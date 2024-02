Nguom Ngao, splendide palais de stalactites et stalagmites

02/02/2024

La grotte Nguom Ngao est située dans le village de Gun, commune de Dam Thuy, district de Trung Khanh, province de Cao Bang (Nord). La légende raconte qu’autrefois, des tigres féroces habitaient la grotte, rugissant de façon terrifiante jour et nuit, d'où son nom de "Nguom Ngao" dans la langue de l'ethnie locale Tay, qui signifie « grotte du tigre ».



Selon des études scientifiques, la grotte, découverte en 1921 par un explorateur français, est une grotte calcaire formée il y a environ 300 millions d'années. Selon l'enquête de 1995 de l’organisation British Cave Research Association (BCRA), la grotte a une longueur totale de 2 144 m avec trois entrées principales : Nguom Ngao, Nguom Lom et Ban Thuon. Dans l'étude de 2016 de l'Institut vietnamien des géosciences et des ressources minérales, la grotte mesure 2 769,6 m de longueur et 61,1 m de profondeur. Elle possède cinq entrées situées à des altitudes allant de 420 m à 507 m au-dessus du niveau de la mer.



Les stalactites aux formes originales surprennent les touristes.

La grotte Nguom Ngao connaît deux saisons distinctes, humide et sèche. D'octobre à avril, Cao Bang entre dans sa saison sèche, le débit d'eau dans la grotte baisse, ce qui facilite les déplacements des touristes.

Pendant la saison des pluies, de mai à septembre, l’eau inonde la grotte et les cours d’eau sont illuminés par la lumière électrique, ressemblant à des pierres précieuses scintillantes dans l'obscurité. La température de la grotte en été est inférieure à celle de l'extérieur, offrant un environnement rafraîchissant aux visiteurs.

En explorant Nguom Ngao, on a l'impression d'entrer dans un autre monde. Plus les touristes entrent plus profondément, plus ils sont fascinés par la beauté des couches de stalactites dorées et scintillantes, ressemblant à de l'or finement travaillé sur des rochers aux formes variées. Les stalagmites poussent vers le haut et les stalactites pendent depuis de hautes arches rocheuses dans diverses formations, reflétant les lumières électriques, créant une ambiance fantasmagorique.

La beauté des stalactites et stalagmites de la grotte de Nguom Ngao.

Parmi les formations de stalactites figurent la stalactite inversée en forme de piédestal renversé et le pilier de pierre solitaire. La légende raconte qu'un fidèle bouddhiste s'assit sur le piédestal très longtemps sans atteindre l'illumination. Frustré, il renversa la plate-forme de lotus, se transformant en pilier de pierre dressée. Pendant la saison des pluies, les gouttelettes d’eau coulent des pétales de lotus du piédestal, créant une scène magnifique et mélodieuse. On pense qu’attraper ces gouttes et les frotter sur le visage porte chance.

La zone centrale de la grotte se distingue par des stalactites ressemblant à des lithophones, produisant des sons mélodiques lorsqu'on les frappe. Les stalactites revêtent des formes diverses de statues bouddhistes, de vieillards, de vieilles femmes, de champs en terrasses, de fées, de lits de fées, du bateau-dragon du roi, de mammouth, de grands arbres de corail, de cascades argentées scintillantes.

L’originalité de la grotte de Nguom Ngao réside dans les « rizières en terrasses », formées par l'érosion et l'altération du sol calcaire au cours de millions d'années./.





L’UNESCO a reconnu en avril 2018 le parc géologique de Cao Bang, qui abrite également la grotte de Nguom Ngao, comme Géoparc mondial de l’UNESCO.