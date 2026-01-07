Mr. Muop, une success story vietnamienne au cœur de l’économie circulaire

Dans un contexte mondial marqué par la transition vers des solutions plus durables pour l’environnement, une marque vietnamienne transforme un produit agricole longtemps considéré comme un déchet en une ressource précieuse. L’histoire de Mr. Muop illustre l’esprit d’entrepreneuriat vert et la résilience du secteur privé, moteur essentiel de l’économie vietnamienne.

Do Dang Khoa (en chemise noire, au centre), PDG de Mr. Muop, a lancé l’entreprise en 2017 dans la province de Dong Thap. Photo : Archives de Mr. Muop

Redonner vie à la tradition



Do Dang Khoa, accompagné de ses deux amis Do Manh Quan et Le Na, a créé en 2017, dans la province de Dong Thap, une gamme de produits issus de matériaux naturels et écologiques, tout en valorisant les déchets agricoles, notamment le luffa. Cette initiative s’inspire d’une longue tradition vietnamienne d’utilisation de cette plante grimpante de la famille des cucurbitacées, comme le concombre ou la courge. L'éponge végétale issue du fruit séché est utilisée depuis des siècles en Asie, et est aujourd’hui remise au goût du jour dans les démarches écologiques et zéro déchet.

À partir de sources locales de luffa, la marque a développé une offre diversifiée : jouets pour animaux, éponges à vaisselle, coffrets d’éponges de bain (éponges et gants de toilette), mais aussi des semelles de chaussures, des fleurs séchées et divers souvenirs. Pour garantir leur qualité, les luffas passent par des étapes rigoureuses de nettoyage, d’élimination des fibres, de moulage, de couture et de traitement contre les moisissures.



Mr. Muop est considérée comme un modèle d’entreprise à impact social positif, développant activement des zones de culture et entretenant des liens étroits avec les agriculteurs locaux. Photo : Archives de Mr. Muop

Dès ses débuts, Mr. Muop a bénéficié d’une reconnaissance notable. En 2018, la marque a remporté le deuxième prix du concours provincial des start-up de Dong Thap. En 2023, elle a décroché le premier prix du concours national des projets de start-up vertes, devançant 36 projets issus de 25 provinces et villes, et remportant une dotation de 150 millions de dôngs. Les produits de Mr. Muop ont également obtenu les certifications OCOP 3 et 4 étoiles, attestant de leur qualité et de leur durabilité.

Mr. Muop est aujourd’hui considérée comme un modèle d’entreprise à fort impact social. Elle collabore étroitement avec les agriculteurs afin de constituer un approvisionnement stable en matières premières. Actuellement, environ 70 % des luffas utilisés proviennent de 20 familles partenaires, assurant la pérennité de la chaîne d’approvisionnement et générant des revenus durables pour les populations locales.

Mr. Muop connaît un succès remarquable sur les marchés internationaux, confirmant la capacité des marques vietnamiennes sur la scène mondiale.Photo : Thông Hai/VI

« Reconnecter l’humain à la nature »

Le luffa est un matériau familier et naturel, doté de qualités remarquables : il sèche rapidement, est 100 % biologique et biodégradable en un an. Respectueux de l’environnement, il est également résistant, imperméable et tolère bien la chaleur, tout en contribuant à la réduction des émissions de carbone lors de sa production.

La marque s’appuie sur la devise « reconnecter l’humain à la nature ». Son objectif est de créer des produits à forte valeur d’usage à partir de matériaux naturels, tout en valorisant les déchets agricoles. Cette démarche s’inscrit pleinement dans la dynamique de l’économie verte et des start-up responsables.

En matière d’expansion, Mr. Muop a franchi plusieurs étapes importantes. Ses produits sont désormais disponibles dans les rayons du groupe AEON au Japon, et la marque exporte de manière stable vers le Japon et la République de Corée. Sa présence sur ces marchés exigeants témoigne de la qualité, de la fiabilité et de la durabilité de ses produits.

Quelques produits phares de la marque Mr. Muop.Photo : Archives de Mr. Muop

À l’avenir, Mr. Muop prévoit de renforcer son implantation en Corée et d’adopter une stratégie de vente directe sur Amazon. Cette plateforme mondiale de commerce électronique pourrait constituer un levier stratégique pour consolider sa position sur le marché international des produits écologiques à base de luffa.

L’identité de Mr. Muop réside non seulement dans ses produits, mais aussi dans sa philosophie d’entreprise : « reconnecter l’humain à la nature ».Photo : Archives de Mr. Muop

En redonnant vie à un produit agricole traditionnel, Mr. Muop incarne une démarche où activité économique, responsabilité sociale et protection de l’environnement se conjuguent harmonieusement. La marque contribue ainsi à renforcer la visibilité des produits vietnamiens sur la scène internationale et à promouvoir un avenir durable./.