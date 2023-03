Nicolas Dervaux, pilier de la coopération Vietnam-Belgique

15/03/2023

Nicolas Dervaux, représentant de la communauté française de Belgique et de la Délégation Wallonie-Bruxelles, fête cette année le 25e anniversaire de la présence de la Délégation Wallonie-Bruxelles au Vietnam. En trois années de mandat au Vietnam, lui et sa délégation ont réalisé plusieurs projets stratégiques de coopération avec le Vietnam portant sur le développement du français au sein de la communauté vietnamienne, la coopération avec des universités, l’assistance au Vietnam dans d’autres secteurs tels que le tourisme communautaire, la gestion de l’environnement, la lutte contre le changement climatique…

Nicolas Dervaux- représentant de la Délégation Wallonie-Bruxelles au Vietnam, fait de son mieux pour développer l’amitié et la coopération entre le Vietnam et la Belgique. Photo : Thanh Giang

En 2019, il commence son mandat au Vietnam, un mandat marqué par des difficultés et défis dus à la pandémie de Covid-19 en 2020 et 2021, qui a gravement affecté l’économie vietnamienne. Le Vietnam et la Délégation Wallonie-Bruxelles ont signé des projets de coopération de qualité dont certains concernant la santé mentale des enfants et adolescents.

Il est fier d’avoir dirigé ces projets par le biais des gouvernements de la communauté belge francophone avec la participation active de la Délégation Wallonie-Bruxelles au Vietnam.

En termes d’éducation, la Délégation a coopéré avec plusieurs universités vietnamiennes pour insérer le français dans leur cursus, accorder des bourses d’études, envoyer des experts en éducation. Il est toujours surpris par les jeunes vietnamiens parlant excellemment le français, ce qui incite la Délégation Wallonie-Bruxelles à mener de nombreux projets de coopération dans l’éducation. « Outre la beauté de la langue française, chaque jeune francophone s'ouvre des opportunités professionnelles par exemple dans le tourisme car environ 40% des touristes étrangers au Vietnam sont francophones », a-t-il dit.

La délégation Wallonie-Bruxelles a mis en œuvre un programme de formation en termes de gestion touristique en français, de coopération avec le département du français de trois universités du Vietnam. "Dans nos 27 projets de coopération au cours de la période 2022-2024, certains concernent le développement durable, le recyclage d’ordures ou les biotechnologies", a-t-il partagé.

Dans le cadre de la 10e session du Comité mixte permanent entre le Vietnam et la Délégation Wallonie-Bruxelles, les deux parties ont signé un mémorandum de coopération pour la période 2019-2021 totalisant 25 projets dont 13 nouvellement signés, avec parmi eux un projet d’amélioration des capacités professionnelles et du niveau de français des journalistes francophones de l’Agence vietnamienne d’Information.

C’était la première fois qu’un projet de journalisme était inséré dans le programme de coopération. Il se poursuit pour la période 2022-2024. En tant que représentant de la Délégation Wallonie-Bruxelles, Nicolas Dervaux sert de moteur pour promouvoir les mécanismes de coopération entre la Wallonie-Bruxelles et le Vietnam. Il espère qu’avec son ardeur, la Délégation Wallonie-Bruxelles parviendra à des coopérations plus efficaces et de qualité./.



Jusqu’en 2021, 783 projets de coopération avaient été approuvés à travers 10 sessions de réunion du Comité mixte permanent entre le Vietnam et la Délégation Wallonie-Bruxelles. On a recensé 805 jeunes vietnamiens bénéficiaires de bourses d’études et 1.998 échanges d’experts entre les deux parties. Les projets de coopération ont été déployés aussi bien à Hanoï qu'à Hô Chi Minh-Ville en passant à Huê, Da Nang…

Texte : Bich Vân. Photos : Thanh Giang et archives. Traduction : Diêu Vân