Nâu Café: Là où la musique ancienne résonne au cœur de Hanoi

31/10/2025

Dans un monde où la jeunesse n'a qu'un geste à faire pour que la musique résonne sur son smartphone, le Nâu Café & Workshop Cassette, niché dans la rue Nguyên Luong Bang à Hanoï, prend le contre-pied et ramène chacun à une époque où écouter de la musique était une expérience à part entière: choisir soigneusement un disque, manipuler une cassette, appuyer sur le bouton de lecture... et se laisser transporter par une musique authentique et entraînante. Le Nâu Café offre ainsi une pause précieuse, loin du flux numérique, pour retrouver le charme d'un son maîtrisé et l'émotion de l'attente.

L’espace du Nâu Café & Workshop Cassette attire de nombreux jeunes.

Plus qu’un simple café, le Nâu Café & Workshop Cassette est un véritable disquaire-café, un lieu où chaque article raconte une histoire et où chaque morceau résonne d’une atmosphère que le numérique ne peut égaler. Un point à noter : les deux fondateurs, Duong Dang Cuong et Nguyên Dinh Hiêu, appartiennent à la Génération Y. Ayant grandi à l’ère du MP3, de YouTube et de Spotify, leur attachement à la culture musicale traditionnelle s’est dessiné de manière naturelle et inattendue, prouvant que l'amour des formats anciens transcende les générations.

Le Nâu Café & Workshop Cassette a été fondé par deux passionnés, Duong Dang Cuong et Nguyên Dinh Hiêu.

Aujourd’hui, le Nâu Café & Workshop Cassette déploie une impressionnante collection d’environ 2 000 CD, de centaines de lecteurs de cassettes et de nombreux vinyles rares. Hiêu et Cuong espèrent en faire un rendez-vous privilégié pour les mélomanes, les nostalgiques et les amateurs de douceur de vivre. Le lieu permet non seulement aux jeunes de redécouvrir un univers inédit, mais aussi aux plus âgés de retrouver le souvenir familier de l’époque des subventions, quand la musique représentait un don spirituel inestimable.

Plusieurs espaces sont dédiés à l’expérience musicale, publics comme privés.

Au cœur du café, des vinyles sont diffusés quotidiennement.

Cet espace expérimental attire de nombreux jeunes.

Dans l’espace d’écoute de cassettes, chaque siège est équipé de son propre lecteur, permettant de travailler tout en écoutant sa musique préférée.

Un lieu idéal pour savourer un verre et découvrir des appareils audio rétro.

La force du Nâu Café & Workshop Cassette ne réside pas uniquement dans l’expérience musicale, mais aussi dans l’espace lui-même, pensé comme un disquaire classique. Ici, l’écoute – du maniement des appareils analogiques au choix des disques – est gratuite. Le personnel se tient toujours prêt à donner des instructions détaillées sur l’utilisation de ces équipements, encore parfois méconnus de nombreux jeunes. C’est ce qui rend l’expérience du Café & Workshop Cassette à la fois intéressante et riche en découvertes./.





Les jeunes apprécient l’espace extérieur pour discuter.

Texte: Ngân Hà - Photos: Khanh Long/VI - Traduction: Hà Vu