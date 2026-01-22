Nha Trang séduit les visiteurs par l’atmosphère du Têt traditionnel

À l’approche du Nouvel An lunaire, Nha Trang séduit habitants et visiteurs en recréant un espace de Têt traditionnel empreint de sérénité et d’authenticité, où rites ancestraux, culture populaire et expériences immersives se conjuguent pour valoriser et transmettre les valeurs culturelles vietnamiennes.

Au cœur du rythme effréné de l’urbanisation moderne, Nha Trang offre ces jours-ci un havre de sérénité, recréant l’atmosphère authentique du Têt traditionnel vietnamien. Entre maisons anciennes, marchés aux fleurs, jeux populaires et coutumes ancestrales, la ville invite habitants et visiteurs à renouer avec l’esprit chaleureux et convivial du Nouvel An lunaire.

Sur le site du « Village artisanal de l’ancien Nha Trang », le festival « Têt d’antan », organisé sur une durée de 45 jours à compter du 18 janvier, reconstitue un décor rural familier à plusieurs générations de Vietnamiens. Rangées de palmiers, foyer de cuisine, plateaux de gâteaux, sentences parallèles rouges, arbre banyan et point d’eau ravivent les souvenirs de réunions familiales et de traditions transmises au fil du temps.

Cet événement s’impose comme une destination privilégiée pour les jeunes et les touristes. Les visiteurs peuvent s’initier à la fabrication de jouets traditionnels, participer au façonnage de gâteaux, à l’emballage du bánh chưng et du bánh tét, flâner au marché du Têt, déguster la cuisine printanière ou encore prendre part à des jeux populaires. Autant d’activités qui invitent à ralentir le rythme et à s’imprégner pleinement de l’âme du Têt vietnamien.

Cet événement s’impose comme une destination privilégiée pour les jeunes et les touristes. Photo: VNA

Pour de nombreux jeunes, le festival représente une occasion précieuse de se reconnecter à leurs racines culturelles, tandis que les visiteurs étrangers découvrent avec curiosité et enthousiasme les valeurs et les coutumes du Vietnam. Plusieurs touristes internationaux ont d’ailleurs exprimé leur admiration pour l’atmosphère festive et la richesse de la gastronomie traditionnelle associée au Têt.

Selon les organisateurs et les responsables du tourisme local, le Village artisanal fonctionne comme un véritable « musée vivant » de la culture vietnamienne, contribuant à diversifier et à enrichir l’offre touristique de Nha Trang. En 2026, la province de Khanh Hoa ambitionne d’accueillir plus de 18 millions de visiteurs, dont 6,5 millions d’étrangers, et espère faire de cet espace culturel un pôle d’attraction majeur.

À travers ces expériences immersives du Têt d’antan, Nha Trang participe activement à la préservation et à la diffusion des valeurs culturelles fondamentales du Vietnam auprès du public national et international./.