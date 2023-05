Ninh Vân, le lieu qui donne une nouvelle vie aux articles de pierre

11/05/2023

D’une histoire de plus de 400 années, les sculpteurs sur pierre de Ninh Vân, district de Hoa Lu, province de Ninh Binh, ont créé des chefs-d'œuvre et construit une grande réputation à ce village.

La cathédrale de pierre Phat Diêm est un ouvrage portant l'empreinte des artisans du village de Ninh Vân

Village de métier artisanal à petite taille, Ninh Vân s’est développé de façon spectaculaire, réunissant de grandes sociétés spécialisées dans le façonnage de pierre. Selon les statistiques, Ninh Vân compte environ 80 entreprises, 600 complexes de production, 10 hameaux reconnus villages de métier traditionnel. Le chiffre d’affaires total du village atteint, chaque année, près de 20 milliards de dongs.

Personne ne sait exactement quand cet artisanat est né. Selon les on-dit, le père du métier de sculpture de pierre, Hoang Sung, originaire de la province de Thanh Hoa, immigra au village, se maria avec une jeune fille, s’installa au village et apprit ce métier aux habitants locaux.

Certains ouvrages typiques du village sont présents dans bien des sites célèbres du pays tels que l’ancienne capitale Hoa Lu (province de Ninh Binh), le tombeau de la Déesse-Mère Liêu dans le district de Vu Ban, province de Nam Dinh, la cathédrale de pierre de Phat Diêm, district de Kim Son, province de Ninh Binh, le tombeau du roi Khai Dinh, à Huê, province de Thua Thiên-Huê, des statues de Bouddha dans la pagode Huong Tich (Hanoï) ou au temple Thai Vi, à Hoa Lu, province de Ninh Binh. Auparavant, toute la production était réalisée à la main, aujourd’hui une partie est mécanisée.

Pour achever un produit, il faut passer plusieurs étapes. Le choix de matières premières est la plus importante car cette étape décide de la qualité. L’artisan ne choisit que les rochers bruts propres et non fissurés.

« Ce métier exige de la minutie et de l’habileté, et la chose la plus importante, c’est être laborieux. Plus on travaille, plus on fabrique de façon rapide et sophistiquée », a partagé l’artisan Duong Van Thang.

A partir de rochers bruts, les sculpteurs sur pierre de Ninh Vân donnent naissance à des produits d’art originaux tels que statues, tombeaux, cathédrale, statues de Bouddha, des sentences parallèles, des brûle-parfums…. très prisés des Vietnamiens et aussi des étrangers.

Ces sculptures revêtent non seulement une valeur matérielle mais encore l’identité traditionnelle des artisans et des habitants de ce village de métier ancestral./.

Texte et photos : Nguyên Ngoc Linh. Traduction : Diêu Vân