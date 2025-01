Nouveaux records des exportations de riz vietnamien

21/01/2025

Le Vietnam a exporté rien qu’en novembre 700 000 tonnes pour 444,9 millions de dollars USD, portant le total de janvier à novembre 2024 à près de 8,5 millions de tonnes, totalisant 5,31 milliards de dollars USD, soit une hausse de 10,6 % en montant et de 22,4 % en valeur par rapport à la même période en 2023. Les Philippines sont le premier marché à l'export du riz du Vietnam, représentant 46,1 % des parts de marché du Vietnam, suivies de l’Indonésie et de la Malaisie, qui détiennent respectivement 13,5 % et 8,2 % des parts de marché. La valeur des exportations de riz vers les Philippines a augmenté de 59,1 % sur un an, l’Indonésie de 20,2 %, et les importations de riz de Malaisie ont connu une augmentation spectaculaire, soit 2,2 fois plus par rapport à l'année dernière. La Malaisie devient ainsi le marché enregistrant la croissance la plus forte parmi les 15 marchés à l’export du Vietnam, tandis que la Chine est le marché accusant la baisse la plus importante, avec une chute de 71,3 %.

Dans la commune de Thanh My, district de Châu Thanh, province de Tra Vinh, des agriculteurs récoltent le riz de la campagne d’hiver-printemps 2023-2024. (Photo : Thanh Hoa/AVI)

C’est la première fois que la valeur des exportations nationales de riz a dépassé le seuil des 5 milliards de dollars USD. Actuellement, le taux d’exportation du riz parfumé vietnamien est de 20 %, et celui du riz blanc est de 70 %, le reste étant composé de riz gluant et de riz Japonica. Les sociétés de production ou de commerce du riz s’efforcent d’améliorer les infrastructures, de renouveler le processus de transformation, de conservation et d’organisation de la production.

Plusieurs sociétés ont dépensé des dizaines de millions de dollars pour moderniser leurs infrastructures, élargir la production et améliorer leurs compétences de transformation et de conservation, a indiqué Mme Trân Kim Liên, présidente du Conseil d’administration de Vinaseed Group (groupe des variétés de plantes du Vietnam).

Les exportations vietnamiennes vers le Chili se composent principalement de textile-habillement, de chaussures et sandales, de produits en bois, et de riz. En image : les exportations de riz de la compagnie générale des vivres du Sud (Vinafood 2). (Photo : Vu Sinh/AVI)

Vinaseed a planifié ses zones de monoculture, mène des études basées sur les critères de ses marchés d’exportation et respecte les processus de production pour atteindre la meilleure qualité et conquérir les marchés de l’UE, du Japon, etc., selon Mme Trân Kim Liên. La production du pays devrait atteindre en 2024 plus de 43 millions de tonnes, répondant aux exigences du marché domestique en termes de variétés, de transformation, de réserves et de sécurité alimentaire mondiale, a estimé le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

Le riz destiné à l’exportation est emballé par le SARL du riz Vinh Phat, dans la province d’An Giang. (Photo : Vu Sinh/AVI)

Le Vietnam devrait exporter en 2024 neuf millions de tonnes. Cela résulte de la coopération entre le secteur agricole et les localités dans le cadre du projet d’un million d'hectares de riz de haute qualité et à faibles émissions, associé à la croissance verte du delta du Mékong d'ici 2030, que le ministère de l’Agriculture et du Développement rural déploie en coopération avec des localités du delta du Mékong. « Jusqu’ici, 95 % des variétés de riz du Vietnam sont des variétés de qualité, et 89 % du volume de riz est de qualité.

Si le Vietnam réussit le projet d’un million d'hectares de riz de haute qualité et à faibles émissions, associé à la croissance verte du delta du Mékong d'ici 2030, la valeur du secteur devrait augmenter, ce qui constituerait également un avantage pour le pays », a estimé le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Phung Duc Tiên./.

Texte : VI Photos : AVI Graphique: Huong Thao Traduction : Diêu Vân