Nâu Café: Là où la musique ancienne résonne au cœur de Hanoi
Plus qu’un simple café, le Nâu Café & Workshop Cassette est un véritable disquaire-café, un lieu où chaque article raconte une histoire et où chaque morceau résonne d’une atmosphère que le numérique ne peut égaler. Un point à noter : les deux fondateurs, Duong Dang Cuong et Nguyên Dinh Hiêu, appartiennent à la Génération Y. Ayant grandi à l’ère du MP3, de YouTube et de Spotify, leur attachement à la culture musicale traditionnelle s’est dessiné de manière naturelle et inattendue, prouvant que l'amour des formats anciens transcende les générations.
Aujourd’hui, le Nâu Café & Workshop Cassette déploie une impressionnante collection d’environ 2 000 CD, de centaines de lecteurs de cassettes et de nombreux vinyles rares. Hiêu et Cuong espèrent en faire un rendez-vous privilégié pour les mélomanes, les nostalgiques et les amateurs de douceur de vivre. Le lieu permet non seulement aux jeunes de redécouvrir un univers inédit, mais aussi aux plus âgés de retrouver le souvenir familier de l’époque des subventions, quand la musique représentait un don spirituel inestimable.
La force du Nâu Café & Workshop Cassette ne réside pas uniquement dans l’expérience musicale, mais aussi dans l’espace lui-même, pensé comme un disquaire classique. Ici, l’écoute – du maniement des appareils analogiques au choix des disques – est gratuite. Le personnel se tient toujours prêt à donner des instructions détaillées sur l’utilisation de ces équipements, encore parfois méconnus de nombreux jeunes. C’est ce qui rend l’expérience du Café & Workshop Cassette à la fois intéressante et riche en découvertes./.
Texte: Ngân Hà - Photos: Khanh Long/VI - Traduction: Hà Vu