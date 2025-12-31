Phong Nha–Ke Bàng : géologie, biodiversité et expériences d’aventure haut de gamme

31/12/2025

Au cœur du Vietnam, là où la chaîne de Truong Son s’incline vers la mer, le parc national de Phong Nha–Ke Bàng se présente comme une merveille façonnée par des millions d’années d’évolution géologique. Site patrimonial unique, il est le premier - et le seul - au Vietnam et en Asie du Sud-Est à répondre simultanément à trois critères de l’UNESCO, témoignage de sa valeur exceptionnelle pour l’humanité.

Un site patrimonial à triple reconnaissance

La première reconnaissance, en 2003, saluait la valeur géomorphologique et géologique du parc à l’échelle mondiale. Pendant des millénaires, l’érosion de la roche a sculpté un système karstique spectaculaire. Parmi les joyaux du site figure la grotte de Phong Nha, surnommée la « Première merveille des grottes », qui abrite une rivière souterraine. La navigation sur la rivière Son pour accéder à la grotte offre une expérience singulière, où jeux de lumière et d’ombre racontent les origines de la Terre.

Lors de l’exploration de la grotte de Thien Duong, longue de 7 km, chaque visiteur est muni d’une lampe de poche. Photo : Tat Son

En 2013, l’inscription a été élargie à deux critères supplémentaires : l’écologie et la conservation de la biodiversité. Le parc illustre les processus écologiques majeurs qui façonnent les écosystèmes terrestres et abrite des habitats naturels essentiels à la préservation de la biodiversité.

Des véhicules électriques sont mis à la disposition des visiteurs pour se déplacer à travers la forêt. Photo : Thanh Giang

Nichée au cœur des montagnes de Phong Nha - Ke Bang, la grotte de Thien Duong est un lieu idéal pour ceux qui recherchent la tranquillité dans une nature préservée et souhaitent admirer les merveilles souterraines. Photo : Tat Son

Les gigantesques stalactites de la grotte de Thien Duong suscitent la curiosité des visiteurs, leur donnant l’impression de pénétrer dans un autre monde. Photo : Tat Son

Les chiffres témoignent de l’importance de ce sanctuaire : Phong Nha-Ke Bàng abrite des forêts tropicales humides sur socle calcaire, avec un taux de couverture forestière de 94 %, dont 84 % de forêts primaires. L’endémisme y est particulièrement élevé, avec plus de 400 espèces végétales et 38 espèces animales uniques à la chaîne de Truong Son. Cette valeur géologique et écologique a inspiré les experts de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature), qui considèrent le parc comme un modèle pour d’autres aires protégées.

Une philosophie touristique axée sur la qualité

Le développement touristique de Phong Nha-Ke Bàng repose sur une offre diversifiée, articulée autour de deux axes complémentaires : accueillir les flux touristiques traditionnels tout en favorisant un tourisme haut de gamme, dans le respect de l’intégrité du site.

La grotte Toi est à la fois une grotte aquatique et une grotte sèche, d’une longueur totale de 5 258 m et d’une hauteur atteignant 80 m. Photo : Tat Son

Pour le tourisme classique et l’écotourisme de masse, le parc constitue une porte d’entrée vers de nouveaux marchés. Outre la grotte de Phong Nha, le ruisseau Mooc, situé à environ 25 km, offre une alternative prisée : kayak et baignade dans des eaux limpides, dont la température reste inférieure à 20 °C, au cœur d’un paysage spectaculaire de montagnes et de forêts. Le segment haut de gamme, axé sur l’aventure, génère toutefois les recettes les plus élevées et attire une clientèle internationale en quête d’expériences exclusives. En 2024, la grotte de Son Doong figurait parmi les dix plus belles grottes du monde selon Time Out (Royaume-Uni), et le site apparaissait également dans la liste des « 11 grottes décrites comme des aventures surréalistes » publiée par Travel + Leisure (États-Unis). Ce rayonnement international attire une clientèle aisée, prête à relever des défis uniques.

La zone d'écotourisme de la rivière Chay et de la grotte Toi a été mise en service par le parc national de Phong Nha - Ke Bang en 2011. Photo : Thanh Giang

Un pont de bambou enjambant des rapides rocheux ajoute à la beauté intacte du ruisseau Mooc. Photo : Tat Son

La floraison du Saraca dives Pierre rehausse encore la beauté du ruisseau Mooc. Photo : Tat Son

Le système de grottes de Tu Lan propose ainsi une large palette d’activités d’aventure. Le circuit « Découverte de Tu Lan » (quatre jours et trois nuits), classé niveau 3 (modéré), exige néanmoins une excellente condition physique : traversée de 18 km de sentiers montagneux, exploration de 4 km de grottes, baignade dans une rivière souterraine sur près d’un kilomètre (par segments navigables) et ascension d’une échelle de 15 mètres, sécurisée par des cordes.

Cette stratégie axée sur le tourisme haut de gamme a porté ses fruits après la pandémie. Au premier trimestre 2024, la province de Quang Binh a accueilli près de 961.438 visiteurs, soit une hausse de 48,18 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le nombre de touristes internationaux a progressé de 113,42 %, atteignant 44.422 visiteurs. Ce dynamisme confirme que le tourisme d’aventure et de qualité constitue désormais le principal moteur des recettes touristiques locales. Les visiteurs internationaux, notamment ceux participant aux circuits d’aventure exclusifs, affichent des niveaux de dépenses nettement supérieurs, renforçant la philosophie d’un développement axé sur la qualité plutôt que sur la quantité. Phong Nha s’est ainsi classé deuxième parmi les dix destinations les plus accueillantes du Vietnam en 2024, selon Booking.com.

La beaute sauvage du ruisseau Mooc. Photo : Thanh Giang

Le parc national de Phong Nha–Ke Bàng conjugue ainsi une richesse géologique exceptionnelle, une biodiversité remarquable et une stratégie touristique ambitieuse, fondée sur la qualité et la conservation. Il demeure une référence majeure pour les professionnels du patrimoine naturel et du tourisme responsable en Asie du Sud-Est./.

Texte: Thao Vy - Photos: Tât Son, Thanh Giang/VI - Traduction: Hà Vu

