Pro G Academy : l'incubateur de danseurs professionnels du Vietnam

27/08/2023

Le centre sportif et artistique Pro G Academy est un lieu de formation des jeunes à la danse sportive, au hip-hop et beaucoup d’entre eux ont remporté des médailles lors des tournois nationaux et internationaux.

Créé en septembre 2013, il a d'abord été un centre à petite échelle, enseignant le hip-hop et la danse sportive aux enfants âgés de 5 à 15 ans. Son succès et sa réputation ont grandi au fur et à mesure que les enfants du centre Pro Dance marquaient de leur empreinte les programmes télévisés, comme Dang Quan, Bao Ngoc, Gia Linh, Gia Bao (Vietnam's Got Talent), Yen Nhi (Danse avec les stars pour enfants), Gia Nhu (Jeunes talents), My Tram et Ha My… Plusieurs d’entre eux ont concouru sur la scène internationale tels que: Anh Duc, Gia Nhu, Gia Linh, Gia Bao, Thu Ky, Tuan Linh et Dai Nghia. En 2016, le centre Pro Dance a été rebaptisé Pro G Academy, devenant l'un des principaux centres vietnamiens de formation de jeunes talents.

Aujourd'hui, le Pro G Academy est divisé en deux segments. L'un s'adresse principalement aux adultes qui viennent améliorer leur condition physique. La majorité de Pro G Academy se concentre sur la formation de jeunes enfants pour participer à des compétitions nationales et internationales. La formation est divisée en quatre étapes, commençant par les bases et progressant jusqu'à ce que les danseurs deviennent suffisamment compétents pour participer à des événements nationaux et internationaux.

Dans les classes élémentaires, les étudiants suivent environ trois mois de formation. Après cette période initiale, ils ont une évaluation et ceux qui répondent aux critères passent à la classe avancée. Dans la classe avancée, ils reçoivent une formation plus spécialisée pour améliorer leurs compétences en danse. Pour devenir danseurs professionnels, il leur faut 4-5 ans avec une fréquence moyenne de 2-3 fois par semaine.

Quynh Trang, championne de danse sportive et cofondatrice du Pro G Academy, a souligné que « l'art de la danse est désormais reconnu comme un sport officiel et fait partie du système des compétitions nationales. Le Pro G Academy sert de terrain d'entraînement pour les jeunes danseurs jusqu'à ce qu'ils soient prêts à concourir ».

« J'espère amener les talents vietnamiens au niveau international, ainsi qu'inviter des danseurs professionnels étrangers à venir enseigner aux danseurs vietnamiens pour que ces derniers soient reconnus à l'international. C'est aussi un moyen pour beaucoup de gens d'avoir une vision positive du monde de la danse », a partagé Quynh Trang.

Le Pro G Academy a formé des danseurs qui ont remporté des prix et des médailles d'or dans diverses compétitions nationales et internationales telles que les Jeux nationaux du Vietnam, les Championnats nationaux de danse sportive ouverte et les SEA Games…