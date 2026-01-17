Préserver et valoriser la maison longue Ê Dê à travers le tourisme communautaire

Sur les Hauts Plateaux du Centre, la maison longue traditionnelle des Ê Dê a depuis longtemps dépassé sa fonction d’habitat pour devenir un symbole culturel emblématique, porteur des valeurs du matriarcat et d’un esprit communautaire profondément enraciné. Dans un contexte marqué par l’urbanisation et l’intégration croissante, la préservation et la valorisation de la maison longue, associées au développement du tourisme communautaire, sont aujourd’hui perçues comme une orientation durable, permettant à ce patrimoine de « vivre » avec son temps tout en générant des moyens de subsistance pour les populations locales.

La maison longue Ê Dê, dont la silhouette évoque une pirogue monoxyle, est construite à partir de matériaux naturels tels que le bois, le bambou et le rotin, avec une toiture en chaume, traduisant l’harmonie entre l’homme et la nature propre aux Hauts Plateaux. Sa caractéristique la plus remarquable réside dans sa longueur, pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres et s’allonger au fil des générations : chaque mariage féminin donne lieu à une extension de l’habitation, expression vivante du régime matriarcal ancestral.

L’escalier principal, orné de motifs symbolisant la poitrine maternelle et le croissant de lune, ne constitue pas seulement un accès à la maison, mais incarne également la place centrale de la femme au sein de la famille et de la communauté. L’espace intérieur est organisé pour accueillir la vie collective, les rituels spirituels, les fêtes traditionnelles, les récits épiques et les sons des gongs résonnant autour des jarres de vin de riz. La maison longue n’est ainsi pas seulement un lieu de résidence, mais le cœur culturel et spirituel du village Ê Dê.

Selon le Département de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Dak Lak, environ 5.600 maisons longues sont encore conservées ou restaurées sur l’ensemble du territoire provincial. Toutefois, sous l’effet de l’urbanisation, de l’évolution des modes de vie, de la raréfaction des matériaux traditionnels et des coûts de construction élevés, de nombreuses maisons longues se dégradent ou sont remplacées par des habitations modernes en dur, posant de sérieux défis à la conservation de ce patrimoine architectural unique.

Face à cette situation, la province a mis en œuvre plusieurs mesures visant à préserver et à valoriser la maison longue en lien avec le développement du tourisme communautaire. Dans de nombreux villages, ces habitations ne sont plus seulement conservées comme éléments du patrimoine culturel, mais également intégrées dans des circuits touristiques attractifs, attirant des visiteurs vietnamiens et étrangers désireux de découvrir la vie, les traditions et la culture des Ê Dê.

Le village d’Akŏ Dhông, situé au cœur de la ville de Buôn Ma Thuột, constitue un modèle emblématique de cette approche. Reconnu comme village de tourisme communautaire depuis le début de l’année 2023, Akŏ Dhông compte encore près de 40 maisons longues traditionnelles, qui ne sont pas des reconstructions mais bien des lieux de vie authentiques des habitants Ê Dê. Ces maisons sont strictement protégées sur le plan architectural, tout en étant exploitées de manière appropriée à des fins touristiques – hébergement, restauration et expériences culturelles – contribuant ainsi à concilier préservation du patrimoine et amélioration des revenus locaux.

Les visiteurs peuvent y admirer des ensembles de gongs anciens, de longs bancs kpan, des jarres de vin de riz et divers objets de la vie quotidienne traditionnelle, recréant un espace culturel vivant et immersif. De nombreux touristes estiment que séjourner dans une maison longue offre une expérience authentique, favorisant une meilleure compréhension des modes de vie, des coutumes et des valeurs culturelles de la communauté Ê Dê.

Les autorités culturelles et touristiques de Dak Lak soulignent que l’architecture de la maison longue Ê Dê constitue l’un des atouts majeurs pour le développement de produits touristiques distinctifs, contribuant à promouvoir l’image d’une région des Hauts Plateaux riche en identité culturelle. La province met actuellement en œuvre une résolution visant à soutenir le développement du tourisme communautaire dans les villages des minorités ethniques pour la période 2021-2025, Akŏ Dhông ayant été choisi comme modèle pilote appelé à être reproduit dans d’autres localités.

À l’avenir, Dak Lak poursuivra ses investissements dans les infrastructures dédiées au tourisme communautaire, le soutien financier à la préservation des maisons longues, l’équipement des équipes artistiques et des ensembles de gongs, tout en renforçant la sensibilisation des populations locales à la valeur de leur patrimoine. La sauvegarde de la maison longue êdê ne vise pas seulement à conserver une œuvre architecturale, mais aussi à préserver un mode de vie, une identité culturelle et une fierté communautaire, contribuant ainsi à un développement touristique durable sur les Hauts Plateaux du Centre.

