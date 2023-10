Mosaïques de tissus sous les mains de l'artiste Nguyên Thu Huyên

17/10/2023

Sans utiliser de pinceaux ni de peinture, l'artiste Nguyên Thu Huyên a transformé des morceaux de tissu de différents matériaux en véritables œuvres d'art.

Diplômée de la faculté de design de mode de l'Université ouverte de Hanoi, Nguyên Thu Huyên a ensuite décroché un master à l'Université des Beaux-Arts du Vietnam. Huyên, depuis son enfance, aime composer des œuvres avec des matériaux, non seulement du tissu mais aussi des cailloux ou des pépins de pamplemousse,...

Nguyên Thu Huyên fait des mosaïques de tissus depuis 10 ans. Photo: Khanh Long

En 2006, elle a commencé à réaliser des premières mosaïques de tissus et à les publier sur son blog personnel. Gonflée à bloc par les soutiens de nombreuses personnes, Huyên s'est sentie encouragée et a commencé à faire des œuvres d'art de plus en plus sophistiquées.

Cours de l'artiste Nguyên Thu Huyên. Photo: Khanh Long

Nguyên Thu Huyên et son amie ont réalisé une première mosaïque de tissu en six mois sur le thème des costumes des 54 groupes ethniques du Vietnam, d'un format de 2x1,5 m. Ce tableau est toujours exposé au musée des Femmes du Vietnam.

Son exposition personnelle en 2018, intitulée « Je peins des rêves », a marqué ses 10 ans de travail en tant qu'artiste. Ses œuvres ont exprimé toutes ses émotions personnelles avec différentes techniques et types de tissus. Les 24 tableaux de l'exposition ont été réalisés entre une semaine et un mois, mais certains ont nécessité deux ans de travail.

Nguyên Thu Huyên a déclaré : « Au Vietnam, il y a aussi quelques artistes qui réalisent des mosaïques de tissu, mais ils ne font que de la mousseline. Je veux avoir mes propres caractéristiques donc j'ai réalisé mes œuvres en jeans, kaki, coton… ».

Après avoir été lavé, séché et amidonné en une fine couche, le tissu sera repassé pour le rendre plat afin de faciliter la découpe des motifs. Photo: Khanh Long Pour créer une mosaïque de tissus, Nguyên Thu Huyên dessine souvent sur le papier lorsqu'elle a une idée de création. Après, elle réfléchit au type de tissu et de matériau à utiliser pour donner au tableau un souffle artistique. Le tissu sera lavé, séché et amidonné,… Ensuite chaque détail sera créé et bordé de fil pour créer une œuvre complète. Nguyên Thu Huyên s'inspire souvent des femmes pour représenter différents aspects tels que l'amour mère-enfant, les femmes d'ethnies minoritaires ou la beauté des Hanoïennes. Dans chaque tableau, elle explore un aspect des femmes à la fois modernes et anciennes. En plus de réaliser des mosaïques de tissus, Nguyen Thu Huyên donne également des cours de beaux-arts et de fabrication des mosaïques de tissus aux enfants du centre House of Art (Hanoï)./.

Texte: Ngân Hà- Photos: Khanh Long & Archives - Traduction: Hà Vu