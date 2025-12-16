Premier ministre Pham Minh Chinh : Le secteur privé, « force motrice la plus importante » de l'avenir vietnamien

16/12/2025

À l’approche du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste vietnamien (PCV), la Résolution n° 68-NQ/TW, adoptée par le Bureau politique le 4 mai 2025, marque un tournant historique en qualifiant pour la première fois le secteur privé de « force motrice la plus importante » de l’économie nationale. Cette résolution traduit une vision avant-gardiste et signale la volonté croisée de l’État et du monde des affaires de collaborer pour impulser une nouvelle phase de développement.

Le 18 mai 2025, le secrétaire général du Parti Tô Lâm prononce un discours lors de la Conférence nationale sur la mise en œuvre de la résolution 68-NQ/TW du Bureau politique. Photo : Thông Nhât – VNA

L’essor du secteur privé s’inscrit dans un contexte de réformes institutionnelles accélérées, de rationalisation administrative, de promotion de la transformation numérique, de développement des infrastructures stratégiques et de transition vers une économie verte. Ces évolutions permettent aux entreprises privées d’affirmer pleinement leur rôle dans une économie en mutation.

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm et des délégués visitent l'exposition «Réalisations du développement de l'économie privée » et les stands présentant les produits des entreprises privées. Photo : Thông Nhât - VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside, le 31 mai à Hanoï, un échange de vue entre le gouvernement et les entreprises, visant à mettre en œuvre efficacement la Résolution 68-NQ/TW du Bureau politique. Photo: Duong Giang - VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le secteur privé constitue aujourd’hui le principal moteur de l’économie, contribuant significativement à la croissance, aux recettes budgétaires et à l’emploi. Pour le troisième trimestre 2025, le produit intérieur brut (PIB) du Vietnam est anticipé en hausse de 8,23 % sur un an, le chiffre le plus élevé enregistré depuis plusieurs années, avec une contribution notable du secteur privé. À l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale (2 septembre), 250 projets et chantiers ont été inaugurés et lancés simultanément. Le secteur privé serait à l’origine d’environ 63 % des investissements totaux dans ces projets.

Actuellement, le secteur privé contribue à environ 50 % du PIB, plus de 30 % des recettes budgétaires de l’État, crée plus de 40 millions d’emplois et représente près de 60 % du total des investissements sociaux. Ces chiffres illustrent le rôle central du privé dans l’économie de marché à orientation socialiste que poursuit le Vietnam. Pour soutenir ce secteur, le gouvernement vietnamien accélère les réformes et assouplit les conditions d’affaires afin de créer un environnement d’investissement transparent et stable, fondé sur l’esprit « bénéfices harmonieux, risques partagés ».

Cette stabilité est reconnue par les acteurs majeurs. Trân Dinh Long, président du conseil d’administration du Groupe Hoa Phat, rappelle que l’industrie sidérurgique vietnamienne, née modestement en 1995, s’est hissée au rang de 11ᵉ producteur mondial, témoignant d’un engagement en faveur de l’intégration et d’un environnement des affaires stable.

Par ailleurs, Trân Duc Tung, directeur général adjoint de Hanel PT, souligne l’importance croissante des normes ESG (Environnement, Social, Gouvernance), de l’investissement en R&D et de la production verte pour une intégration accrue dans les chaînes de valeur mondiales.

L'autoproduction et l'exportation de voitures électriques par VinFast vers de nombreux marchés étrangers ont progressivement affirmé la position du Vietnam sur la carte de l'industrie automobile mondiale. Photo : VNA

Le Parti et l’État ne se contentent pas d’accorder une attention au développement du secteur privé : ils créent activement un cadre favorable à sa prospérité, notamment par la simplification des procédures administratives et la garantie des droits légitimes des entreprises privées.

La Résolution 68 définit une série d'orientations novatrices, allant du perfectionnement des institutions et de l'égalité d'accès aux ressources à la mise en place d'un environnement des affaires transparent, équitable, sûr et favorable.

Des représentants d’entreprises participent à un échange de vue entre le gouvernement et les entreprises, afin de mettre en œuvre efficacement la Résolution 68-NQ/TW du Bureau politique. Photo : Duong Giang - VNA

Emballage de caoutchouc transformé à la Société par actions de machines BRC. Photo : Hông Nhung - VNA



La résolution 68-NQ/TW est un moteur important du développement de l'économie privée à Hai Phong. Sur la photo : La société par actions de batterie Tia Sang améliore constamment ses technologies et produit de nombreux produits de qualité pour répondre aux besoins du marché intérieur et de l'exportation. Photo : Trân Viêt - VNA

Dans son article « Développer le secteur économique privé – un levier pour un Vietnam prospère », le secrétaire général du Parti Tô Lâm a souligné : « L'économie privée doit être la force pionnière de la nouvelle ère, mettre en œuvre avec succès la cause de l'industrialisation et de la modernisation de l'économie, renforcer la compétitivité nationale, avoir une responsabilité sociale, contribuer à l'amélioration de la vie des gens, participer à la construction d'une société civilisée et moderne et contribuer à la construction d'un Vietnam dynamique et intégré à l'échelle internationale. »

À l’ère du savoir et de l’intégration, le Parti et l’État élargissent l’espace de développement et encouragent l’esprit pionnier du monde des affaires pour transformer les opportunités en moteurs de croissance, afin de propulser le Vietnam vers une économie plus dynamique et mieux intégrée à l’échelle internationale./.

Texte: Synthèse de Long Nguyên - Photos: VNA - Traduction: Hà Vu