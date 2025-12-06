Professeur Furuta Motoo : de vietnamologue à pionnier de l’université internationale

06/12/2025

Fort d’une expérience de plus d’un demi-siècle liée au Vietnam, le professeur Furuta Motoo, président de l’Université Vietnam-Japon (UVJ), relevant de l’Université nationale de Hanoï, est reconnu non seulement comme un éminent spécialiste du Vietnam, mais aussi comme un pionnier dans la création d’un modèle universitaire international. Animé par son attachement profond au peuple et à la culture vietnamiens, il a contribué à rapprocher les savoirs des deux pays, ouvrant une nouvelle voie pour l’enseignement supérieur vietnamien à l’ère de la mondialisation.

Le professeur Furuta Motoo frappe solennellement le tambour pour ouvrir la nouvelle année scolaire 2025-2026.

Le professeur Furuta Motoo prononce un discours de bienvenue aux étudiants.

Journaliste : Professeur, vous souvenez-vous de votre première impression en arrivant au Vietnam ?

Prof. Dr Furuta Motoo : Je suis arrivé à Hanoï pour la première fois en décembre 1974. Le Nord-Vietnam subissait encore les ravages de la guerre, mais j’ai immédiatement ressenti l’esprit indomptable et la grande fierté nationale du peuple vietnamien. J’ai été surpris de voir autant de galeries d’art dans la rue Trang Tien – une expression vibrante de vitalité culturelle, alors même que les Accords de Paris (signés le 27 janvier 1973) venaient à peine d’entrer en vigueur.

Journaliste : En tant que premier étranger nommé recteur d’une université publique au Vietnam, comment avez-vous débuté votre mission à l’UVJ ?

Prof. Furuta Motoo : Avec mon expérience acquise au Vietnam, j’ai constaté que l’enseignement supérieur vietnamien excelle dans la formation professionnelle, mais peine encore à développer l’ouverture internationale et la capacité d’adaptation des étudiants. C’est pourquoi l’UVJ met l’accent sur une approche libérale, centrée sur la pensée critique, la coopération internationale et la créativité.

Professeur Furuta Motoo, docteur en philosophie, né en 1949. Diplômé de l’Université de Tokyo en 1974, titulaire d’un doctorat obtenu en 1990. Président de l’Université Vietnam-Japon (Université nationale du Vietnam, Hanoï), président de l’Association d’amitié Vietnam-Japon, et président de l’Association japonaise d’études vietnamiennes. Spécialiste du Vietnam, auteur de nombreux travaux sur l’histoire et la politique du Vietnam moderne. Il a été directeur de l’Institut de culture générale, président de l’École générale et directeur adjoint permanent de l’Université de Tokyo (Japon). Premier étranger à recevoir le Prix d’État pour la science et la technologie, et plus récemment le Prix Bảo Sơn 2025, couronnant plus de 50 ans d’engagement envers le Vietnam.





Le professeur Furuta Motoo est rattaché à l'Université Vietnam-Japon depuis plus de dix ans.

Journaliste : Comment évaluez-vous aujourd’hui le système éducatif vietnamien dans le contexte de l’intégration mondiale ?

Prof. Dr Furuta Motoo : Les Vietnamiens ont une grande soif d’apprendre et bénéficient d’une solide tradition éducative. L’enseignement supérieur connaît actuellement une transformation profonde, guidée par l’esprit de réforme et d’innovation. Sur certains aspects, les universités vietnamiennes se montrent même plus pionnières que celles du Japon dans leur adaptation aux tendances mondiales. Je suis convaincu que le Vietnam deviendra bientôt une destination de choix pour les étudiants internationaux.

Le professeur Furuta Motoo participe à une réunion avec une délégation du gouvernement japonais en visite pour discuter des orientations quinquennales de l'Université Vietnam-Japon.

Journaliste : Les études japonaises sont considérées comme votre “projet phare” à l’UVJ. Quels résultats remarquables avez-vous obtenus ?

Prof. Dr Furuta Motoo : Aujourd’hui, les études japonaises constituent le programme le plus suivi parmi les neuf formations de licence proposées à l’UVJ. Nous offrons trois niveaux d’études – licence, master et doctorat – axés sur l’étude du Japon contemporain en relation avec le Vietnam, avec une forte exigence en langue japonaise et en interculturalité. La qualité de ce programme est désormais comparable à celle des institutions disposant d’une longue tradition dans le domaine.

Le professeur Furuta Motoo accueille chaleureusement la délégation japonaise lors de la cérémonie d'ouverture.

Journaliste : En tant que spécialiste des études japonaises, quels moments marquants gardez-vous de votre séjour au Vietnam ?

Prof. Dr Furuta Motoo : La génération de chercheurs japonais qui m’a précédé étudiait souvent le vietnamien aux États-Unis ou en France. J’ai choisi une autre voie : devenir spécialiste du Vietnam formé au Vietnam même. Bien que je n’aie pas eu l’occasion d’étudier à l’étranger, j’ai eu la chance d’enseigner le japonais à l’Université du Commerce Extérieur et de rencontrer de nombreux chercheurs prestigieux tels que Tran Van Giau, Phan Huy Le, Van Tao et Duong Phu Hiep. Ils ont grandement enrichi mon parcours de recherche.

Le président Furuta Motoo rencontre des professeurs et enseignants de l’Université nationale.

Journaliste : Quelles sont vos ambitions pour faire de l’UVJ une destination attractive pour les étudiants internationaux ?

Prof. Dr Furuta Motoo : Notre mission est de former des ressources humaines internationales à travers la coopération Vietnam–Japon. Ces dix dernières années, environ 15 % des étudiants de master et de doctorat provenaient de plus de dix pays d’Asie et d’Afrique. Nous continuerons de renforcer notre réseau international afin de faire de l’UVJ un environnement d’apprentissage multiculturel reconnu dans la région.



Le professeur Furuta Motoo échange avec des étudiants de l’Université Vietnam-Japon.

Journaliste : À l’occasion de la rentrée 2025-2026, quel message souhaitez-vous adresser aux étudiants vietnamiens ?

Prof. Dr Furuta Motoo : Je suis fier des étudiants vietnamiens : brillants, travailleurs et ambitieux. Je souhaite qu’ils poursuivent leur apprentissage, qu’ils cultivent leur créativité et qu’ils deviennent des citoyens du monde, contribuant au développement du pays et de la région. Fidèle à la mission de l’UVJ, j’aspire à contribuer à former des ressources humaines internationales ouvertes d’esprit, respectueuses du multiculturalisme et tournées vers l’avenir de l’humanité.

Journaliste : Merci beaucoup !

Texte: Bich Van - Photos : Viet Cuong Traduction: Diêu Vân

