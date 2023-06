Nguyên Thi Oanh- « jeune fille d’or » de l’athlétisme vietnamien

18/06/2023

Aux SEA GAMES 32, Nguyên Thi Oanh, âgée de 28 ans, est devenue le premier et seul sportif remportant deux médailles d’or dans les deux catégories les plus dures en 20 minutes. Les performances de la « jeune fille d’or » du monde d’athlétisme du Vietnam a fait surprendre le monde d’athlétisme d’Asie du Sud-Est. L’athlète vietnamienne, d’origine de la commune My Ha, district de Lang Giang, province de Bac Giang (Nord) devient le centre d’intérêt des mass médias vietnamiennes et étrangères ces derniers jours.

Nguyên Thi Oanh participe à l’épreuve du 5.000 m féminin et gagne une médailles d'or en 17’’ aux 32es SEA Games. Photo: Nguyên Tiên Tuân

Exploits d’athlétisme



Aux 32es SEA Games, Nguyên Thi Oanh est le sportif gagnant le plus de médaille d’or pour la délégation vietnamienne (en course individuelle), elle a gagné au total 4 médailles d’or pour les courses du 1.500 m, 5.000 m, 10.000 m et 3.000 m steeple. Particulièrement, elle a enregistré un exploit particulier en gagnant deux médailles d’or en 1.500 m et 3.000 m steeple en 20 minutes. Avec ses 4 médailles d’or pour l’athlétisme, Oanh est devenue le 1er sportif vietnamien raflé le plus de médailles d’or à une édition des SEA Games.

En 2019, Oanh avait participé aux SEA Games 30 tenues au Philippines et avait brillé en soutenu avec succès la 2e fois ses deux médailles d’or obtenues lors de la récente édition des SEA Games et avait obtenu une d’or en la cathégorie du 3.000 m steeple. Avec son record de 10’00.02, elle a établi un nouveau record dans cette discipline des SEA Games par rapport à l’ancien record de l’athlète de Rini Budiarti, établi aux 26es SEA Games.

En août 2018, aux 18es Jeux asiatiques (ASIAD) 2018 tenues à Jakarta (Indonésie), elle se mesurait de talent dans l’épreuve du 3.000 m steeple et a raflé une de bronze pour la discipline d’athélisme du Vietnam, C’était la première fois que le Vietnam a gagné une médaille dans cette catégorie. Elle brisait le record national de la sportive vietnamienne Nguyen Thi Phuong.

Le parcours pour surmonter les obstacles

Nguyên Thi Oanh est née dans une famille d'agriculteurs du village de Nhuan, commune de My Ha, district de Lang Giang, province de Bac Giang. Elle est le septième enfant d'une famille de huit enfants.

À l'âge de 15 ans, Nguyên Thi Oanh a entamé son parcours sportif. Alors que l'équipe sportive provinciale recherchait de nouveaux membres, Nguyen Thi Oanh s'est empressée de s'inscrire au processus de sélection. Cependant, sa condition physique posait un défi car elle pesait moins de 40 kg et mesurait à peine un mètre et demi environ. Elle risquait d'être rejetée. Néanmoins, grâce à son dévouement inébranlable et à sa solide éthique d'entraînement, Oanh a réussi à gagner la confiance des entraîneurs et a finalement été choisie pour rejoindre l'équipe nationale.

Le président du Vietnam, Vo Van Thuong remet l’Ordre du Travail de 2e classe à la “jeune fille d’or” Nguyên Thi Oanh. Photo: Thông Nhât/AVI

En 2014, Oanh a subi d‘un diagnostic d'inflammation des reins. Elle a suivi un traitement et a dû s’arrêter de courir pendant environ deux ans. La carrière de la fille aux "jambes d’or" du Vietnam en piste semblait sur le point de s'arrêter à l'âge de vingt ans. Oanh s'est souvenue des mots d'encouragement de son père : "Si vous avez décidé de suivre une voie sportive professionnelle, continuez d'essayer et vous obtiendrez des résultats positifs".

Les encouragements de ses parents, de sa famille, de ses professeurs et de ses amis ont aidé Oanh à surmonter une période très difficile au début de la vingtaine. Peu importe où elle concourt ou quels sont ses résultats, les parents d'Oanh restent toujours son solide soutien. "Nous soutenons toujours notre enfant sur la voie qu'elle a choisie et l'encourageons à lutter pour la fierté de notre nation", a déclaré la mère d’Oanh.

Faire avancer le rêve de l'athlétisme vietnamien

Après sa campagne réussie aux 32e SEA Games, Nguyen Thi Oanh a rejoint les rangs d'élite des athlètes vietnamiens avec un total de 12 médailles d'or en athlétisme, aux côtés de l'athlète senior Nguyen Thi Huyen. Cependant, les ambitions d'Oanh ne se sont pas arrêtées là car elle visait à améliorer sa collection de médailles aux prochains Jeux asiatiques de 2023 (ASIAD).

Elle a déclaré : "Le sport nécessite des efforts constants, donc après les Jeux, je continuerai à me concentrer sur un entraînement intense avec l'équipe nationale. Je prendrai également le temps de réfléchir à ma performance aux Jeux, d'en tirer des leçons et de m'améliorer en m'adressant mes faiblesses. Par exemple, répartir efficacement mon énergie pour chaque distance parcourue, construire une base physique plus solide pour surmonter les défis internationaux à venir".

Le parcours remarquable d'Oanh au cours des trois derniers SEA Games témoigne de son engagement inébranlable, de sa résilience et de son esprit d'entraînement. En plus d'honorer sa nation, Oanh illustre les valeurs de discipline et de ténacité pour surmonter les obstacles. Sa collection de médailles d'or est une puissante source d'inspiration pour la jeunesse vietnamienne, leur rappelant que le succès naît d'une combinaison de passion, de travail acharné et de détermination./.

Texte : Thao Vy - Photos : Nguyên Tiên Tuân, Khoa Nguyên, AVI. Traduction : Diêu Vân