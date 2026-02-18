Printemps au Sud : pèlerinages, découvertes culturelles et tourisme des premiers jours de l’année

18/02/2026

Après les festivités du Têt achevées, de nombreux festivals et pèlerinages printaniers se déploient à travers le Sud du Vietnam, répondant à la fois aux aspirations spirituelles du début d’année et à la demande croissante de tourisme culturel et expérientiel. Ces itinéraires de "du xuân" (voyage printanier) offrent aux habitants comme aux visiteurs un équilibre subtil entre rites traditionnels, détente et découverte des patrimoines régionaux.

Le Festival printanier du mont Ba Den (la Dame noire)

La pagode Chua Ba, la plus ancienne du mont Ba Den. Photo fournie par Sun Group

Parmi les grandes fêtes traditionnelles du Sud figure le festival du mont Ba Den, organisé du 4ᵉ au 16ᵉ jour du premier mois lunaire dans la province de Tây Ninh, haut lieu spirituel de la région méridionale. Cette célébration trouve son origine dans la légende d’une jeune femme de la dynastie des Nguyên qui se serait sacrifiée pour préserver son honneur. Après sa mort, elle serait apparue en songe aux fidèles et fut vénérée comme la Sainte Mère de la Montagne.

Au sommet du mont Ba Den. Photo: VNA

En tant que fête la plus grande du Sud du Vietnam, chaque année, elle attire des visiteurs qui viennent prier pour la paix, le bonheur et la prospérité de la communauté.

La Fête du temple de la déesse Thiên Hâu

À Hô Chi Minh-Ville, la fête dédiée à la déesse Thiên Hâu constitue un temps fort du calendrier culturel du premier mois lunaire. Héritée des traditions des communautés d’origine chinoise, elle est célèbre pour sa procession spectaculaire mêlant cortèges colorés, danses du lion, de la licorne et du dragon, rythmées par les puissants battements de tambours.

Le festival transforme les rues en un vaste espace de célébration populaire, où spiritualité, culture urbaine et gastronomie de rue se conjuguent, offrant aux visiteurs une immersion vivante dans le quotidien festif de la métropole du Sud.

Le festival de la déesse Bà Chua Xu au Mont Sam à An Giang

Ancré depuis des générations à Châu Dôc, dans la province d’An Giang, le festival de Bà Chúa Xứ se tient du 22 au 27 du quatrième mois lunaire au temple situé sur le mont Sam. Les rituels se déroulent à la fois au sanctuaire principal et sur le piédestal de pierre de la montagne, en hommage à la Sainte Mère protectrice de la région.

Le temple Bà Chua Xu, sur la montagne Sam, est une destination touristique célèbre d’An Giang. Photo : Nguyên Luân

Empreinte d’une profonde ferveur populaire, cette fête folklorique majeure a été inscrite en 2024 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO, consacrant son importance spirituelle et culturelle au niveau international.

La procession du palanquin lors de sa descente, portée par neuf jeunes filles. Photo: Nguyên Luân

La fête du temple du Grand Saint Trần à Hô Chi Minh-Ville

Elle est une commémoration majeure notamment au sanctuaire du 36, rue Vo Thi Sau. Elle honore le héros national Trần Hưng Đạo avec des rituels solennels, incluant des processions, le Hát văn - Hầu đồng (chant rituel et transe), et des offrandes, attirant de nombreux fidèles.

Construit en 1932 et restauré plusieurs fois, le temple présente une architecture traditionnelle avec un sanctuaire principal, des statues, et une maison d'exposition de l'histoire de la dynastie Trân.

La fête est un événement culturel important qui attire des résidents et des touristes, renforçant la fierté nationale et la tradition de gratitude.

L’âme du delta : Marchés, chants et convivialité

Dans l’ensemble des provinces méridionales, le printemps se prolonge également à travers les marchés du Têt, les jeux populaires et l’art du đờn ca tài tử - chant traditionnel du Sud inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Ces fêtes villageoises reflètent l’hospitalité et la convivialité propres au delta du Mékong.

Spectacle du đờn ca tài tử - chant traditionnel du Sud. Photo: VNA

Le concept de slow travel y trouve naturellement sa place, invitant les voyageurs à partager le quotidien des habitants des vergers, à déguster les spécialités locales et à apprécier le rythme paisible des voies navigables.

Marché floral du printemps « Sur le quai, sur les bateaux » 2026. Photo: VNA

À travers cette mosaïque de festivals et de pratiques culturelles, le printemps dans le Sud du Vietnam illustre une articulation harmonieuse entre spiritualité, traditions et tourisme. Il contribue ainsi à valoriser les identités régionales et à renforcer l’attractivité du pays comme destination sûre, accueillante et riche en expériences culturelles authentiques./.