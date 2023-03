Nature Queen, prestigieux label de produits à base de plantes médicinales

05/03/2023

Une collection de 47 produits cosmétiques naturels fabriqués au Vietnam de marque Nature Queen a récemment été présentée à Londres (Grande-Bretagne). Les produits fabriqués par la société Sao Thai Duong, première société pharmaceutique du Vietnam, sont officiellement mis en vente au supermarché Longdan, un quartier commercial vietnamien prospère de la capitale de la Grande-Bretagne.

Avec comme orientation de faire connaître la médecine traditionnelle à l'international, la société leader dans le domaine de la pharmaceutique-cosmétique vietnamienne, Sao Thai Duong, a appliqué les sciences et technologies à ses formules médicales. Le shampooing, l’après - shampooing et le gel douche aux herbes Nature Queen sont les fruits de l’association de la médecine traditionnelle et des avancées technologiques.

De magnifiques fragrances des produits de soins capillaires sont recherchées et extraites par les technologies modernes à l'usine au standard WHO-GMP. Les produits de Nature Queen sont devenus populaires non seulement au Vietnam, mais également aux États-Unis et dans les pays européens.

Originaires des champs tropicaux verdoyants du Vietnam, où la nature a offert au pays de merveilleuses herbes médicinales bénéfiques pour fortifier les cheveux, les ingrédients des produits de Nature Queen sont extraits de matières premières biologiques. Il s’agit d’un avantage concurrentiel qui leur permet de conquérir des marchés où les consommateurs privilégient les produits d'origine naturelle, sans effets nocifs sur l'environnement et bénéfiques à la santé humaine.

Nature Queen Face Oil est une combinaison de huit extraits de plantes médicinales, d'huiles essentielles et d'huiles naturelles nourrissantes, riches en nutriments, en vitamines et en acides gras essentiels. Photo : Cong Dat/VI

De plus, la gamme de produits Face Oil de Nature Queen, extraits de l'huile de graine de coriandre comme ingrédient principal, satisfait les consommateurs américains lorsqu'elle est vendue chez Macy's, une grande chaîne de distribution aux États-Unis

Bien qu'elle ne soit présentée sur le marché que depuis cinq ans, le label Nature Queen s’est vu attribuer toutes les certifications de qualité américaines. Ses produits sont vendus au détail chez Macy's, une grande chaîne de distribution aux États-Unis, à l'Imex Panpacific Group, ainsi que sur la plus grande plateforme d'e-commerce au monde, Amazon.

Le fait que les produits Nature Queen soient bien accueillis par les consommateurs du monde entier témoigne de la reconnaissance à l'égard du savoir-faire vietnamien en termes de plantes médicinales. L'efficacité des herbes médicinales a été prouvée, clairement et pleinement, grâce à la technologie et à des études scientifiques.

Les produits Nature Queen répondent à la tendance de consommation respectueuse de l’environnement, aux critères stricts de matières premières naturelles et bénéfiques pour la santé humaine./.