En particulier, les deux parties se sont engagés à promouvoir la coopération économique et commerciale, à stabiliser la chaîne d'approvisionnement, à maintenir l'objectif de reprendre les négociations d’un accord de libre-échange (ALE) ASEAN-UE, à améliorer la connectivité grâce à la mise en œuvre de la déclaration conjointe sur l’ALE, à renforcer la connectivité grâce à la mise en œuvre de la déclaration conjointe sur la connectivité en 2020 et de l'accord global de transport aérien ASEAN-UE. Ils ont convenu de continuer de coopérerr en matière de sécurité maritime, santé, transformation numérique, gestion des catastrophes, protection de l’environnement, réponse au changement climatique, transition énergétique, biodiversité, prévention et lutte contre la pêche illégale…

Lors du Sommet de l’ASEAN-UE. Photo: Duong Giang/VNA

L’UE a annoncé une contribution de 10 milliards d’euros pour soutenir la mise en œuvre de la stratégie “Global Gateway” par le biais de projets de coopération. Dans le contexte de la stratégie «Global Gateway», l'UE a lancé l'initiative de l'Équipe Europe, d’un montant de 30 millions d’euros, pour une connectivité durable, afin de renforcer la coopération entre l'UE et l'ASEAN. Cette initiative sera complétée par des projets concrets dans toute l'Asie du Sud-Est.



Concernant les questions régionales et internationales d'intérêt commun, les deux parties sont convenues de renforcer la coopération multilatérale, de partager des valeurs et des intérêts communs, de promouvoir le droit international et de relever les défis régionaux et mondiaux en contribuant efficacement à la paix, à la sécurité, à la stabilité et au développement durable.

Les pays affirment l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol en mer Orientale; soutiennent le dialogue et le renforcement de la confiance; s'abstiennent de mener des activités qui aggravent les tensions; règlent les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS 1982), appelant à la pleine mise en œuvre d'une déclaration suffisante sur la conduite des parties en mer orientale (DOC), établissant un code efficace et substantiel de conduite des parties en mer orientale (COC) conformément au droit international, dont l'UNCLOS de 1982.

L'UE soutient les efforts de l’ASEAN pour promouvoir la mise en œuvre du consensus en cinq points sur le Myanmar. Discutant du conflit en Ukraine, les pays ont mis l'accent sur les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, du Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est et du droit international. En conséquence, les différends et les désaccords doivent être résolus pacifiquement.

A l'occasion de sa participation au Sommet de l’ASEAN-UE, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu 14 rencontres avec des dirigeants de l'UE et des pays de l'ASEAN. Photo: VNA

Le succès du sommet célébrant le 45e anniversaire des relations ASEAN-UE a contribué à consolider davantage les bonnes relations de coopération. Nul doute qu'il sera aussi une force motrice pour promouvoir la coopération en matière de commerce et d’investissement entre les deux régions dans le sens de l'harmonisation des intérêts et du développement durable./.

Texte: VI - Photos: VNA - Traduction: Hà Vu