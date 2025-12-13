Plage des Rochers aux Œufs de Quy Nhon – Un chef-d'œuvre de sculpture naturelle sur la côte centrale

La plage des Rochers aux Œufs s’impose comme l’une des destinations les plus envoûtantes du littoral de la région centrale du Vietnam. Située dans la ville de Quy Nhon, province de Binh Dinh, elle se distingue par ses impressionnants rochers ovales en granit, sculptés naturellement par la mer au fil de millions d’années. Véritable curiosité géologique, ce site unique attire chaque année un grand nombre de visiteurs vietnamiens et étrangers.

Située à seulement 20 km du centre de Quy Nhon, la plage de rochers en forme d’œuf est facilement accessible.

De tailles très variées, ces blocs de granit disséminés le long de la côte forment un paysage spectaculaire, presque irréel. Leurs surfaces, lisses et polies, évoquent de gigantesques perles façonnées par les vagues. Le contraste saisissant entre le gris argenté de la pierre et le bleu limpide de la mer de Quy Nhon compose un tableau naturel à la fois majestueux et poétique, dont la beauté change au fil des heures.

Le petit matin est sans doute le moment le plus enchanteur pour admirer ce site. À l’aube, une fine brume enveloppe souvent les rochers, créant une atmosphère féerique. La lumière douce du soleil levant glisse sur chaque surface, faisant scintiller les galets géants dans un air d’une fraîcheur incomparable.

Un coin de la plage, où les rochers se déploient le long du littoral de Quy Nhon.

Gros plan sur d’anciens rochers de granit, sculptés en formes ovales par les vagues.

Au crépuscule, le paysage se transforme : le soleil couchant pare les rochers d’une teinte dorée, tandis que le clapotis des vagues compose une mélodie apaisante. Contrairement aux plages de sable blanc traditionnelles, cette plage de galets offre une expérience de découverte tout à fait singulière. Les visiteurs peuvent escalader les rochers lisses pour contempler la côte sous des angles inédits. Se promener entre ces « œufs géants » procure des sensations à la fois stimulantes et exaltantes, idéales pour les amateurs d’exploration et d’aventure.

Dès l’aube, les pêcheurs locaux jettent leurs filets près de la plage rocheuse.

Aux abords de la plage, les habitants pratiquent souvent la pêche, notamment celle du calamar, près du rivage.

Beaucoup de visiteurs aiment s’installer sur ces rochers pour méditer et ressentir l’énergie mystérieuse de ce lieu façonné par les éléments. Le bruit des vagues qui se brisent sur les pierres crée une ambiance propice à la détente et à la contemplation. Le site est également très prisé des photographes : ses formes uniques, combinées au bleu profond de la mer, offrent un cadre exceptionnel pour les prises de vue artistiques.

La plage n’est pas seulement un lieu d’admiration : elle se prête aussi à de nombreuses activités touristiques. Le yoga sur les rochers y est devenu populaire, attirant les amateurs de bien-être en quête d’harmonie avec la nature. La pêche séduit elle aussi les visiteurs : depuis les rochers, il est facile de lancer sa ligne dans les eaux profondes riches en poissons, une manière authentique de découvrir le métier de pêcheur traditionnel.

La plage de rochers en forme d’œuf de Quy Nhon est le fruit d’un processus naturel extraordinaire qui s’est déroulé sur des millions d’années.

Les voyageurs peuvent également savourer les spécialités de la mer de Quy Nhon. Les restaurants et échoppes proches de la plage proposent des fruits de mer frais, préparés selon les recettes locales : homard grillé, crabe au tamarin, bánh căn, bánh xèo tôm nhảy… autant de plats typiques aux saveurs marines intenses.

Idéalement située à une vingtaine de kilomètres du centre de Quy Nhon, la plage des Rochers aux Œufs bénéficie de l’attention du gouvernement provincial et des investisseurs, désireux d’y développer un écotourisme durable. Les projets en cours mettent l’accent sur la préservation de ce patrimoine naturel exceptionnel.

Texte et photos: Công Dat/VI Traduction: Diêu Vân