Pour une ASEAN de paix, de sécurité et d'autonomie

Le général Pham Van Giang, ministre de la Défense, vice-secrétaire de la Commission militaire centrale à la tête d’une délégation de haut rang du ministère de la Défense du Vietnam, a participé en novembre dernier à la 18e réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM), la 11e Réunion élargie des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM+) et des rencontres non officielles des ministres de la Défense de l’ASEAN, de la Chine et à la rencontre ASEAN-Etats-Unis à Vientiane (Laos). "La paix et la sécurité sont les fondations du développement économique et des progrès sociaux dans notre région.

La réunion ADMM-18 souhaite renforcer la coopération internationale pour relever les défis actuels et bâtir une ASEAN pacifique, prospère et autonome", a souligné le général Chansamone Chanyalath.vice-Premier ministre et ministre de la Défense du Laos, président de conférence des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM).

La conférence a adopté la Déclaration commune de Vientiane de l'ADMM, intitulée "Ensemble pour la paix, la sécurité et l'autonomie". Ce document souligne les défis complexes auxquels la région est confrontée, notamment les menaces traditionnelles et non traditionnelles. Parmi celles-ci figurent les impacts du changement climatique, l'insécurité énergétique et alimentaire, le ralentissement de la croissance économique mondiale, ainsi que les avancées technologiques qui continuent de mettre à mal la paix, la stabilité et la sécurité dans la région et au-delà.

La déclaration conjointe a souligné le rôle central de l'ADMM et de l'ADMM+ dans l'architecture de sécurité régionale, offrant un cadre privilégié pour le dialogue stratégique et la coopération pratique en matière de défense, avec l'ASEAN au cœur du dispositif. Elle réaffirme le caractère extraverti de l'ASEAN, qui encourage la participation et la coopération avec ses partenaires de dialogue et ses amis, à travers des mécanismes sous son égide, afin de renforcer la confiance mutuelle et de préserver son rôle central et sa solidarité. Ces efforts contribuent à l'objectif commun de maintenir la paix et la sécurité, et de promouvoir l'autonomie tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la région.