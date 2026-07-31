Peter Cuong Franklin : un retour aux sources pour raconter les saveurs du Vietnam

31/07/2026

Après avoir parcouru les grandes capitales culinaires du monde, le chef Peter Cuong Franklin est revenu au Vietnam avec une ambition : faire rayonner la gastronomie de son pays natal. Pour lui, chaque plat traditionnel est porteur d'une mémoire, d'une identité et d'une histoire capables de séduire les gourmets du monde entier.

Le chef Peter Cuong Franklin après l'obtention de sa première étoile Michelin en 2023. Photo : fournie par le chef.

Né à Dà Lat (province de Lâm Dông), élevé aux États-Unis puis installé successivement à New York, Londres, Hong Kong (Chine) et Bangkok (Thaïlande), Peter Cuong Franklin incarne un parcours résolument multiculturel. Diplômé en finance de l'Université Yale (États-Unis), il choisit pourtant de changer de voie en intégrant l'école de cuisine Le Cordon Bleu, en France, afin de se consacrer pleinement à sa passion.

En 2017, il rentre à Hô Chi Minh-Ville et transforme une ancienne maison située près du marché de Tôn Thât Dàm en un restaurant baptisé Anan Saigon, où les techniques culinaires contemporaines rencontrent les saveurs de la cuisine vietnamienne traditionnelle.

« Ma démarche ne consiste pas à innover pour me démarquer, mais à réinterpréter la cuisine vietnamienne avec finesse tout en respectant son identité. »

— Peter Cuong Franklin



Peter Cuong Franklin accompagne avec passion la nouvelle génération de chefs. Photo : fournie par le chef.

Au restaurant Anan Saigon, le chef revisite les grands classiques de la cuisine vietnamienne. Photo : fournie par le chef.

Sa philosophie ne consiste pas à innover pour le simple plaisir de surprendre, mais à réinterpréter les recettes emblématiques du Vietnam avec élégance et subtilité. Selon lui, son parcours à l'étranger lui offre un « double regard », à la fois celui d'un Vietnamien profondément attaché à ses racines et celui d'un observateur extérieur capable de redécouvrir son patrimoine culinaire.

Chez Anan Saigon, des plats populaires comme le thit kho (porc au caramel), le riz aux palourdes, le banh mi ou encore le crabe de Ca Mau sont revisités à l'aide de techniques contemporaines, sans jamais perdre leur authenticité. Chaque création raconte une histoire, celle d'un terroir, d'une région ou d'un souvenir, tout en offrant une expérience gastronomique raffinée.

Quelques créations inspirées des plats traditionnels vietnamiens. Photo : fournie par le chef.

Cette approche a valu à Anan Saigon de devenir, en 2023, le premier restaurant de Hô Chi Minh-Ville à décrocher une étoile Michelin. Le restaurant a conservé cette distinction lors de la cérémonie du Guide Michelin Vietnam 2026, organisée en juin à Hanoï, confirmant ainsi la constance de son excellence et la reconnaissance grandissante de Peter Cuong Franklin sur la scène gastronomique internationale.

Poursuivant son exploration de la cuisine vietnamienne, le chef a lancé Pot Au Pho 2.0, un projet entièrement consacré au pho. Dans un espace intimiste de seulement quatorze couverts, les convives redécouvrent ce plat emblématique à travers une interprétation contemporaine qui conjugue créativité, haute gastronomie et respect de la tradition.

Peter Cuong Franklin échange avec ses clients au restaurant Pot Au Pho 2.0. Photo : fournie par le chef.

Des gourmets venus du monde entier découvrent la cuisine d'Anan Saigon. Photo : fournie par le chef.

Considéré comme son projet le plus personnel à ce jour, Pot Au Pho 2.0 illustre son ambition de déconstruire puis de sublimer le pho afin de démontrer qu'il peut pleinement trouver sa place dans l'univers de la gastronomie d'exception. Malgré la reconnaissance internationale dont il bénéficie aujourd'hui,

Peter Cuong Franklin continue de puiser son inspiration dans la vie quotidienne : un café dégusté en terrasse, une promenade dans un marché traditionnel ou encore une spécialité régionale découverte au fil de ses voyages à travers le Vietnam.

« Je ne suis pas revenu par nostalgie. Je suis revenu pour redécouvrir mon pays et montrer au monde que la cuisine vietnamienne ne séduit pas seulement par ses saveurs, mais aussi par les histoires, la culture et les traditions qu'elle transmet à travers chaque plat », confie-t-il.

Peter Cuong Franklin entouré de son équipe au restaurant Anan Saigon. Photo : fournie par le chef.

Texte : Son Nghia – Photos : Nguyên Luân/VI et collection personnelle du chef.











