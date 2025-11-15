Pêche INN : Le Vietnam déterminé à retirer le carton jaune de la CE

Grâce à une forte détermination politique, au consensus de l'ensemble du système et aux efforts conjugués du monde des affaires et des pêcheurs, le Vietnam prend des mesures énergiques pour lever le « carton jaune » imposé par la Commission européenne (CE), réaffirmant ainsi sa position de pays responsable en matière d'exploitation et de production de produits de la mer.

En octobre 2017, cet avertissement sous forme de « carton jaune » de la CE a rappelé la nécessité d'améliorer le système de gestion des pêches et de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Sinon, le Vietnam risquait d'être interdit d'exporter ses produits de la mer vers l'Union européenne (UE), l'un de ses marchés les plus importants.

Avant 2017, l'UE représentait 30 à 35 % du chiffre d'affaires des exportations vietnamiennes de produits de la mer. Suite aux sanctions liées au carton jaune, ce chiffre a chuté brutalement pour n'atteindre plus que 9 à 10 % en 2024, entraînant des pertes considérables pour le secteur et les entreprises exportatrices vietnamiennes.

Conscient de la gravité de cet avertissement, le gouvernement vietnamien a fait preuve d'une ferme détermination politique dans la lutte contre la pêche INN. Lors des réunions du Comité national de pilotage de la lutte contre la pêche INN, le Premier ministre Pham Minh Chinh a insisté à plusieurs reprises : « Notre objectif demeure inchangé : déclarer la guerre à la pêche INN et lever l’avertissement de la CE. Il s’agit d’une action urgente, qui ne saurait être retardée et qui doit être menée à bien pour l’honneur du pays et le prestige du Parti et de l’État. »

Sur cette base, le Vietnam a revu, amendé et perfectionné le cadre juridique relatif à la gestion des pêches, afin de garantir sa conformité aux normes internationales. La loi sur la pêche de 2017, riche de nombreuses nouveautés, a créé un cadre juridique solide pour la gestion, le contrôle et le traitement des infractions.

Le poste de contrôle frontalier de Vam Lang promeut la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et distribue des drapeaux nationaux aux capitaines et aux pêcheurs. Photo : Cong Tri/VI

Le docteur Nguyen Chu Hoi, vice-président permanent de l’Association vietnamienne des produits aquatiques, a déclaré : « La légalisation de la réglementation sur la pêche INN est une mesure opportune, qui instaure des sanctions contre les infractions. » Selon le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, fin octobre 2025, le Vietnam comptait 79 800 navires de pêche sur 79 941 (soit 99,8 %) enregistrés et dont les informations étaient mises à jour dans la base de données nationale des pêches (VNFishbase). Le taux des navires de pêche de 15 mètres de longueur équipés de dispositifs de suivi de navigation (VMS) dépassait 99 %.

Le système VMS permet de suivre en temps réel la position et le parcours des navires de pêche et de détecter rapidement les infractions. Parallèlement, la base de données VNFishbase continue d'être perfectionnée, intégrant les informations relatives à l'enregistrement, aux licences de pêche, aux journaux de bord et aux certificats de production, et assurant la connexion des données entre les ministères, les secteurs et les collectivités locales.

Depuis 2017, le Vietnam déploie simultanément le système de journal de bord électronique (e-logbook) et le système de traçabilité électronique des produits de la mer (eCDT) dans tous les ports de pêche. M. Vu Duyen Hai, directeur adjoint du Département des pêches et de la surveillance des pêches, a déclaré : « Nous veillons à ce que tous les navires de pêche d’une longueur de 15 mètres ou plus effectuent une déclaration sur le système eCDT lors de leur départ ou de leur arrivée au port. »

Parallèlement, des sanctions sévères sont appliquées aux infractions de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Selon un rapport du ministère de la Sécurité publique, au 27 octobre 2025, 84 affaires impliquant 130 personnes pour des faits de pêche illégale ont été poursuivies. Grâce à ces mesures, la prise de conscience des pêcheurs quant au respect de la réglementation s’est améliorée.

Le pêcheur Pham Ngoc Tam, propriétaire du navire TH 91434-TS, dans le quartier de Sam Son (Thanh Hoa), témoigne : « Auparavant, la navigation était plus libre, avec moins de contraintes. Aujourd’hui, la réglementation anti-INN est plus stricte, mais elle nous aide aussi à gérer notre production et à connaître précisément les zones de pêche. Surtout, le respect de cette réglementation nous permet d’exporter nos produits et de naviguer de manière durable. Mes collègues et moi-même nous efforçons d’agir au mieux pour l’avenir de la pêche. »

Ces efforts portent leurs fruits. Selon le dernier rapport, entre le 28 octobre et le 4 novembre 2025, aucun navire de pêche vietnamien n’a été sanctionné pour violation des eaux territoriales étrangères. La levée de l’avertissement de la Commission européenne apporterait non seulement des avantages économiques immédiats, mais témoignerait également de la maturité du secteur vietnamien des produits de la mer, un secteur en pleine transformation vers plus de transparence, de durabilité et de responsabilité.

Ce processus est toujours en cours, mais grâce aux résultats obtenus, le Vietnam progresse régulièrement pour affirmer sa réputation sur le marché mondial, en tant que pays côtier dynamique qui respecte le droit international et suit résolument la voie d'un développement vert et durable./.