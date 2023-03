Nems aux crevettes et à la châtaigne d’eau

« Nem tôm cu âu » (Nems aux crevettes et à la châtaigne d’eau) est devenu le choix de nombreuses femmes au foyer vietnamiennes pour leurs repas de famille et leurs fêtes.

La châtaigne d’eau est un tubercule (racine d’une plante, comme la patate) d’une plante aquatique qui pousse dans les marais. Elle aide à bien dormir et guérit des maux tels que l'indigestion, les douleurs abdominales et les ulcères d'estomac. Elle est également utilisée pour cuisiner des plats délicieux et sains, notamment le « nem tôm cu âu ».

Les « nem tôm cu âu » sont faciles à préparer. Les ingrédients principaux sont crevettes, porc haché, châtaignes d’eau et galettes de riz. Les crevettes et les châtaignes d’eau sont tout d’abord nettoyées et décortiquées. La viande hachée est mélangée avec de la châtaigne d’eau coupée finement. Ensuite, on utilise des galettes de riz pour rouler les « nems ».

Ce plat est servi avec une sauce aigre-douce et des vermicelles.

Les « nems » sont frits dans l'huile jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Le plat est servi chaud avec une sauce aigre-douce et du riz chaud ou des vermicelles.

En tant que plat simple et délicieux, le « nem tôm cu âu » est apprécié aussi bien par les Vietnamiens que les visiteurs internationaux. /.

Lieu recommandé: Restaurant Chợ Quê à l’adresse suivante:

1er étage - Bâtiment My Way Hotel & Residence - 2, ruelle 86 Duy Tân, Cầu Giấy, Hanoi. Tél: 093 657 1080

Réalisé par: Tran Thanh Giang – Traduction : Hà Vu