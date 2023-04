Promouvoir la croissance de l'industrie logistique en Asie du Sud-Est

13/04/2023

Faisant partie d’une route maritime directe reliant l'Indo-Pacifique, la mer Orientale joue un rôle extrêmement important dans le commerce maritime de l’ASEAN et du monde. Par conséquent, les pays d'Asie du Sud-Est ont développé des réseaux portuaires ainsi que de transport routier afin de promouvoir la croissance de l'industrie de la logistique.

Exportation de voitures au port de Hai Phong. Photo: Hoàng Ngoc/VNA

Classé premier parmi 155 pays par la Banque mondiale dans le domaine de la logistique, et considéré comme un emplacement stratégique en Asie du Sud-Est, Singapour est actuellement un centre mondial de commerce, de transaction et de transit. L'industrie de ses services maritimes et logistiques contribue jusqu'à 34% de la valeur du secteur des services, contribuant à environ 20% à l'économie de la cité-État. En 2040, son “super port” Tuas sera achevé avec une capacité totale pouvant atteindre 65 millions d'EVP, supérieure à la capacité totale de 50 millions d'EVP de ses cinq terminaux à conteneurs existants.

L'Indonésie est l'économie Internet la plus importante et la plus dynamique d'Asie du Sud-Est, et devrait représenter 50% de toutes les transactions de commerce électronique en Asie du Sud-Est d'ici 2025. La nouvelle forte augmentation du commerce électronique, la demande d'approvisionnement en produits favorisent directement le développement des services logistiques. Le gouvernement indonésien a prévu de construire un écosystème logistique national avec 14 ports maritimes et aéroports pour soutenir et promouvoir l'industrie de la logistique.

Le Vietnam est également un pays pionnier dans la région en termes de planification d'un réseau d'infrastructures synchrones pour le commerce maritime. Selon l'Administration maritime du Vietnam, le pays compte actuellement 286 ports dont la longueur totale des quais est de plus de 96 km, d'une capacité totale d'environ 700 millions de tonnes/an. En la matière, parmi les pays d'Asie du Sud-Est, le Vietnam n'est que derrière la Malaisie et Singapour.

Le gouvernement vietnamien a identifié la logistique comme une industrie de services importante dans la structure globale de l'économie nationale. Il est nécessaire d'accélérer la transformation énergétique, de développer une industrie logistique respectueuse de l'environnement, associée à une utilisation économique et efficace de l'énergie conformément à l'engagement du Vietnam à COP 26.

Thomas Tieber, directeur général de DHL Global Forwarding en Asie du Sud-Est, a souligné : “Le transport routier promet de créer un avenir plus vert, plus efficace et plus sûr grâce à la technologie. Ces facteurs fournissent des solutions logistiques plus attractives et durables que jamais.”

Les chemins de fer des pays de l'ASEAN s'efforcent également de participer à la construction de chaînes logistiques pour exploiter des ressources telles que les ports maritimes et les ports intérieurs, notamment pour augmenter la part du transport ferroviaire dans la chaîne logistique. Le marché du transport routier de l'ASEAN devrait avoir un TCAC de plus de 8 % au cours de la période 2020-2025.

Cependant, les membres de l'ASEAN sont encore à des stades différents de développement du système logistique. C'est la raison de la naissance du réseau logistique intelligent de l’ASEAN (ASLN), qui vise à promouvoir la liaison et l'intégration logistiques au sein de la région. Deux projets ont été lancés, à savoir le centre logistique Vinh Phuc ICD au Vietnam (un super port entre Singapour et le Vietnam) et le complexe logistique de Phnom Penh au Cambodge.

En outre, la ligne ferroviaire Chine-Laos, qui a été mise en service, est devenue un moteur dans la promotion de la connectivité régionale et de la coopération économique. Le résultat de la coopération entre la Chine et l'ASEAN pour promouvoir l’Initiative ceinture et route (ou BRI - Belt and Road Initiative).

L'autoroute Vân Dôn - Mong Cai revêt une dimension stratégique pour le développement socio-économique interrégional et de la région de l’ASEAN. Photo : VNA

La connectivité économique et commerciale est une priorité pour les pays de l'ASEAN. Le développement croissant du transport et du commerce intra et interrégional créera un effet « d'économie d'échelle » dans la région. En particulier, la promotion du développement de l'industrie de la logistique contribuera à rendre l'économie régionale plus prospère./.

Texte: VI/ Photos: VNA