Oreille de cochon farcie à la viande de langue

13/01/2024

On lave les langues avec de l’eau puis on les bouilli, puis on les trempe dans de l’eau froide pour qu’elles soient croustillantes. Les oreilles de champignons sont trempées dans de l’eau une demi-heure pour les faire gonfler puis on les rince à l’eau. Ensuite, les langues sont marinées avec des épices, des oignons blancs, de l’ail, du nuoc man, du poivre. On farcit l’oreille de viande de langue, d'oreilles de champignon, on l’enroule et on la fixe avec des ficelles.

L’oreille farcie est bouillie dans l’eau. Une fois qu’elle est bien cuite, on la fait sortir de l’eau puis la met dans le frigidaire. Au repas, on en découpe en minces tranches puis on la déguste.

L’oreille de cochon une fois épicée, sera farcie de viande de langue de cochon et d’oreilles de champignon

L’oreille de cochon farcie est découpée en minces tranches

En fonction des régions, l’oreille farcie est consommée comme apéritif avec des légumes et boissons, un plat succulent l'été. Certains préfèrent la manger avec du riz, des vermicelles de riz, ou la déguster avec différentes boissons./.