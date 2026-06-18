Phu Tho renforce les liens économiques et d’investissement avec la Thaïlande

18/06/2026

Cérémonie du lancement officiel de la construction de la zone industrielle Doan Hung – AMATA City Phu Tho, développée par le groupe thaïlandais AMATA. Photo : VNA

Dans l’après-midi du 17 juin, à Phu Tho, le ministère des Affaires étrangères, l’ambassade de Thaïlande au Vietnam et le Comité populaire provincial ont organisé le programme de connectivité avec la Thaïlande.



L’événement a réuni près de 400 participants, parmi lesquels des représentants de différents ministères, localités, du corps diplomatique, des associations d’entreprises ainsi que des investisseurs et entrepreneurs des deux pays.



Dans le cadre de ce programme, plusieurs activités de promotion de l’investissement, de mise en relation d’entreprises et l’exposition « Thai Connect Expo » ont été organisées. Le temps fort de l’événement a été la session intitulée « Connectivité entre la Thaïlande et le Vietnam : villes intelligentes, moteur de la croissance économique et du développement durable », consacrée aux expériences et aux solutions de coopération en matière de transformation numérique, de développement urbain intelligent et de croissance verte.

Plusieurs documents de coopération ont été échangés à cette occasion. Photo: VNA

Plusieurs documents de coopération ont été échangés à cette occasion, dont une lettre d’intention portant sur l’extension des investissements de CP Group à Phu Tho, d’un montant totatl de 320 millions de dollars, ainsi que des mémorandums d’entente signés par Central Retail Vietnam et MM Mega Market Vietnam.



Le programme a également marqué le lancement officiel de la construction de la zone industrielle Doan Hung – AMATA City Phu Tho, développée par le groupe thaïlandais AMATA. D’une superficie de 500 hectares, ce projet ambitionne de devenir une zone industrielle écologique moderne et un centre régional de production de haute technologie.



Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyen Manh Cuong, a souligné que cet événement se tenait à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1976-2026).

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyen Manh Cuong s'exprime. Photo: VNA

Selon lui, la Thaïlande demeure à l’heure actuelle le premier partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN, tandis que le Vietnam est le sixième partenaire commercial du Royaume dans le monde. En 2025, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 22,07 milliards de dollars et visent 25 milliards dans les années à venir. La Thaïlande compte actuellement 805 projets d’investissement valides au Vietnam, pour un capital enregistré total de 15,4 milliards de dollars.



L’ambassadrice de Thaïlande au Vietnam, Urawadee Sriphiromya s'exprime. Photo: VNA

De son côté, l’ambassadrice de Thaïlande au Vietnam, Urawadee Sriphiromya, a affirmé que ce programme traduisait concrètement les orientations de coopération dans le cadre du partenariat stratégique global entre les deux pays. Elle a salué le soutien constant des autorités de Phu Tho aux entreprises thaïlandaises, un facteur important pour renforcer la confiance des investisseurs.



Le président du Comité populaire provincial, Tran Duy Dong, a estimé que cet événement illustrait la volonté de Phu Tho de mettre en œuvre les orientations du Bureau politique en matière de diplomatie et d’intégration internationale. Selon lui, il témoigne également du rôle de la diplomatie locale dans la concrétisation de la stratégie des « Trois connectivités », à savoir les chaînes d’approvisionnement, les entreprises et localités, ainsi qu’une croissance durable.

Le président du Comité populaire provincial, Tran Duy Dong s'exprime. Photo: VNA

À la mi-juin 2026, la Thaïlande compte 16 projets d’investissement à Phu Tho, représentant plus de 400 millions de dollars. La province souhaite continuer d’attirer des investissements dans les hautes technologies, la logistique, les villes intelligentes et les énergies vertes. /.