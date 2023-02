ONU-Habitat travaille de concert avec Hanoï pour en faire une ville créative

23/02/2023

Le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) aide le gouvernement vietnamien à relever ses défis de développement urbain, dont ceux auxquels Hanoï est confronté. Le Festival de création et de design de Hanoï est l'un des programmes annuels de la ville bénéficiant du parrainage de l'ONU-Habitat pour développer un espace culturel public basé sur les personnes, créant ainsi un développement durable et une préservation du patrimoine dans la ville créative de Hanoï.

ONU-Habitat a accompagné le Comité populaire de Hanoï pour organiser le Festival de création et de design 2022, qui a attiré un grand nombre de visiteurs, vietnamiens et étrangers.

Le Festival de création et de design 2022 a été organisé du 11 au 20 novembre par l’UNESCO en coordination avec le Comité populaire de Hanoï, l'Association des architectes du Vietnam et le Service de la culture et de l'information de Hanoï. Il s'agit d'une activité culturelle impressionnante à Hanoï avec de nombreux événements tels que: expositions, talk-shows, séminaires et d’autres activités culturelles ayant des éléments créatifs, expérientiels et ludiques. Parallèlement à ce festival, près de 50 activités ont été organisées dans le district de Hoan Kiem.

Christian Manhart, représentant en chef du Bureau de l'UNESCO à Hanoï, a souhaité que l'UNESCO et les Nations Unies au Vietnam travaillent avec Hanoï pour développer un espace culturel public et créatif.

Une performance culturelle dans le cadre du Festival de création et de design 2022.

Les événements culturels du festival comprenaient une exposition d'œuvres du concours d'art public de Hanoï 2022, le concours “Maison de rêve”, la présentation des centres de design créatif des membres du réseau des villes créatives de l'UNESCO. En outre, il y avait un espace créatif pour présenter des produits traditionnels et contemporains de villages artisanaux, un espace d'installation pour présenter des photos, des peintures et des peintures d'art à partir de laque, de soie et de papier Do... L'installation vidéo de réalité virtuelle a créé une nouvelle perspective dans la planification et la protection du patrimoine de Hanoï…

Grâce au Festival de création et de design de Hanoï 2022, l’ONU-Habitat souhaitait soutenir et promouvoir les ressources culturelles de la capitale. L'ONU-Habitat, l'UNESCO et Hanoï veulent diffuser le message d'unir leurs efforts pour construire une ville paisible et créative.

ONU-Habitat travaille avec le gouvernement vietnamien depuis les années 1990 et a établi un bureau au Vietnam en 2007. Actuellement, l’ONU-Habitat soutient Hanoï avec trois initiatives au niveau international: festivals créatifs, Forum des villes créatives de l'UNESCO en Asie du Sud-Est et mise en réseau de jeunes créateurs, organisation des concours.

« Le Festival de création et de design de Hanoï est un lieu où les talents artistiques peuvent échanger des idées, se rencontrer et contribuer conjointement à la créativité et aux connaissances pour le développement général de la ville », a déclaré Christian Manhart, représentant en chef du Bureau de l'UNESCO à Hanoï.

Nguyen The Son, artiste et commissaire du festival, a déclaré qu'il participait au festival depuis de nombreuses années, mais l'édition 2022 lui avait donné de nombreuses nouvelles expériences ainsi que de nouvelles idées de création Il a espéré que les Vietnamiens jeunes, dynamiques et enthousiastes feront ensemble de Hanoï une ville créative, innovant constamment et suivant les autres villes créatives du monde.

Le Festival de création et de design de Hanoï est une activité annuelle visant à mettre en œuvre des initiatives et des engagements avec l'UNESCO depuis que Hanoï a rejoint le Réseau des villes créatives. Le festival a pour thème le design et la technologie en vue de créer des conditions favorables pour que les habitants et les touristes visitent, découvrent et profitent de l'atmosphère du festival./.

Espace d'exposition présentant l'image de la « Fée » dans les vestiges du Vietnam.

Texte: Bich Van - Photos: Viet Cuong/VI - Traduction: Hà Vu