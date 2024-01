NAVICO, deuxième plus grande entreprise d'exportation de pangasius au monde

17/01/2024

Panorama de la zone d'élevage de pangasius de NAVICO à My Thoi, Long Xuyen, An Giang.

NAVICO est l'une des rares entreprises de produits de la mer à disposer d'une chaîne de production fermée depuis l'élevage jusqu'à la production et la transformation, répondant aux exigences strictes des importateurs. Ses produits à base pangasius sont exportés dans plus de 100 pays, sur les marchés asiatiques, européens et américains, tels que le Brésil, le Mexique, la Russie, l'UE, la Chine, l'Australie…

NAVICO est actuellement le deuxième producteur et exportateur mondial de pangasius avec 250 hectares de zones d’élevage traditionnel fournissant jusqu'à 120 000 tonnes de poissons par an, 600 hectares de zones d’élevage de haute technologie lancées en 2018 (250 000 tonnes/an).

800 000 tonnes d’aliments par an sont produites dans un processus fermé pour répondre aux besoins de NAVICO.

Un pangasius dans la zone d'élevage de My Thoi, à Long Xuyen, province d’An Giang.

NAVICO exploite actuellement quatre usines de transformation: l'usine de congélation Nam Viet (DL152), l'usine de surgelés du Pacifique (DL384), de congélation de l'Océan Indien (DL18), de congélation de l’Atlantique (DL408) avec une capacité de transformation totale allant jusqu'à 1 200 tonnes de poissons par jour. Ces usines ont pleinement obtenu les certifications de qualité ISO, Global GAP, HACCP, IFS, BRC, GMP et HALAL.

NAVICO possède également 20 000 couples de géniteurs capables de produire 14 milliards d’alevins. Grâce à la technologie de sélection génétique norvégienne, le taux de survie des alevins par l’entreprise est jugé stable. Actuellement, la superficie de NAVICO utilisée pour l'élevage de poissons atteint 150 hectares dans la zone agricole de haute technologie de Binh Phu (commune de Binh Phu, district de Chau Phu, province d'An Giang). L'usine d'aliments pour animaux de l'entreprise a une capacité nominale de 800 000 tonnes par an, répondant à 100 % de ses besoins.

En avril 2023, NAVICO et la société sud-coréenne Amicogen ont inauguré l'usine Aminavico dans le parc industriel Thot Not - Ville de Can Tho, d'une superficie de plus de 9 600 m². Aminavico est une usine de biotechnologie automatisée, spécialisée dans la production de collagène et de gélatine à partir de peau de poisson en utilisant la technologie coréenne. Elle est actuellement l'une des deux usines au Vietnam capables de produire des peptides de collagène. Ceci est considéré comme un événement important marquant la transformation des sous-produits du pangasius en produits d'exportation valant des millions de dollars.

Selon Doan Toi, directeur général de la NAVICO, la peau de pangasius n'était vendue que 3 000 dongs le kilo en 2000. Aujourd'hui, lorsqu'elle est transformée en collagène et en gélatine, le prix a atteint plus de trois millions de dongs le kilo. Actuellement, on compte 15 clients qui sont enregistrés pour acheter ce produit à l’usine. L'usine peut fournir chaque jour plus de 450 tonnes de peau de pangasius pour la production de collagène et de gélatine.

Ce projet fait partie de la chaîne de production fermée à grande échelle de NAVICO. Il s'agit également d'un projet stratégique dans le plan de transformation structurelle de NAVICO vers des produits à haute valeur ajoutée et à haut contenu technique. Par conséquent, la nouvelle orientation de NAVICO en matière de production et de transformation du collagène et de la gélatine à l'aide de nouvelles technologies est tout à fait conforme à l'orientation du gouvernement en matière de développement scientifique et technologique, car contribuant à améliorer la qualité de vie des gens et à la croissance économique du pays.

Le projet d'extraction du collagène et de la gélatine du pangasius fait partie de la chaîne de production fermée à grande échelle de NAVICO.

NAVICO était la SARL Nam Viet opérant dans le domaine de la construction civile et industrielle. Conscient du potentiel de l’aquaculture du Vietnam, en 2000, Doan Toi a investi avec audace dans ce domaine. L'usine de congélation Nam Viet, spécialisée dans la transformation de pangasius, a été créée, marquant l'entrée de NAVICO sur le marché. La société Nam Viet a été officiellement capitalisée en 2006 et cotée au HoSE en 2007.

L'aspiration de NAVICO dès les premiers jours de sa création était de contribuer à la promotion de l'économie, en changeant et en améliorant la vie des pisciculteurs. Doan Toi souhaite que NAVICO apporte la source alimentaire la plus propre et la meilleure pour la santé des consommateurs nationaux et étrangers.

Après plus de 20 ans de développement, en tant que deuxième plus grand exportateur de pangasius au monde, NAVICO recherche et apprend constamment à produire des aliments et des gammes de produits plus propres. Ses produits verts évolueront vers un système de production circulaire dans un avenir proche./.

Texte: Thao Vy - Photos: Vu Khanh Long - Traduction: Hà Vu