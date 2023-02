Pont Long Bien, symbole emblématique de l'histoire de Hanoï

02/02/2023

Pour des générations de Hanoïens, le pont Long Bien enjambant le fleuve Rouge est devenu un symbole emblématique. Il est lié à leur vie quotidienne et a été considéré comme un élément important du développement et de l'histoire de Hanoï.



Le pont vieux de 116 ans a été témoin de nombreux moments historiques, tels que le retrait des troupes françaises de Hanoï et l’entrée des soldats vietnamiens pour libérer la capitale en 1954. Le pont a contribué de manière significative au développement économique non seulement de Hanoï mais aussi d'autres provinces du delta du fleuve Rouge, à savoir Hai Phong, Hai Duong et Hung Yen.