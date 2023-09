Nguyen Van Thien Vu et son histoire sur l'envol des drones agricoles vietnamiens

14/09/2023

Nguyen Van Thien Vu, l’un des dix jeunes vietnamiens illustres de 2022 dans le domaine de création d'entreprise, est fondateur de l’AgriDrone Vietnam. Son entreprise aide des agriculteurs à modifier leurs pratiques traditionnelles au profit de la technologie. Ce qui a des effets positifs à la fois sur la productivité et sur l'environnement.

Nguyen Van Thien Vu, fondateur de l’AgriDrone Vietnam.

Passionné d'aviation depuis l'enfance, Thien Vu, alors qu'il était étudiant à la Faculté de génie électrique et électronique de l’École polytechnique de Hô Chi Minh-Ville, a fabriqué un premier drone dans le cadre de son projet de fin d'études .



En 2015, suite aux suggestions des clients, Thien Vu et ses collègues ont lancé la production de drones pour l'agriculture. Mais à cette époque, le drone était un concept étrange non seulement pour les agriculteurs mais aussi pour son équipe. Thien Vu a donc dû suspendre temporairement son rêve.

En 2018, Thien Vu était responsable de l'ingénierie de vol pour une société américaine. Ce travail a ravivé son aspiration. Thien Vu a enfin décidé de renoncer à son travail bien rémunéré pour continuer à poursuivre son propre rêve.

En appliquant des drones dans l'agriculture, l’AgriDrone Vietnam contribue à économiser 1,5 milliard de litres d'eau dans les cultures, à réduire une partie de la quantité de pesticides déversés dans l'eau et le sol, à améliorer les terres agricoles, à réduire les coûts agricoles de 20 à 30 %, et à améliorer la qualité des produits.

Après 5 ans sur le marché, l’AgriDrone Vietnam est désormais une grande marque connue de beaucoup de gens. Ses drones sont actuellement présents dans plus de 50 provinces et villes du pays et ont été appliqués sur plus de 5 millions d'hectares de cultures.

Selon Thien Vu, faire accepter aux agriculteurs d’utiliser des drones pour leurs champs ne fut pas du tout facile. « Lorsque nous avons apporté pour la première fois des drones pour les promouvoir auprès des agriculteurs de la région Sud-Ouest, beaucoup de gens nous ont traités de fous, d'amateurs, et nous ont même reproché de ne rien connaître à l'agriculture », se souvient Thien Vu.

En tant que créateur de drones, il sait qu'il faut du temps pour que les agriculteurs s'habituent aux nouvelles technologies. Donc même s'il a été beaucoup rejeté, Thien Vu et ses collègues ont quand même persisté à les convaincre.

« J'ai persuadé les agriculteurs de laisser l'expérience se dérouler et je leur ai promis que si quelque chose n'allait pas, je les indemniserais », a déclaré Thien Vu. Le premier terrain sur lequel son drone a été autorisé à opérer à titre expérimental s'étendait sur 400.500 hectares, dans la province de Dong Thap. Thien Vu a également demandé de laisser 1 à 2 hectares sans usage de drones à titre de comparaison.

Les drones ont d’abord été utilisés pour pulvériser des pesticides. Après qu’une ou deux récoltes aient donné des résultats, les agriculteurs eux-mêmes se sont passés le message. Ainsi le nombre de clients d’AgriDrone Vietnam a rapidement augmenté, notamment dans les provinces de Long An, Kien Giang, Dong Thap, An Giang...

L'application des drones dans l'agriculture a contribué à rendre la production plus productive, plus efficace et à protéger l'environnement. Le drone joue le rôle d'« expert » examinant les champs. Pour les agriculteurs qui achètent des drones, l’AgriDrone aide à les contrôler, à les utiliser et donne des formations à leur utilisation. Si les agriculteurs font appel aux services d’AgriDrone, ils paient des frais en fonction de la surface pulvérisée. L’AgriDrone vend également des produits à des coopératives et à des sociétés de services pour servir les agriculteurs.

Cette activité a contribué également à créer des emplois pour plus de 1 500 jeunes qui ont été formés comme pilotes, contribuant ainsi à ramener les jeunes dans leurs villes natales pour créer des emplois, les aidant ainsi à accéder aux technologies modernes et avancées.

« À mes yeux, l'agriculture n'est pas seulement une question de sciences et de technologies, mais aussi une question d'avenir. Comme un garçon qui aime voler, un jour, il a piloté un drone sur une terre agricole et a trouvé un terrain fertile pour que son rêve puisse prendre son envol », a écrit Nguyen Van Thien Vu à propos de sa mission entrepreneuriale./.