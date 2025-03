Pickleball, un nouveau sport qui fascine les joueurs vietnamiens

Tran Huyen Trang, enseignante de tennis à l’Université des sports et de l’éducation physique de Bac Ninh et également instructrice de pickleball, a expliqué que ce sport a été introduit au Vietnam il y a trois ans. Initialement pratiqué à Ho Chi Minh-Ville, il s'est étendu à Hanoi en avril 2023. Le pickleball est un sport simple et facile à apprendre, adapté à tous les âges.

Le terrain de pickleball à des dimensions similaires à celui du badminton (13m x 6m).

Maîtriser la prise de raquette : une base essentielle pour tout joueur de pickleball.

Les débutants commencent par apprendre trois techniques de prise de raquette, similaires à celles utilisées au tennis de table, au badminton et au tennis (types de prise 2 et 3). Une fois ces prises maîtrisées, les joueurs s'exercent au contrôle de la balle afin d'anticiper son point d'atterrissage. Comme le pickleball combine des éléments du tennis, du badminton et du tennis de table, il nécessite des réflexes rapides. Ceux qui maîtrisent déjà ces sports peuvent apprendre le pickleball en cinq séances, tandis que d'autres peuvent avoir besoin de plus de temps.



Un sport de réflexes combinant tennis, badminton et tennis de table. Le pickleball se pratique sur un terrain de dimensions similaires à celui du badminton (environ 13m x 6m), avec un filet bas comme au tennis et des marquages rappelant le tennis de table. Ce sport se joue en simple ou en double, et les matchs sont souvent classés par groupes d'âge (moins de 19 ans, moins de 35 ans, moins de 50 ans) en raison de l'importance des réflexes.

Un sport intergénérationnel qui séduit un large public.