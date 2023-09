Musée des anciennes céramiques de la rivière Huong : un trésor culturel de Huê

09/09/2023

C’est le seul musée privé au Vietnam exposant des céramiques trouvées dans une seule rivière.

Le musée est à l'initiative de feu le peintre Thai Nguyên Ba et de Thai Kim Lan après une quarantaine d'années de collecte de céramiques dans la rivière Huong. Thai Kim Lan souhaitait autrefois créer une école supérieure privée, mais cette idée n’a pas pu se concrétiser. Ce musée privé est considéré comme une école de l’histoire et de la culture vietnamiennes qui contribuera à transmettre des connaissances aux générations futures.

D’une superficie de 7.000 m², le musée préserve plus de 5.000 objets datés de plusieurs siècles dont des céramiques des cultures Cham, Sa Huynh, de la préhistoire, de la dynastie des Le So (1428-1527)…. On y trouve des objets d'usage quotidien tels que pots, vases, bols, pots à chaux… faits de différentes matières telles que terre cuite, céramique ou céramique émaillée.

Ce musée permet aux visiteurs et aux Huéens de faire connaissance et d'être fier de leur pays natal. Né d’un grand amour pour l’ancienne capitale impériale, ce musée constitue aussi un lieu de rendez-vous culturel où la propriétaire accueille des amoureux de la ville pour partager des histoires sur la culture locale./.