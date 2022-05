Phu Quôc United Center, paradis touristique

Après une longue fermeture en raison de la pandémie de COVID-19, le 15 mars 2022, le Vietnam a annoncé une réouverture complète au tourisme international dans les conditions de « nouvelle normalité ». Sur l'île de Phu Quoc, province de Kîen Giang (Sud), le super complexe de villégiature et de divertissement United Center est prêt à accueillir les visiteurs étrangers pour un séjour sûr et luxueux sur l'une des plus belles îles de la planète.

Un super complexe hôtelier aux bords de la mer

Peu de temps après que le Vietnam a annoncé la réouverture, nous avons réservé une visite à Phu Quoc, désireux de sentir la brise de l'océan. De plus, nous étions curieux et avions hâte d'explorer Phu Quoc United Center - un super complexe de villégiature et de divertissement qui avait été décrit comme un paradis de villégiature du Vietnam n'ayant rien à envier à ceux des Maldives, de Dubaï ou de Hawaï….

De l'aéroport international de Phu Quoc, nous avons été pris en charge par le personnel du VinpearlResort& Golf Phu Quoc et emmenés directement au Phu Quoc United Center. Situé sur le côté nord de l'île, le centre était un super complexe de stations balnéaires et de divertissements d’ une superficie de plus de 1 000 hectares. Il s'agissait d'un énorme projet géré et exploité par Vinpearl (Vingroup), l'un des principaux noms du tourisme de divertissement et de villégiature au Vietnam, avec un capital total d'environ 66 000 milliards de dôngs (plus de 2,5 milliards d’USD). Il a été inauguré en avril 2021.

Phu Quoc United Center est la première "ville qui ne dort pas" au Vietnam, un nouveau "lieu incontournable" sur la carte touristique du Vietnam ainsi que du monde. Il peut concurrencer les destinations touristiques les plus attractives du monde telles que Jeju (Corée du Sud), Clarke Quay (Singapour) et Las Vegas (Etats-Unis).

Ce n'est qu'en admirant de ses propres yeux que le touriste peut apprécier pleinement l'ampleur et la classe de ce grand projet. Le Phu Quoc United Center a été construit comme une «destination unique» qui offre des services complets de divertissement, de villégiature, de shopping 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce premier modèle de « ville sans sommeil » a marqué un nouveau départ de la stratégie touristique du Vietnam. Le développement d'une économie nocturne consiste à faire du pays une nouvelle destination sur la carte touristique mondiale, à un moment où les pays du monde entier ont relancé leur tourisme dans la période post - COVID-19.

Appeler Phu Quoc United Center un paradis de divertissement n'était pas une simple vantardise. Les visiteurs ont la chance de découvrir des centaines d’activités de divertissements notamment des sports, des festivals de musique, du shopping, des événements culinaires et des jeux de découverte les plus divers. Il propose également des performances éblouissantes d'émissions de divertissement qui valent des millions de dollars chacune, telles "The Essence of Vietnam", "Colors of Venice" et "Once" qui se déroulent 24 heures sur 24 sur cette jolie île.

Phu Quoc United Center compte plus de 12 000 chambres d'hôtels et villas de luxe aux normes internationales. Parallèlement, il y a un système de plus de 1 000 stands commerciaux animés, des dizaines de restaurants, bars, terrains de golf et casinos ouverts jour et nuit.

Cependant, ce qui fait vraiment du Phu Quoc United Center une destination unique pour les touristes, en particulier au milieu d'une pandémie, c'est son emplacement privilégié. Phu Quoc, une ville insulaire séparée du continent a, en plus d'avoir de beaux paysages naturels, d'un climat frais toute l'année.

Se perdre dans « un pays » qui répond à tous les besoins

Au milieu de la pandémie, l'une des principales préoccupations des voyageurs était naturellement la sécurité. Comprenant cela, Phu Quoc United Center a réussi à maintenir une prévention stricte contre la pandémie 24h sur 24 et 7 jours sur 7 pour assurer une sécurité sanitaire maximale à ses clients. Tout le personnel du Phu Quoc United Center a été spécialement formé pour pouvoir guider et servir les clients de la manière la plus sûre.

Selon un représentant de Vinpearl, afin de préparer le retour des clients internationaux, Vinpearl a amélioré ses infrastructures et ses services. De plus, Vinpearl s'est coordonné avec des compagnies aériennes telles que Vietnam Airlines, Vietjet Air et Bamboo Airways pour créer une "alliance" de villégiature - aviation - service - tourisme, desservant des vols charters, des vols commerciaux internationaux et nationaux pour amener les touristes vers de belles destinations au Vietnam, en utilisant une chaîne de services haut de gamme. Vinpearl propose également régulièrement des forfaits vacances comprenant des billets d'avion-resort-divertissement, une sécurité et un confort maximisés.

Après l'enregistrement et quelques heures de repos, nous avons commencé à découvrir le super complexe, en commençant par le Vinpearl Safari Phu Quoc. Selon les soigneurs animaliers, depuis 2019, 7 bébés rhinocéros y sont nés. Depuis 2 ans, Vinpearl Safari Phu Quoc est devenu un « paradis vert » pour les animaux. Environ 500 "bébés" de différentes espèces, comme lions d'Afrique, tigres du Bengale, girafes et rhinocéros sont nés ici.





Ouvert en 2015, le Vinpearl Safari Phu Quoc a une superficie de 380 hectares, comprenant un zoo et un safari. Il abrite plus de 4 500 animaux de 200 espèces, dont plus de 40 espèces rares et menacées, et un écosystème diversifié d'environ 1 200 espèces végétales. Les visiteurs ont la chance d'explorer 10 habitats et de vivre une sensation d’excitation en regardant des animaux marchant en semi-liberté, une première au Vietnam.

Dans un proche avenir, Vinpearl prévoit de lancer de nombreuses expériences touristiques et de divertissement nouvelles et remarquables. L'un d'eux est Neptune Palace, l'un des plus grands aquariums du monde qui devrait être inauguré cet été au parc à thème VinWonders Phu Quoc. Il abriterait plus de 300 espèces d’êtres marins totalisant près de 255 000 individus.

Avec son infrastructure et ses services haut de gamme, Vinpearl est prêt à accueillir des touristes internationaux au Phu Quoc United Center désireux de passer des vacances sûres et luxueuses sur l'une des plus belles îles de la région./ .

Texte : Son Hai. Photos : Bao Uyên, Hoang Ha, Lê Minh et archives de Vinpeal. Graphique : Trong Hanh. Traduction : Diêu Vân